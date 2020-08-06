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06.08.2020 11:00
Рубрика: Экономика

В Сочи границу с Абхазией пересекли порядка 100 тысяч человек

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

С 1 по 5 августа российско-абхазскую границу пересекли порядка 100 тысяч человек. На таможенном посту "Адлер" трафик достигает 30 тысяч человек в сутки и более 5,5 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Кубани.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Максимальное время, которое контролеры могут затратить на проверку документов, составляет до трех минут на одного человека, в том числе несовершеннолетнего, - говорится в сообщении. - При возникновении у пограничника сомнений в действительности документа или его принадлежности предъявителю, сотрудник имеет право провести дополнительный устный опрос, задав уточняющие вопросы".

Перед поездкой обязательно удостоверьтесь, что срок действия паспорта, по которому вы собираетесь пересекать границу, не истек, а сам документ в исправном состоянии и в него не внесены сведения, не предусмотренные действующим законодательством.

При планировании зарубежной поездки учитывайте, что в пункте пропуска на российско-абхазской границе наибольшая концентрация пассажирского и транспортного потоков наблюдается с 7.00 до 11.00 и с 18.00 до 22.00.

Напомним, российско-абхазская граница после пандемии по коронавирусу возобновила работу 1 августа. Как "РГ" уточнили в пресс-службе Сочинской таможни, с 1 по 5 августа на МАПП "Адлер" выдались наиболее напряженными. В эти дни границу пересекли более 20 тысяч транспортных средств, в том числе более 19 тысяч легковых автомобилей, 500 автобусов, 800 грузовиков, следовавших в обоих направлениях. За этот период границу пересекли всего примерно 100 тысяч человек.

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