В Крыму с 1 сентября льготники начнут ездить в транспорте по картам

С 1 сентября 2020 года в Республике Крым льготники смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте при помощи банковских карт "Мир" и установленных в салонах автобусов и троллейбусов валидаторов. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты Республики Крым.

Чтобы воспользоваться этой услугой, надо подать заявление в органы соцзащиты или МФЦ по месту жительства, приложив к нему копию паспорта. При подаче заявления после 1 сентября воспользоваться льготным проездом удастся лишь после оформления документов.

Если же у льготника до сих пор нет бесконтактной банковской карты, ее необходимо оформить в финучреждении. Перейти на обслуживание льготников в транспорте по банковским картам планировалось еще с 1 июня, но срок был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Оформлять и выдавать карту будут бесплатно.

Напомним, ранее Минтранс Крыма сообщил о проведении до 1 октября акции, во время которой при оплате проезда в общественном транспорте при помощи карты "Мир" можно получить скидку в размере 4 рублей, то есть совершить поездку всего за 13 рублей.