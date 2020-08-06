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06.08.2020 12:09
Рубрика: Экономика

В Керчи построят новую транспортную развязку

Текст: Илья Изотов

Крымский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектно-сметную документацию на строительство многоуровневой транспортной развязки в Керчи, которая предусматривает реконструкцию путепровода по шоссе Героев Сталинграда. Новый объект построят в рамках расширенной ФЦП развития полуострова.

Расположенный здесь старый путепровод, строительство которого началось в 1986 году и было приостановлено в 1990-м, и теперь демонтируют.

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- Сейчас его состояние не соответствует техническим нормам, поэтому решено построить новый путепровод, что позволит исключить пересечение в одном уровне с улицей Буденного и с однопутной железной дорогой, ведущей в Керченский морской рыбный порт, а также увеличит пропускную способность дорожной сети, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По путепроводу длиной 184,5 и шириной - 24 метра можно будет ехать со скоростью 80 километров в час. Для беспрепятственного движения транспорта проектом запланирована прокладка дороги-дублера.

Тем временем Минтранс Республики Крым запланировал проектирование и строительство новой автомобильной дороги со стороны района Аршинцево до новой железнодорожной станции "Керчь-Южная", что позволит подъезжать к вокзалу легковым автомобилям и муниципальному общественному транспорту. После получения земельного участка из состава лесного фонда в ведение Минтранса начнется работа над проектом, а сдать новую дорогу в эксплуатацию планируется в 2021 году.

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