В Ростовской области в полном объеме заработают рестораны и фаст-фуд

В Ростовской области с 10 августа возобновляется работа всех предприятий системы общественного питания: ресторанов, кафе, столовых и организации фаст-фуда. Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев.

Рестораны смогут возобновить свою работу только при условии строгого соблюдения санитарных норм. В заведении должна проводиться регулярная дезинфекция контактных поверхностей после каждого посетителя.

Помещения должны ежечасно проветриваться, а воздух в залах - обеззараживаться при помощи ультрафиолетовых облучателей. Официанты и другой персонал должны быть в масках и перчатках.

Кроме того, в регионе возобновляется экскурсионная деятельность, в том числе пешеходные экскурсии в группах не более 25 человек и автомобильные экскурсии - с заполнением транспорта не более чем наполовину. Туристы должны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Количество зрителей на спортивных соревнованиях разрешено довести до 25 процентов от заполняемости зала.

По данным Роспотребнадзора, на 6 августа число подтвержденных случаев коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 130 человек и достигло 13723 заболевших. С начала пандемии умерли 249 жителей региона.

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