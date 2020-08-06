Toyota выпустила Camry Black Edition

Toyota Camry, самый популярный среднеразмерный седан в мире, в 2020 году справляет юбилей. И в честь 40-летия выпуска первого Celica Camry компания подготовила для поклонников подарок - специальную серию Camry Black Edition.

Седан окрашен в черный Precious Black Pearl, у него черный Х-образный элемент фасада, черный контур по краю передней и задней оптики, 18-дюймовые колеса.

Интерьер отделан черной или красной кожей. Комплектация - самая богатая для Camry - c полным набором систем превентивной безопасности и ассистирования водителю, электрорегулировками пассажирского сиденья.

По механической части Camry Black Edition не отличается от обычного гибридного Camry: бензиновый двигатель 2,5 л (176 л.с.) работающий по циклу Аткинсона, вспомогательный электромотор, электромеханический вариатор и либо чисто передний привод, либо дополнительно с небольшим электромотором за задней оси, который помогает в первые секунды трогания с места.

Предложен Camry Black Edition будет только на внутреннем японском рынке по цене от 4,2 миллиона йен (2,9 миллиона рублей).

Ранее Toyota объявляла о выпуске RAV4 Hybrid в исполнении Black Edition на рынке Евросоюза.