В Поморье воспитательницу осудили за жестокое обращение с детьми

В Новодвинске Архангельской области мировой суд приговорил 32-летнюю воспитательницу детского сада к 400 часам обязательных работ.

Как сообщает прокуратура региона, женщина признана виновной в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и жестоком обращении с детьми. От ее действий пострадали четверо воспитанников дошкольного учреждения.

Установлено, что с января по апрель 2019 года осужденная неоднократно наказывала шестилетних подопечных за непослушание, причиняла им физическую боль и нравственные страдания. Воспитательница брала детей за волосы, силой усаживала на стул или отводила в помещения для раздачи пищи, где оставляла одних.

Доказано, что одну из девочек наставница ударила ладонью по лицу и ущипнула за щеку. Установлен и вопиющий факт, когда осужденная залила мальчику воду в ухо с помощью медицинского шприца.

Суд не только назначил женщине обязательные работы, но и на три года лишил ее права заниматься педагогической деятельностью. Он также удовлетворил прокурорский иск о взыскании с детского сада, где работала осужденная, компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей на общую сумму 120 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.