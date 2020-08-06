США и Китай возобновят торговые переговоры в середине августа. В консультациях, которые пройдут 15 августа в формате видеоконференции, примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, а также другие старшие должностные лица. Стороны рассмотрят ход осуществления торговой сделки первого этапа. Это первая встреча с момента вступления в силу соглашения 15 февраля, сообщает телеканал CNBC.

О планах встречи впервые сообщила газета The Wall Street Journal. Однако офис торгового представителя США и министерство финансов не ответили на просьбы о предоставлении комментариев. От лиц, знакомых с темой, стало известно, что стороны намерены озвучить взаимные претензии, которые возникли в последнее время. "Обзор результатов соглашения выпал на период резкого ухудшения двусторонних отношений. Конечно, участникам переговоров есть что обсудить", - пояснил ситуацию источник издания.

Посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что в течение шести месяцев после заключения договора всегда существовал план проведения консультаций на высоком уровне, но обе стороны продолжали поддерживать регулярные контакты в отношении торговой сделки.

"Если такая встреча пройдет, я думаю, что она будет очень позитивной", - подчеркнул глава диппредставительства.

Напомним, президент Дональд Трамп угрожал прекратить торговое соглашение с Китаем, возложив на китайскую сторону вину за якобы сокрытие от общественности факта коронавируса в Ухане. Затем напряженность возросла из-за принятия Пекином закона о безопасности в Гонконге. Последним раздражителем между двумя крупнейшими экономиками мира стала угроза Трампа запретить в США использование принадлежащего Китаю приложения TikTok, если оно не будет продано американской компании.