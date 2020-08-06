Россельхознадзор за пять лет уничтожил более 36 тысяч тонн "санкционки"

Там рассказали, что растениеводческая продукция чаще всего поступала в Россию под видом товаров прикрытия (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны-члены ЕАЭС.

Организация временных контрольных ветеринарных пунктов позволила Россельхознадзору выявить сразу несколько незаконных схем поставок животноводческой продукции. Кроме поставки под видом товаров прикрытия, "санкционку" пытались ввозить в Россию как ложный транзит, реэкспорт мясосырья и сыра неизвестного происхождения. Также продукцию могли сопровождать фальсифицированными ветеринарными сертификатами.

Всего с момента вступления в силу указа президента России в 2015 году Россельхознадзор выявил и уничтожил 36,17 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, из них 34,94 тыс. тонн растительной и 1,23 тыс. тонн животноводческой.

Напомним, 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз целого списка продовольственных товаров из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Чуть позже к ним добавились еще несколько стран. Запрет коснулся рыбы, мяса, овощей, фруктов и другого продовольствия.