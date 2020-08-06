Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград

Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. Ранее предполагалось, что судно будет стоять на рейде, но в соответствии с Международными медико-санитарными правилами на основании информации Морской медико-санитарной декларации от капитана-директора "Карелии" был разрешен заход в порт.

- Сегодня в 9 часов утра на траулер была направлена бригада областной инфекционной больницы в составе двух врачей и двух медицинских сестер, - рассказал главный внештатный инфекционист регионального минздрава Игорь Иванов. - Врачи осматривают всех, кто находится на этом судне, а средний медперсонал проводит забор биоматериала для тестирования на COVID-19.

Сейчас на "Карелии" сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят санитарно-карантинный контроль. На борту траулера 77 человек - 75 членов экипажа, судовой врач и повар. По предварительным данным, коронавирус выявлен у 21 человека, но перепроверены будут все.

До получения результатов обследования моряки с "Карелии" не будут покидать судно, контактировать с третьими лицами и обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. В случае положительного теста или выявления лиц с признаками респираторных заболеваний, они будут госпитализированы в инфекционный стационар, а контактные лица останутся на судне в режиме изоляции еще на 14 дней.

Траулер из Архангельска вел промысел у Фарерских островов. Местные санитарные службы 25 июля сообщили о выявлении двух десятков случаев COVID-19 на его борту. Однако капитан судна принял решение продолжить промысел. Но затем по требованию Росрыболовства и судовладельца ему пришлось вернуться в ближайший российский порт, которым является Калининград.