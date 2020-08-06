Рынок строительной и специальной техники серьезно пострадал от последствий пандемии COVID-19. Оживить его должны масштабные проекты в области дорожного строительства, увязанные с федеральными и региональными программами модернизации инфраструктуры.

Так, "Росавтодор" начал отбор подрядчиков для строительства скоростной трассы Москва - Казань. Она будет включена в международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай" и потребует выхода на стройплощадку огромного числа экскаваторов, бульдозеров, грейдеров, погрузчиков и прочей дорожно-строительной и специальной техники.

В ближайшее время ощутимую бюджетную поддержку регионам окажут и антикризисные программы развития. Например, только по линии "Росавтодора" планируется направить 500 миллионов рублей на покупку дорожно-строительной техники для Алтайского края и Республики Алтай.

Производители строительной и спецтехники готовы максимально быстро нарастить докризисные объемы выпуска при наличии заказов. По данным комитета по специальной и строительной технике Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале этого года этот рынок вырос на 8 процентов (2,6 тыс. единиц). Однако эти цифры, как уточнил председатель комитета Андрей Комов, не до конца отражают реальное потребление, поскольку в России нет централизованного учета ее использования с учетом всех производителей.

Существенное замедление спроса на строительную и специальную технику эксперты фиксируют с 2018 года. Среди причин - введение утилизационного сбора и стремление собственников парка к точечной замене устаревших машин. Сейчас снижение инвестиционной активности рынка способны нивелировать меры поддержки со стороны государства, считают в ТПП РФ. В их число входят субсидия на предоставление скидки покупателю техники, локализация производства на территории России и поддержка совместного производства продукции в рамках ЕАЭС. Как отметил председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин, с учетом поэтапной отмены эпидемиологических ограничений главным направлением работы становится восстановление спроса на производимую в ЕАЭС промышленную продукцию и обеспечение устойчивых рынков сбыта. Одним из наиболее эффективных механизмов обеспечения платежеспособного спроса, по мнению эксперта, может стать установление приоритетного доступа к государственным закупкам и закупкам компаний с государственным участием для производителей ЕАЭС.

Как считают в ТПП РФ, доля производителей строительно-дорожной техники на внутреннем рынке не превышает 15 процентов от общего объема потребления, и ограничения на закупки импортной продукции окажут положительное влияние на состояние дел российских производителей. Это позволит существенно нарастить импортозамещение по этим видам техники.

Для эффективной реализации обозначенных механизмов отечественные производители подготовили предложения об обязательном распространении требований по минимальной доле в закупках также на закупки работ и услуг с использованием отечественной техники для дорожного строительства. Как рассказал Константин Бабкин, без внесения таких корректировок инициатива не заработает в полной мере.

Стимулом для владельцев техники остается использование лизинга. Скидка на аванс по госпрограмме "Льготный лизинг" может достигать 10-15 процентов на новую строительную, дорожно-строительную и другую технику.

По данным Russian Automotive Market Research, по итогам первого полугодия 2020 года в лизинг было приобретено 10,3 тысячи единиц специальной техники - на 4 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года. Лизинговые сделки на спецтехнику чаще всего оформляются на срок от полутора до трех лет: в первом полугодии 2020 года их доля выросла до 47,5 процента.

Как отмечают в Ассоциации "Росспецмаш", производители строительно-дорожной техники уже снизили производство своей продукции из-за кризисных явлений в экономике, связанных с распространением коронавирусной инфекции. На этом фоне утвержденная в начале лета программа предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах лизинговых организаций при предоставлении скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники поддержит платежеспособный спрос на внутреннем рынке. На реализацию этой меры господдержки в 2020 году предусмотрено 3 миллиарда рублей. Многие покупатели специализированной техники откладывали решение по обновлению парка в ожидании утверждения механизма субсидирования лизинга. По оценкам Ассоциации, лизинговая субсидия позволит поставить в этом году 10,5 тысячи единиц техники и оборудования, из них 2,5 тысячи - за счет средств дополнительного финансирования.

Одним из признаков оживления индустрии стал недавний запуск производства агрегатов для спецтехники КАМАЗа и УРАЛа в Республике Татарстан. Инвестиции в этот проект составили 300 миллионов рублей. Производственная мощность новой площадки рассчитана на выпуск тысячи установок ежегодно, а степень локализации превысит 95 процентов. До этого в стране отсутствовали специализированные производители "раздаток", а также редукторов, соответствующих высокому качеству и установленным требованиям.

Комплексные меры поддержки и реализация уже заявленных инфраструктурных проектов позволяют не только поддержать на плаву рынок строительно-дорожной и строительной техники, но и задать темп динамичного развития, к которому индустрия готова.