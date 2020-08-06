В Астрахани возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в Астрахани уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, по версии следствия, 11-летний ребенок играл на детской площадке. Трагедия произошла, когда мальчик залез на металлическую лестницу, прикрепленную к бетонной конструкции.

"В результате деформации основания бетонная плита вместе с ребенком упала на землю, придавив его", - пояснили в ведомстве.

Специалисты дадут правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за содержание придомовой территории. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" продолжается.