Однако столь внушительный крупный счет не должен вводить в заблуждение любителей вида спорта. На самом деле в форме клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ХК "Сочи" выступают молодые и неопытные ребята из команды "Капитан" (Ступино, Московская область), играющей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Они в сезоне 2019/20 заняли лишь 14-е место из 17 участников Западной конференции.

В среда в рядах нашей "молодежки", руководимой легендарным нападающим сборной СССР, ЦСКА и ряда клубов НХЛ двукратным олимпийским чемпионом Игорем Ларионовым по прозвищу Профессор, отличились Ярослав Лихачев, Илья Сафонов, Ян Кузнецов, Егор Афанасьев, Иван Рогов, Михаил Абрамов, Максим Грошев, Родион Амиров, Владислав Фирстов и уже на последней минуте Алексей Цыплаков. Заметим, что уже в стартовом периоде в ворота номинальных хозяев льда влетело пять безответных шайб, после чего вопрос о победителе игры уже не стоял.

Расписание турнира в Сочи из-за проблем медицинского характера менялось уже дважды. Сначала из-за отказа омского "Авангарда" пришлось переделывать сразу и регламент соревнований, и их календарь, затем по причине трудностей подобного рода у ХК "Сочи" поменялась принципиальная концепция. Четыре участника, среди которых также серебряный призер чемпионата России 2019/20 питерский СКА и крепкий по составу ярославский "Локомотив", играют не в один круг, а сериями из трех матчей по парам. Олимпийская (молодежная) сборная России - против ХК "Сочи", СКА - против "Локо".