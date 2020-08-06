Российские беспилотные автомобили поехали в США

Беспилотные автомобили "Яндекса" начали ездить в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган. Как сообщает компания, это вторая тестовая зона за пределами России, в дополнение к Тель-Авиву в Израиле.

На дорогах Энн-Арбора можно будет встретить четвертое поколение на базе Hyundai Sonata, которое было представлено в начале июня 2020 года. Энн-Арбор - университетский город, в котором проживает более 120 тысяч человек. Он расположен поблизости от автомобильной столицы США - города Детройта.

Напомним, что в штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулём. Компания надеется, что это позволит расширить опыт, полученный в Иннополисе, где почти два года работает первый в Европе сервис роботакси без водителя.