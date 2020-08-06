Постановление правительства Ростовской области от 6 августа 2020 года № 708 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 04.08.2020 № 1/18068 Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить, что на территории Ростовской области возобновляется:

1.1. Проведение пешеходных экскурсий, при условии соблюдения ограничения - не более 25 человек в группе, ношения масок (респираторов), соблюдения социального дистанцирования.

1.2. Проведение экскурсий с использованием транспортных средств, при условии заполнения не более 50 процентов посадочных мест в транспортном средстве, ношения масок (респираторов), соблюдения социального дистанцирования.

1.3. Работа всех типов предприятий общественного питания, при условии дезинфекции контактных поверхностей после каждого посетителя, ежечасного проветривания помещений, обеззараживания воздуха при помощи ультрафиолетовых облучателей и соблюдении иных требований, установленных в рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы предприятий общественного питания.

1.4. С 1 сентября 2020 г. деятельность театров, кинотеатров с соблюдением ограничения по заполняемости посадочных мест - не более 50 процентов с равномерной рассадкой зрителей и иных требований, установленных в рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при осуществлении деятельности театров, кинотеатров.

1.5. Организация и проведение пикетирований в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

1.6. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием зрителей, при условии размещения зрителей в количестве не более 25 процентов от максимально возможного заполнения зрительских мест с равномерной рассадкой зрителей, дезинфекции контактных поверхностей перед проведением указанных мероприятий, ношения зрителями масок (респираторов).

2. Установить, что граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", вправе покидать места проживания (пребывания) в случае следования к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (осуществления деятельности).

3. Установить, что положения подпункта 2.2 пункта 2 постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 не применяются со дня вступления в силу настоящего постановления.

4. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых возобновляется в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, принятых в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующих отраслях (сферах) (при их наличии).

5. Обязать работодателей обеспечить соблюдение:

требований о ношении работниками лицевых масок либо респираторов;

рекомендаций для работодателей по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приведенных в приложении № 5 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

6. Обязать организаторов пикетирований обеспечить соблюдение участниками пикетирований социального дистанцирования и требований по ношению ими масок (респираторов).

7. Установить, что постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 применяется с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 10 августа 2020 г.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







