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06.08.2020 09:36
Рубрика: Экономика

Россельхознадзор за пять лет уничтожил более 36 тысяч тонн "санкционки"

Текст: Татьяна Карабут
За семь месяцев 2020 года Россельхознаднадзор выявил и уничтожил 1,89 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, из них 1,87 тыс. тонн растительной и 23,7 тонны животноводческой, сообщили в ведомстве.

Там рассказали, что растениеводческая продукция чаще всего поступала в Россию под видом товаров прикрытия (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны-члены ЕАЭС.

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Организация временных контрольных ветеринарных пунктов позволила Россельхознадзору выявить сразу несколько незаконных схем поставок животноводческой продукции. Кроме поставки под видом товаров прикрытия, "санкционку" пытались ввозить в Россию как ложный транзит, реэкспорт мясосырья и сыра неизвестного происхождения. Также продукцию могли сопровождать фальсифицированными ветеринарными сертификатами.

Всего с момента вступления в силу указа президента России в 2015 году Россельхознадзор выявил и уничтожил 36,17 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, из них 34,94 тыс. тонн растительной и 1,23 тыс. тонн животноводческой.

Напомним, 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз целого списка продовольственных товаров из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Чуть позже к ним добавились еще несколько стран. Запрет коснулся рыбы, мяса, овощей, фруктов и другого продовольствия.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Уничтожение санкционных продуктов

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