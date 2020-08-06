Рост розничных цен на бензин в России замедлился

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 28 июля по 3 августа выросли на 4 копейки до 45,64 рубля за литр, а на дизельное топливо на 2 копейки - до 48,05 рубля за литр соответственно. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 выросла на 2 копейки - до 43,08 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 6 копеек - до 46,83 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 4 копейки - 52,73 рубля за литр.

Снижение средних цен на бензин было зафиксировано в четырех центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Тамбове - на 0,3%. Подорожал бензин в 28 центрах субъектов РФ. Сильнее всего в Южно-Сахалинске - на 1,4%.

В среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 1,9% (рост за неделю на 0%), бензин марки АИ-95 вырос в цене на 2,2% (рост за неделю на 0,1%), а бензин АИ-98 - на 1,3% (рост за неделю 0%). Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,5% (рост за неделю 0%).

По сравнению с предыдущей неделей производство бензина выросло на 4,7%, выпуск дизельного топлива увеличился на 0,1%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3 и 1,2%, соответственно.

Наибольшие темпы роста розничных цен на АЗС были зафиксированы в июне, когда произошло резкое увеличение стоимости автомобильного топлива на бирже. C начала июня этого года рост средних розничных цен на бензин составил для марки АИ-92 - 1,5%, АИ-95 - 2%, АИ-98 - 1,2%, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,7%. В июле рост розничных цен замедлился, благодаря увеличению объемов биржевых торгов автомобильным топливом и увеличению объемов производства.