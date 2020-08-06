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06.08.2020 14:00
Рубрика: США

Российские беспилотные автомобили поехали в США

Текст: Иван Черноусов
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Беспилотные автомобили "Яндекса" начали ездить в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган. Как сообщает компания, это вторая тестовая зона за пределами России, в дополнение к Тель-Авиву в Израиле.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Как проходит тестирование беспилотных автомобилей

На дорогах Энн-Арбора можно будет встретить четвертое поколение на базе Hyundai Sonata, которое было представлено в начале июня 2020 года. Энн-Арбор - университетский город, в котором проживает более 120 тысяч человек. Он расположен поблизости от автомобильной столицы США - города Детройта.

Напомним, что в штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулём. Компания надеется, что это позволит расширить опыт, полученный в Иннополисе, где почти два года работает первый в Европе сервис роботакси без водителя.