Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.08.2020 11:03
Рубрика: Легковые авто

Toyota выпустила Camry Black Edition

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota Camry, самый популярный среднеразмерный седан в мире, в 2020 году справляет юбилей. И в честь 40-летия выпуска первого Celica Camry компания подготовила для поклонников подарок - специальную серию Camry Black Edition.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Кроссовер Toyota Urban Cruiser намекнул на скорую премьеру тизером

Седан окрашен в черный Precious Black Pearl, у него черный Х-образный элемент фасада, черный контур по краю передней и задней оптики, 18-дюймовые колеса.

Интерьер отделан черной или красной кожей. Комплектация - самая богатая для Camry - c полным набором систем превентивной безопасности и ассистирования водителю, электрорегулировками пассажирского сиденья.

По механической части Camry Black Edition не отличается от обычного гибридного Camry: бензиновый двигатель 2,5 л (176 л.с.) работающий по циклу Аткинсона, вспомогательный электромотор, электромеханический вариатор и либо чисто передний привод, либо дополнительно с небольшим электромотором за задней оси, который помогает в первые секунды трогания с места.

Предложен Camry Black Edition будет только на внутреннем японском рынке по цене от 4,2 миллиона йен (2,9 миллиона рублей).

Ранее Toyota объявляла о выпуске RAV4 Hybrid в исполнении Black Edition на рынке Евросоюза.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota