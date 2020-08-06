Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Федерального закона

1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов, особенности деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, а также отношения, возникающие при обороте цифровой валюты в Российской Федерации.

2. Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.

3. Цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.

4. Выпуск, учет и обращение эмиссионных ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым удостоверяется цифровыми финансовыми активами, регулируются Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

5. К правоотношениям, возникающим при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе с участием иностранных лиц, применяется российское право.

6. В информационных системах, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, также может осуществляться выпуск цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права. При этом выпуск, учет и обращение цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, осуществляются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона к выпуску, учету и обращению цифровых финансовых активов.

7. Для целей настоящего Федерального закона под распределенным реестром понимается совокупность баз данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе установленных алгоритмов (алгоритма).

8. Для целей настоящего Федерального закона под узлами информационной системы понимаются пользователи информационной системы на основе распределенного реестра, обеспечивающие тождественность информации, содержащейся в указанной информационной системе, с использованием процедур подтверждения действительности вносимых в нее (изменяемых в ней) записей.

9. Понятия "информационная система" и "оператор информационной системы" используются в настоящем Федеральном законе в значениях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

10. Понятие "бенефициарный владелец" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном абзацем тринадцатым части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

11. Требования настоящего Федерального закона не распространяются на обращение безналичных денежных средств, электронных денежных средств, а также на выпуск, учет и обращение бездокументарных ценных бумаг.

Статья 2. Выпуск цифровых финансовых активов

1. Права, удостоверенные цифровыми финансовыми активами, возникают у их первого обладателя с момента внесения в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, записи о зачислении цифровых финансовых активов указанному лицу.

2. Вид и объем прав, которые удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы, предусматриваются решением о выпуске цифровых финансовых активов в соответствии с требованиями статьи 3 настоящего Федерального закона.

3. Действия по внесению в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, записи о зачислении цифровых финансовых активов их первому обладателю (далее - выпуск цифровых финансовых активов) вправе осуществлять:

1) физические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в качестве индивидуальных предпринимателей;

2) юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации).

4. В случаях и порядке, предусмотренных нормативным актом Банка России, цифровые финансовые активы могут быть зачислены номинальному держателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам. В качестве номинального держателя цифровых финансовых активов может выступать только лицо, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности. В качестве номинального держателя цифровых финансовых активов не может выступать оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск указанных цифровых финансовых активов.

Статья 3. Решение о выпуске цифровых финансовых активов

1. Решение о выпуске цифровых финансовых активов должно содержать:

1) сведения о лице, выпускающем цифровые финансовые активы, в том числе для физического лица - фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), место жительства, сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, для юридического лица - полное наименование, адрес, сведения о государственной регистрации, сведения о бенефициарном владельце, а также сведения о сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

3) вид и объем прав, предусмотренных частью 2 статьи 1 настоящего Федерального закона и удостоверяемых выпускаемыми цифровыми финансовыми активами, либо указание на то, что выпускаемые цифровые финансовые активы удостоверяют несколько видов прав и обладатель выпускаемых цифровых финансовых активов вправе при наступлении предусмотренных решением о выпуске цифровых финансовых активов условий по своему выбору определить одно из нескольких прав, которое будет им реализовано;

4) количество выпускаемых цифровых финансовых активов и (или) указание предельной суммы денежных средств, которые необходимо передать в оплату выпускаемых цифровых финансовых активов, и (или) предельного количества иных цифровых финансовых активов, которые необходимо передать в качестве встречного предоставления за выпускаемые цифровые финансовые активы, по достижении которых выпуск цифровых финансовых активов прекращается;

5) условия, при наступлении которых выпуск цифровых финансовых активов признается состоявшимся (завершенным);

6) цену приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске или порядок ее определения (при оплате выпускаемых цифровых финансовых активов денежными средствами) и (или) количество иных цифровых финансовых активов, которые необходимо передать для приобретения цифровых финансовых активов при выпуске цифровых финансовых активов, или порядок его определения (при оплате выпускаемых цифровых финансовых активов путем передачи иных цифровых финансовых активов в качестве встречного предоставления);

7) дату начала размещения выпускаемых цифровых финансовых активов путем заключения договоров об их приобретении;

8) способ оплаты выпускаемых цифровых финансовых активов (оплата денежными средствами и (или) передача иных цифровых финансовых активов в качестве встречного предоставления);

9) указание на использование для выпуска цифровых финансовых активов сделок, предусматривающих исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий (в случае использования таких сделок);

10) при использовании обеспечения выпуска цифровых финансовых активов - указание на то, что выпуск цифровых финансовых активов обеспечивается имуществом лица, выпускающего цифровые финансовые активы, или третьих лиц, описание предмета обеспечения, позволяющего его идентифицировать, и условия обеспечения;

11) при выпуске цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, - указание вида, категории (типа) эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой (право требовать передачи которой) удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы, а в случае, если выпускаемые цифровые финансовые активы удостоверяют право на передачу эмиссионной ценной бумаги, - срок, в течение которого может быть реализовано право требовать передачи эмиссионной ценной бумаги, или указание на событие, которое порождает право требовать передачи эмиссионной ценной бумаги;

12) указание на ограничение оснований и (или) размера ответственности лица, выпускающего цифровые финансовые активы (при наличии такого ограничения);

13) иные положения, включение которых в решение о выпуске цифровых финансовых активов предусмотрено настоящим Федеральным законом.

2. В решении о выпуске цифровых финансовых активов наряду со сведениями, указанными в части 1 настоящей статьи, могут содержаться иные сведения, определенные лицом, выпускающим цифровые финансовые активы.

3. Банк России вправе установить дополнительные к предусмотренным частью 1 настоящей статьи требования к содержанию решения о выпуске цифровых финансовых активов.

4. В случае, если решение о выпуске цифровых финансовых активов содержит указание на ограничение оснований и (или) размера ответственности лица, выпускающего цифровые финансовые активы, такое указание должно быть явным и недвусмысленным.

5. Решение о выпуске цифровых финансовых активов составляется в электронной форме и должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, выпускающего цифровые финансовые активы, или усиленной квалифицированной электронной подписью (усиленными квалифицированными электронными подписями) лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа юридического лица, выпускающего цифровые финансовые активы.

6. Решение о выпуске цифровых финансовых активов должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы, и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и должно находиться в открытом доступе до полного исполнения обязательств лица, выпустившего цифровые финансовые активы, перед всеми обладателями цифровых финансовых активов, выпущенных на основании соответствующего решения о выпуске цифровых финансовых активов.

7. Размещенное в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы, и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, решение о выпуске цифровых финансовых активов, адресованное неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой. Решением о выпуске цифровых финансовых активов может быть предусмотрено, а решением о выпуске цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или удостоверяющих право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг или удостоверяющих права участия в капитале непубличного акционерного общества, должно быть предусмотрено, что оно адресовано определенному кругу лиц.

8. Выпуск цифровых финансовых активов на условиях публичной оферты осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Статья 4. Учет и обращение цифровых финансовых активов

1. Цифровые финансовые активы учитываются в информационной системе, в которой осуществляется их выпуск, в виде записей способами, установленными правилами указанной информационной системы.

2. Записи о цифровых финансовых активах вносятся или изменяются по указанию лица, осуществляющего выпуск цифровых финансовых активов, обладателя цифровых финансовых активов, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иных лиц или в силу действия, совершенного в рамках сделки, предусматривающей исполнение сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий в соответствии с правилами информационной системы, в которой учитываются цифровые финансовые активы.

3. Правила информационной системы должны предусматривать, что в случае прекращения обязательств, удостоверенных цифровыми финансовыми активами, в силу их исполнения либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или решением о выпуске цифровых финансовых активов, записи о цифровых финансовых активах должны быть погашены.

4. Записи о цифровых финансовых активах не погашаются в случае, если обладателем цифровых финансовых активов становится лицо, их выпустившее, если иное не предусмотрено решением о выпуске цифровых финансовых активов. При этом по истечении одного года со дня, когда лицо, выпустившее цифровые финансовые активы, стало их обладателем, запись о таких цифровых финансовых активах должна быть погашена, если до истечения этого срока указанное лицо не перестало быть их обладателем. Положение статьи 413 Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице в этом случае не применяется.

5. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, права, удостоверенные цифровыми финансовыми активами, переходят к новому приобретателю с момента внесения в информационную систему записи о совершении такого перехода в соответствии с правилами информационной системы.

6. Ограничение или обременение права распоряжаться цифровыми финансовыми активами возникает с момента внесения в информационную систему записи об этом в соответствии с правилами информационной системы.

7. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обладателем цифровых финансовых активов признается лицо, одновременно соответствующее следующим критериям:

1) лицо включено в реестр пользователей информационной системы, в которой учитываются цифровые финансовые активы, ведение которого осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящего Федерального закона;

2) лицо имеет доступ к информационной системе, в которой учитываются цифровые финансовые активы, посредством обладания уникальным кодом, необходимым для такого доступа, который позволяет ему получать информацию о цифровых финансовых активах, которыми он обладает, а также распоряжаться этими цифровыми финансовыми активами посредством использования информационной системы.

8. Доступ к информационной системе, в которой учитываются цифровые финансовые активы, обеспечивается в соответствии с правилами указанной информационной системы, в том числе с использованием программно-технических средств, которые позволяют реализовать обязанности оператора информационной системы, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

9. Банк России вправе определить признаки цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, и (или) признаки цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления.

Статья 5. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

1. Оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, может быть включенное в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее - реестр операторов информационных систем), юридическое лицо, личным законом которого является российское право (в том числе кредитная организация, лицо, имеющее право осуществлять депозитарную деятельность, лицо, имеющее право осуществлять деятельность организатора торговли).

2. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе осуществлять свою деятельность с момента включения в реестр операторов информационных систем, который ведется Банком России в установленном им порядке. Банк России осуществляет надзор за деятельностью оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

3. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан утвердить правила указанной информационной системы, которые должны содержать:

1) правила внесения изменений в алгоритм (алгоритмы) программ информационной системы;

2) требования к пользователям информационной системы;

3) правила выпуска цифровых финансовых активов;

4) правила привлечения операторов обмена цифровых финансовых активов, включая требования к указанным операторам;

5) требования к защите информации и операционной надежности;

6) способы учета цифровых финансовых активов в информационной системе, а также внесения (изменения) записей о цифровых финансовых активах в информационную систему;

7) правила обеспечения доступа обладателей цифровых финансовых активов к информационной системе (включая правила использования программно-технических средств, обеспечивающих такой доступ, в случае их использования в информационной системе);

8) порядок ведения реестра пользователей информационной системы, включая правила привлечения узлов информационной системы (для информационных систем на основе распределенного реестра) и (или) операторов иных информационных систем к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения);

9) правила ведения реестра владельцев ценных бумаг в информационной системе, в том числе сроки осуществления операций в реестре владельцев ценных бумаг, в случае, если оператор информационной системы осуществляет учет прав на акции непубличного акционерного общества, осуществляющего выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале этого непубличного акционерного общества (далее также - акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов).

4. Банк России вправе установить дополнительные к предусмотренным частью 3 настоящей статьи требования к содержанию правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

5. Единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа (при его наличии), члены коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) (при его наличии), главный бухгалтер, руководитель службы внутреннего контроля (контролер), руководитель службы управления рисками (лицо, ответственное за организацию системы управления рисками) оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при назначении (избрании) на должности и в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям к квалификации, установленным частью 7 настоящей статьи, и требованиям к деловой репутации, установленным частью 8 настоящей статьи. В качестве единоличного исполнительного органа оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, не может выступать юридическое лицо, функции единоличного исполнительного органа оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, не могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

6. В случае, если оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, является хозяйственным обществом, лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) договором простого товарищества, и (или) договором поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого оператора информационной системы, должно соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным частью 8 настоящей статьи.

7. Лица, указанные в части 5 настоящей статьи, должны соответствовать следующим требованиям к квалификации:

1) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, - высшее образование и опыт руководства кредитной организацией или некредитной финансовой организацией (далее при совместном упоминании - финансовая организация) либо структурным подразделением такой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, не менее двух лет, или высшее образование и опыт руководства организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, не менее двух лет, или высшее образование и опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации или государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не менее двух лет;

2) член коллегиального исполнительного органа оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, - высшее образование и опыт руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением такой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, не менее двух лет, или высшее образование и опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации или государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не менее двух лет;

3) член коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, - высшее образование;

4) главный бухгалтер оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, - высшее образование и опыт работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо аудиторской деятельностью в финансовой организации, не менее одного года;

5) руководитель службы внутреннего контроля (контролер), руководитель службы управления рисками (должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками) оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, - высшее образование и опыт руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, связанным с вопросами методологии и оценки управления рисками, внутреннего контроля или внутреннего аудита, не менее одного года, или высшее образование и опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации или государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не менее одного года, или высшее образование и опыт работы в структурном подразделении финансовой организации, связанном с вопросами методологии и оценки управления рисками, внутреннего контроля или внутреннего аудита, не менее трех лет.

8. Лицами, указанными в частях 5 и 6 настоящей статьи, не могут являться:

1) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;

2) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

3) лица, которые осуществляли функции (независимо от срока, в течение которого они их осуществляли) единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета), главного бухгалтера финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или дню исключения такой финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или со дня исключения такой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или к исключению финансовой организации из соответствующего реестра);

4) лица, которые два и более раза в течение последних трех лет в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом привлекались к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случая, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения);

5) лица, которые в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом привлекались к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица, если не истек пятилетний срок со дня вступления в силу указанного судебного акта;

6) лица, сведения о которых содержатся в предусмотренном Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

7) лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества.

9. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России, уведомить Банк России о назначении (избрании) лиц на должности, указанные в части 5 настоящей статьи, об освобождении лиц от указанных должностей, а также о возложении временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в части 5 настоящей статьи, и об освобождении от временного исполнения обязанностей по указанным должностям. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России, представить в Банк России сведения о лицах, указанных в части 6 настоящей статьи.

10. В случае выявления фактов несоответствия лиц, указанных в части 5 настоящей статьи, требованиям к квалификации, установленным частью 7 настоящей статьи, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 8 настоящей статьи, Банк России вправе потребовать от оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, их замены в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

11. В случае выявления фактов несоответствия лиц, указанных в части 6 настоящей статьи, требованиям к деловой репутации, установленным частью 8 настоящей статьи, Банк России в течение 30 дней со дня такого выявления направляет указанным лицам предписание с требованием об устранении нарушений или о совершении сделки (сделок), направленной на уменьшение участия лица, имеющего право прямо распоряжаться более чем 10 процентами акций (долей) оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в уставном капитале такого оператора информационной системы до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) такого оператора информационной системы. Копия предписания Банка России, указанного в настоящей части, направляется также оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Банк России в установленном им порядке размещает на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о направленном предписании не позднее дня его направления. Указанные в настоящей части лица обязаны исполнить предписание Банка России в течение 90 дней со дня его получения и не позднее 5 дней со дня его исполнения уведомить об этом оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и Банк России в порядке, установленном нормативным актом Банка России. Со дня размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании Банка России и до дня размещения информации о его отмене лица, которым было направлено предписание Банка России, и (или) акционеры (участники) оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, контроль в отношении которых осуществляют лица, которым было направлено предписание Банка России, и (или) лица, связанные с лицами, которым было направлено предписание Банка России, и совместно с ними осуществляющие права, удостоверенные акциями (долями) такого оператора информационной системы, имеют право голоса по количеству акций (долей) такого оператора информационной системы, в совокупности не превышающему 10 процентов акций (долей) такого оператора информационной системы.

12. Предписание Банка России, указанное в части 11 настоящей статьи, подлежит отмене Банком России в случае выполнения указанных в нем требований. Акт Банка России об отмене предписания Банка России направляется лицам, получившим предписание Банка России. Копии акта об отмене предписания Банка России направляются лицам, получившим копии предписания Банка России. Форма и порядок направления предписания Банка России и акта об отмене предписания Банка России устанавливаются нормативным актом Банка России. Информация об отмене предписания Банка России размещается не позднее дня направления акта об отмене предписания Банка России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Банком России. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, не позднее дня, следующего за днем получения копии акта об отмене предписания Банка России, обязан довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении указанной копии акта об отмене предписания Банка России в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России.

13. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, должен создать службу внутреннего контроля и службу управления рисками либо назначить контролера и должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками.

14. Оператор информационной системы, осуществляющей учет прав на акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов, должен иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра.

15. Банк России вправе установить дополнительные требования к оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (включая требования к системе внутреннего контроля, требования к операционной надежности и требования к предоставлению отчетности).

16. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе обеспечивать заключение сделок, указанных в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационной системе, оператором которой он является, без включения его в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов при условии включения в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положений правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренных статьей 11 настоящего Федерального закона.

17. Требования частей 5 - 12 настоящей статьи не распространяются на кредитные организации, организаторов торговли, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность, которые осуществляют деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Статья 6. Требования к деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

1. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан обеспечить:

1) возможность восстановления доступа обладателя цифровых финансовых активов к записям информационной системы по требованию обладателя цифровых финансовых активов, если такой доступ был им утрачен;

2) бесперебойность и непрерывность функционирования информационной системы, в том числе наличие и надлежащее функционирование дублирующих (резервных) технологических и операционных средств, обеспечивающих бесперебойное и непрерывное функционирование информационной системы;

3) целостность и достоверность информации о цифровых финансовых активах, содержащейся в записях информационной системы;

4) корректность реализации в информационной системе установленных оператором информационной системы алгоритма (алгоритмов) создания, хранения и обновления информации, содержащейся в распределенном реестре, и алгоритма (алгоритмов), обеспечивающих тождественность указанной информации во всех базах данных, составляющих распределенный реестр, а также невозможность внесения изменений в установленные оператором информационной системы алгоритм (алгоритмы) иными лицами - для информационных систем на основе распределенного реестра.

2. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан обеспечить внесение (изменение) записей о цифровых финансовых активах на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного документа, в том числе постановления судебного пристава-исполнителя, актов других органов и должностных лиц при осуществлении ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо выданного в порядке, предусмотренном законом, свидетельства о праве на наследство, предусматривающего переход цифровых финансовых активов определенного вида в порядке универсального правопреемства, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования таким оператором информационной системы. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан проинформировать оператора обмена цифровых финансовых активов о внесении (изменении) записей о цифровых финансовых активах, произведенных в соответствии с настоящей частью, не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения (изменения) записей.

3. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан предоставлять содержащуюся в записях информационной системы информацию о цифровых финансовых активах, принадлежащих их обладателю:

1) по требованию суда;

2) по требованиям федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Банка России, органов принудительного исполнения Российской Федерации, налоговых органов, других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а также на основании судебного решения в случаях, если такая информация необходима для осуществления ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве;

4) на основании судебного решения - должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;

5) по запросам, направляемым уполномоченными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

6) по требованию конкурсного управляющего в ходе конкурсного производства в отношении обладателя цифровых финансовых активов;

7) по требованию регистратора (депозитария), в котором открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов, в случае, предусмотренном пунктом 51 статьи 86-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

4. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан обеспечить хранение информации о сделках с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационной системе, оператором которой он является, а также об участниках таких сделок не менее пяти лет с даты совершения соответствующих сделок.

5. Оператор информационной системы обязан обеспечить фактическую возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, возможность осуществления прав по которым удостоверяется цифровыми финансовыми активами, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, удостоверенного цифровыми финансовыми активами, и прав по акциям непубличного акционерного общества, выпущенным в виде цифровых финансовых активов (в том числе прав на участие в общем собрании акционеров, прав на получение выплат и иных прав), в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске соответствующих цифровых финансовых активов.

6. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии со статьей 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

7. Последствием приобретения цифровых финансовых активов, соответствующих признакам, определенным Банком России в соответствии с частью 9 статьи 4 настоящего Федерального закона, лицом, которое не является квалифицированным инвестором, в том числе при неправомерном признании указанного лица квалифицированным инвестором, является возложение на оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск таких цифровых финансовых активов, обязанности по требованию указанного лица, которое приобрело цифровые финансовые активы, приобрести у него эти цифровые финансовые активы за свой счет и возместить ему все понесенные им при этом расходы. В случае приобретения лицом, которое не является квалифицированным инвестором, цифровых финансовых активов, соответствующих признакам, определенным Банком России в соответствии с частью 9 статьи 4 настоящего Федерального закона, с превышением установленного Банком России предела суммы денежных средств и (или) совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в их оплату и (или) в качестве встречного предоставления, последствие, предусмотренное настоящей частью, применяется только в отношении цифровых финансовых активов, приобретенных с превышением указанного предела. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствие, предусмотренное настоящей частью, не применяется. Иск о применении последствия, предусмотренного настоящей частью, может быть предъявлен лицом, которое приобрело цифровые финансовые активы, соответствующие признакам, определенным Банком России в соответствии с частью 9 статьи 4 настоящего Федерального закона, в течение одного года с даты приобретения таких цифровых финансовых активов.

Статья 7. Реестр операторов информационных систем, порядок согласования правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

1. Банк России в установленном им порядке включает оператора информационной системы в реестр операторов информационных систем не позднее трех рабочих дней со дня согласования Банком России правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Реестр операторов информационных систем размещается на официальном сайте Банка России в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет".

2. После утверждения правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор этой информационной системы обязан представить указанные правила на согласование в Банк России вместе со следующими документами:

1) ходатайство о включении в реестр операторов информационных систем;

2) копии документов об избрании (назначении) лиц, указанных в части 5 статьи 5 настоящего Федерального закона;

3) документы, содержащие сведения о лицах, указанных в части 6 статьи 5 настоящего Федерального закона;

4) документы, подтверждающие соответствие лиц, указанных в частях 5 и 6 статьи 5 настоящего Федерального закона, требованиям к квалификации, установленным частью 7 статьи 5 настоящего Федерального закона, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1-5 части 8 статьи 5 настоящего Федерального закона;

5) документы, подтверждающие соответствие оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, требованиям, установленным частью 13 статьи 5 настоящего Федерального закона, и требованиям, установленным Банком России в соответствии с частью 15 статьи 5 настоящего Федерального закона.

3. Порядок представления оператором информационной системы на согласование в Банк России правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также порядок представления в Банк России предусмотренных частью 2 настоящей статьи документов и требования к ним устанавливаются Банком России.

4. В срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня получения правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и документов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, Банк России принимает решение о согласовании указанных правил или решение об отказе в их согласовании.

5. Банк России принимает решение об отказе в согласовании правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов:

1) в случае несоответствия правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, требованиям настоящего Федерального закона, в том числе требованиям к их содержанию, установленным частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, и (или) требованиям к их содержанию, установленным Банком России в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона;

2) в случае несоответствия лиц, указанных в частях 5 и 6 статьи 5 настоящего Федерального закона, требованиям к квалификации, установленным частью 7 статьи 5 настоящего Федерального закона, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 8 статьи 5 настоящего Федерального закона;

3) в случае несоответствия оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, требованиям, установленным частями 13 и 14 статьи 5 настоящего Федерального закона, и требованиям, установленным Банком России в соответствии с частью 15 статьи 5 настоящего Федерального закона;

4) в случае, если в представленных в Банк России документах, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, содержится неполная и (или) недостоверная информация.

6. Банк России в письменной форме уведомляет о принятом решении об отказе в согласовании правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора этой информационной системы с указанием оснований отказа в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в согласовании указанных правил.

7. В случае внесения изменений в согласованные Банком России правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор данной информационной системы обязан представить на согласование в Банк России указанные изменения в правила в виде новой редакции правил. В срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, Банк России принимает решение о согласовании указанных изменений или об отказе в их согласовании. Банк России принимает решение об отказе в согласовании изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в случае их несоответствия требованиям настоящего Федерального закона, в том числе требованиям к их содержанию, установленным частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, и (или) требованиям к их содержанию, установленным Банком России в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона. Порядок представления и согласования изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, устанавливается Банком России. Внесенные в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменения вступают в силу не ранее даты согласования их Банком России.

8. В случае неоднократного в течение одного года нарушения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, требований настоящего Федерального закона либо неоднократного в течение одного года нарушения таким оператором требований, установленных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3), 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банк России вправе исключить такого оператора из реестра операторов информационных систем в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России.

9. Банк России исключает оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, из реестра операторов информационных систем в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, в случае аннулирования (отзыва) у оператора информационной системы, совмещающего свою деятельность с деятельностью кредитной организации или некредитной финансовой организации, лицензии на осуществление деятельности кредитной организации, некредитной финансовой организации соответственно либо исключения оператора информационной системы, совмещающего свою деятельность с деятельностью некредитной финансовой организации, из соответствующего реестра, за исключением случая аннулирования лицензии на осуществление банковских операций в связи с получением статуса микрофинансовой компании, или случая аннулирования (отзыва) лицензии по заявлению лицензиата, или случая исключения из соответствующего реестра по заявлению некредитной финансовой организации, включенной в соответствующий реестр.

10. Со дня исключения оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем запрещается внесение (изменение) в соответствующую информационную систему записей о цифровых финансовых активах. Оператор информационной системы, исключенный из реестра операторов информационных систем, обязан не позднее 30 рабочих дней со дня его исключения из реестра операторов информационных систем обеспечить передачу хранящейся в информационной системе сводной информации о лицах, выпустивших цифровые финансовые активы, а также об обладателях цифровых финансовых активов, выпущенных в информационной системе, и принадлежащих им цифровых финансовых активах оператору иной информационной системы в порядке, установленном нормативным актом Банка России. Указанная сводная информация должна быть сформирована по состоянию на день исключения оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем.

11. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе обратиться в Банк России с ходатайством об исключении его из реестра операторов информационных систем при условии полного исполнения обязательств лицами, выпустившими цифровые финансовые активы в соответствующей информационной системе, перед всеми обладателями цифровых финансовых активов. Банк России исключает оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем не позднее 14 рабочих дней со дня представления им в Банк России ходатайства и документов, подтверждающих факт полного исполнения обязательств лицами, выпустившими цифровые финансовые активы в соответствующей информационной системе, перед всеми обладателями цифровых финансовых активов.

12. Требования частей 2 (в части представления в Банк России документов в отношении лиц, указанных в частях 5 и 6 статьи 5 настоящего Федерального закона) и 5 (в части отказа Банка России в согласовании правил информационной системы в случае несоответствия лиц, указанных в частях 5 и 6 статьи 5 настоящего Федерального закона, требованиям к квалификации, установленным частью 7 статьи 5 настоящего Федерального закона, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 8 статьи 5 настоящего Федерального закона) настоящей статьи не распространяются на кредитные организации, организаторов торговли, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность, которые осуществляют деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Статья 8. Ведение оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра пользователей информационной системы

1. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляет ведение реестра пользователей информационной системы в порядке, предусмотренном настоящей статьей. Оператор информационной системы вправе привлечь для ведения реестра пользователей информационной системы лиц, выполняющих функции узлов информационной системы, а также операторов иных информационных систем.

2. В реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в отношении каждого пользователя вносится следующая информация:

1) сведения о пользователе информационной системы;

2) сведения, необходимые для аутентификации пользователя в информационной системе;

3) запись о том, в каком качестве пользователь аутентифицирован в информационной системе (в качестве лица, выпускающего цифровые финансовые активы, обладателя цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов).

3. Сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, вносятся в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, на основании документов, необходимых для подтверждения этих сведений. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан хранить указанные документы и сведения в течение всего срока нахождения пользователя в реестре пользователей информационной системы, а также в течение пяти лет после его исключения из реестра пользователей информационной системы.

4. Документы, необходимые для подтверждения сведений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и порядок их представления, а также требования к хранению указанных документов и сведений определяются Банком России.

Статья 9. Ответственность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

1. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан в соответствии с гражданским законодательством возместить убытки пользователям этой информационной системы, возникшие вследствие:

1) утраты информации, хранящейся в информационной системе, об объеме цифровых финансовых активов, принадлежащих их обладателям, и (или) о самих обладателях цифровых финансовых активов;

2) сбоя в работе информационных технологий и технических средств информационной системы;

3) предоставления пользователям информационной системы недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации об информационной системе, о правилах работы информационной системы и об операторе информационной системы;

4) нарушения оператором информационной системы правил работы информационной системы, в том числе нарушения требований бесперебойности и непрерывности функционирования информационной системы;

5) несоответствия информационной системы требованиям настоящего Федерального закона.

2. В случае сбоя в работе информационных технологий и технических средств информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор этой информационной системы также обязан совершить действия, реализующие волеизъявление пользователя информационной системы, реализации которого помешал такой сбой.

Статья 10. Оператор обмена цифровых финансовых активов

1. Сделки купли-продажи цифровых финансовых активов, иные сделки, связанные с цифровыми финансовыми активами, включая обмен цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида либо на цифровые права, предусмотренные законом, в том числе сделки с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также сделки с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, совершаются через оператора обмена цифровых финансовых активов, который обеспечивает заключение сделок с цифровыми финансовыми активами путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок на совершение таких сделок либо путем участия за свой счет в сделке с цифровыми финансовыми активами в качестве стороны такой сделки в интересах третьих лиц.

2. Оператором обмена цифровых финансовых активов могут быть кредитные организации, организаторы торговли, а также иные юридические лица, соответствующие требованиям настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, которые включены Банком России на основании их ходатайства в установленном им порядке в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. Оператор обмена цифровых финансовых активов вправе осуществлять свою деятельность с момента включения в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, который ведется Банком России в установленном им порядке. Реестр операторов обмена цифровых финансовых активов размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Банк России включает в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов юридические лица, не являющиеся кредитными организациями либо организаторами торговли, если указанные юридические лица соответствуют следующим требованиям:

1) в отношении коммерческих организаций:

а) личным законом юридического лица является российское право;

б) размер уставного капитала на день подачи ходатайства о включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов составляет не менее 50 миллионов рублей;

в) размер чистых активов для хозяйственного общества, рассчитанный в соответствии с требованиями Банка России, составляет не менее 50 миллионов рублей;

г) участниками (в том числе членами, акционерами) такого юридического лица не могут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности;

д) в юридическом лице создан коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет), а также созданы служба внутреннего контроля и служба управления рисками либо назначены контролер и должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками;

е) единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, члены коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета), главный бухгалтер, руководитель службы внутреннего контроля (контролер), руководитель службы управления рисками (должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками) такого юридического лица должны соответствовать требованиям к квалификации, установленным частью 4 настоящей статьи, и требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 настоящей статьи, в качестве единоличного исполнительного органа не выступает юридическое лицо, функции единоличного исполнительного органа не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

ж) лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого юридического лица, должно соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 настоящей статьи;

2) в отношении некоммерческих организаций:

а) личным законом юридического лица является российское право;

б) совокупный ежегодный размер имущественных взносов учредителей (участников, членов) в имущество юридического лица составляет не менее 50 миллионов рублей;

в) учредителями (участниками, членами) такой организации не могут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности;

г) в юридическом лице создан коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет), а также созданы служба внутреннего контроля и служба управления рисками либо назначены контролер и должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками;

д) единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, члены коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) или в случае, если юридическое лицо создано в организационно-правовой форме фонда, попечительского совета такого юридического лица, главный бухгалтер, руководитель службы внутреннего контроля (контролер), руководитель службы управления рисками (должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками) такого юридического лица должны соответствовать требованиям к квалификации, установленным частью 4 настоящей статьи, и требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 настоящей статьи, в качестве единоличного исполнительного органа не выступает юридическое лицо, функции единоличного исполнительного органа не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

4. Лица, указанные в подпункте "е" пункта 1 и подпункте "д" пункта 2 части 3 настоящей статьи, при назначении (избрании) на должности и в течение всего периода осуществления функций по этим должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать следующим требованиям к квалификации:

1) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, член коллегиального исполнительного органа оператора обмена цифровых финансовых активов - высшее образование и опыт руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, не менее двух лет, или высшее образование и опыт руководства организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, не менее двух лет, или высшее образование и опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации или государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не менее двух лет;

2) член коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) оператора обмена цифровых финансовых активов - высшее образование;

3) главный бухгалтер оператора обмена цифровых финансовых активов - высшее образование и опыт работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо аудиторской деятельностью в финансовой организации, не менее одного года;

4) руководитель службы внутреннего контроля (контролер), руководитель службы управления рисками (должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками) оператора обмена цифровых финансовых активов - высшее образование и опыт руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, связанным с вопросами методологии и оценки управления рисками, внутреннего контроля или внутреннего аудита, не менее одного года, или высшее образование и опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации или государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не менее одного года, или высшее образование и опыт работы в структурном подразделении финансовой организации, связанном с вопросами методологии и оценки управления рисками, внутреннего контроля или внутреннего аудита, не менее трех лет.

5. Лицами, указанными в подпункте "е" пункта 1 и подпункте "д" пункта 2 части 3 настоящей статьи, при назначении (избрании) на должности и в течение всего периода осуществления функций по этим должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, а также лицами, указанными в подпункте "ж" пункта 1 части 3 настоящей статьи, не могут являться:

1) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;

2) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

3) лица, которые осуществляли функции (независимо от срока, в течение которого они их осуществляли) единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета), главного бухгалтера финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или со дня исключения такой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или к исключению финансовой организации из соответствующего реестра);

4) лица, которые два и более раза в течение последних трех лет в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом привлекались к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случая, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения);

5) лица, которые в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом привлекались к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица, если не истек пятилетний срок со дня вступления в силу указанного судебного акта;

6) лица, сведения о которых содержатся в предусмотренном Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

7) лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества.

6. Оператор обмена цифровых финансовых активов, за исключением оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией либо организатором торговли, обязан в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России, уведомить Банк России о назначении (избрании) лиц на должности, указанные в подпункте "е" пункта 1 и подпункте "д" пункта 2 части 3 настоящей статьи, об освобождении лиц от указанных должностей, а также о возложении временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в подпункте "е" пункта 1 и подпункте "д" пункта 2 части 3 настоящей статьи, и об освобождении от временного исполнения обязанностей по указанным должностям. Оператор обмена цифровых финансовых активов, за исключением оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией либо организатором торговли, обязан в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России, представить в Банк России сведения о лицах, указанных в подпункте "ж" пункта 1 части 3 настоящей статьи.

7. В случае выявления фактов несоответствия лиц, указанных в подпункте "е" пункта 1 и подпункте "д" пункта 2 части 3 настоящей статьи, требованиям к квалификации, установленным частью 4 настоящей статьи, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 настоящей статьи, Банк России вправе потребовать от оператора обмена цифровых финансовых активов, за исключением оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией либо организатором торговли, их замены в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

8. В случае выявления фактов несоответствия лиц, указанных в подпункте "ж" пункта 1 части 3 настоящей статьи, требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 настоящей статьи, Банк России в течение 30 дней со дня такого выявления направляет указанным лицам предписание с требованием об устранении нарушений или о совершении сделки (сделок), направленной на уменьшение участия лица, имеющего право прямо распоряжаться более чем 10 процентами акций (долей) оператора обмена цифровых финансовых активов, в уставном капитале такого оператора обмена цифровых финансовых активов до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) в уставном капитале такого оператора обмена цифровых финансовых активов. Копия предписания Банка России, указанного в настоящей части, направляется также оператору обмена цифровых финансовых активов. Банк России в установленном им порядке размещает на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о направленном предписании не позднее дня его направления. Указанные в настоящей части лица обязаны исполнить предписание Банка России в течение 90 дней со дня его получения и не позднее 5 дней со дня его исполнения уведомить об этом оператора обмена цифровых финансовых активов и Банк России в порядке, установленном нормативным актом Банка России. Со дня размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании Банка России до дня размещения информации о его отмене лица, которым было направлено предписание Банка России, и (или) акционеры (участники) оператора обмена цифровых финансовых активов, контроль в отношении которых осуществляют лица, которым было направлено предписание Банка России, и (или) лица, связанные с лицами, которым было направлено предписание Банка России, и совместно с ними осуществляющие права, удостоверенные акциями (долями) такого оператора обмена цифровых финансовых активов, имеют право голоса по количеству акций (долей) такого оператора обмена цифровых финансовых активов, в совокупности не превышающему 10 процентов акций (долей) такого оператора цифровых финансовых активов.

9. Предписание Банка России, указанное в части 8 настоящей статьи, подлежит отмене Банком России в случае выполнения указанных в нем требований. Акт Банка России об отмене предписания Банка России направляется лицам, получившим предписание Банка России. Копии акта об отмене предписания Банка России направляются лицам, получившим копии предписания Банка России. Форма и порядок направления предписания Банка России и акта об отмене предписания Банка России устанавливаются нормативным актом Банка России. Информация об отмене предписания Банка России размещается не позднее дня направления акта об отмене предписания Банка России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Банком России. Оператор обмена цифровых финансовых активов не позднее дня, следующего за днем получения копии акта об отмене предписания Банка России, обязан довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении указанной копии акта об отмене предписания Банка России в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России.

10. Оператор обмена цифровых финансовых активов обязан обеспечить хранение информации о сделках с цифровыми финансовыми активами, совершенных через него, а также об участниках таких сделок не менее пяти лет с даты совершения соответствующих сделок.

11. Банк России вправе установить дополнительные требования к деятельности операторов обмена цифровых финансовых активов (включая требования к организации обращения цифровых финансовых активов, требования к операционной надежности и требования к предоставлению отчетности).

12. Банк России осуществляет надзор за деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов в порядке, установленном Банком России.

13. Оператор обмена цифровых финансовых активов может совмещать свою деятельность с деятельностью оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

14. Оператором обмена цифровых финансовых активов, а также иных видов цифровых прав, выпущенных с использованием инвестиционной платформы, может быть оператор указанной инвестиционной платформы.

15. Оператор обмена цифровых финансовых активов вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии со статьей 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

16. Последствием приобретения цифровых финансовых активов, соответствующих признакам, определенным Банком России в соответствии с частью 9 статьи 4 настоящего Федерального закона, лицом, которое не является квалифицированным инвестором, в том числе при неправомерном признании указанного лица квалифицированным инвестором, через оператора обмена цифровых финансовых активов является возложение на такого оператора обмена цифровых финансовых активов обязанности по требованию указанного лица, которое приобрело цифровые финансовые активы, приобрести у него эти цифровые финансовые активы за свой счет и возместить ему все понесенные им при этом расходы. В случае приобретения лицом, которое не является квалифицированным инвестором, цифровых финансовых активов, соответствующих признакам, определенным Банком России в соответствии с частью 9 статьи 4 настоящего Федерального закона, с превышением установленного Банком России предела суммы денежных средств и (или) совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в их оплату и (или) в качестве встречного предоставления, последствие, предусмотренное настоящей частью, применяется только в отношении цифровых финансовых активов, приобретенных с превышением указанного предела. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствие, предусмотренное настоящей частью, не применяется. Иск о применении последствия, предусмотренного настоящей частью, может быть предъявлен лицом, которое приобрело цифровые финансовые активы, соответствующие признакам, определенным Банком России в соответствии с частью 9 статьи 4 настоящего Федерального закона, в течение одного года с даты приобретения таких цифровых финансовых активов.

Статья 11. Правила обмена цифровых финансовых активов и порядок их согласования, реестр операторов обмена цифровых финансовых активов

1. Оператор обмена цифровых финансовых активов утверждает правила обмена цифровых финансовых активов, подлежащие согласованию с Банком России.

2. Правила обмена цифровых финансовых активов должны содержать:

1) порядок совершения сделок с цифровыми финансовыми активами через оператора обмена цифровых финансовых активов;

2) виды цифровых финансовых активов, цифровых прав (при наличии), сделки с которыми могут совершаться через оператора обмена цифровых финансовых активов;

3) порядок взаимодействия оператора обмена цифровых финансовых активов с операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (за исключением случаев совмещения деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов с деятельностью соответствующего оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов);

4) требования к защите информации и операционной надежности;

5) указание на случаи, при которых обязательства по сделкам с цифровыми финансовыми активами исполняются при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон, включая волю оператора обмена цифровых финансовых активов.

3. Банк России вправе установить дополнительные к предусмотренным частью 2 настоящей статьи требования к содержанию правил обмена цифровых финансовых активов.

4. После утверждения правил обмена цифровых финансовых активов оператор обмена цифровых финансовых активов обязан представить указанные правила на согласование в Банк России вместе со следующими документами:

1) ходатайство о включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов;

2) документы, подтверждающие соответствие оператора обмена цифровых финансовых активов требованиям, установленным Банком России в соответствии с частью 11 статьи 10 настоящего Федерального закона.

5. В случае, если оператор обмена цифровых финансовых активов является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли, дополнительно к документам, указанным в части 4 настоящей статьи, такой оператор обмена цифровых финансовых активов также представляет в Банк России следующие документы:

1) документы, подтверждающие соответствие оператора обмена цифровых финансовых активов требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 10 настоящего Федерального закона;

2) копии документов об избрании (назначении) лиц, указанных в подпункте "е" пункта 1 и подпункте "д" пункта 2 части 3 статьи 10 настоящего Федерального закона;

3) документы, содержащие сведения о лицах, указанных в подпункте "ж" пункта 1 части 3 статьи 10 настоящего Федерального закона;

4) документы, подтверждающие соответствие лиц, указанных в подпунктах "е" и "ж" пункта 1 и подпункте "д" пункта 2 части 3 статьи 10 настоящего Федерального закона, требованиям к квалификации, установленным частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1-5 части 5 статьи 10 настоящего Федерального закона.

6. Порядок представления оператором обмена цифровых финансовых активов на согласование в Банк России правил обмена цифровых финансовых активов, а также порядок представления в Банк России предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи документов и требования к ним устанавливаются Банком России.

7. Банк России принимает решение о согласовании правил обмена цифровых финансовых активов или об отказе в их согласовании в случае, если ходатайство о включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов направлено кредитной организацией или организатором торговли, в срок не более 45 рабочих дней со дня получения Банком России указанного ходатайства, правил обмена цифровых финансовых активов и документов, указанных в пункте 2 части 4 настоящей статьи. Банк России принимает решение о согласовании правил обмена цифровых финансовых активов или об отказе в их согласовании в случае, если ходатайство о включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов направлено юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли, а также осуществляет проверку соответствия данного юридического лица требованиям настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в срок не более 90 рабочих дней со дня получения Банком России указанного ходатайства, правил обмена цифровых финансовых активов и документов, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи.

8. Банк России принимает решение об отказе в согласовании правил обмена цифровых финансовых активов:

1) в случае несоответствия правил обмена цифровых финансовых активов требованиям к содержанию правил обмена цифровых финансовых активов, установленным частью 2 настоящей статьи и Банком России в соответствии с частью 3 настоящей статьи;

2) в случае несоответствия оператора обмена цифровых финансовых активов требованиям, установленным Банком России в соответствии с частью 11 статьи 10 настоящего Федерального закона;

3) в случае, если в представленных в Банк России документах, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, содержится неполная и (или) недостоверная информация.

9. Если оператор обмена цифровых финансовых активов не является кредитной организацией или организатором торговли, Банк России принимает решение об отказе в согласовании правил обмена цифровых финансовых активов:

1) в случаях, указанных в части 8 настоящей статьи;

2) в случае несоответствия оператора обмена цифровых финансовых активов требованиям, установленным частью 3 статьи 10 настоящего Федерального закона и нормативными актами Банка России;

3) в случае несоответствия лиц, указанных в подпунктах "е" и "ж" пункта 1 и подпункте "д" пункта 2 части 3 статьи 10 настоящего Федерального закона, требованиям к квалификации, установленным частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона;

4) в случае, если в представленных в Банк России документах, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, содержится неполная и (или) недостоверная информация.

10. Банк России в письменной форме уведомляет о принятом решении об отказе в согласовании правил обмена цифровых финансовых активов оператора обмена цифровых финансовых активов с указанием оснований отказа в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в согласовании правил обмена цифровых финансовых активов.

11. Банк России включает лиц в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов в течение трех рабочих дней со дня согласования правил обмена цифровых финансовых активов.

12. В случае внесения изменений в согласованные Банком России правила обмена цифровых финансовых активов оператор обмена цифровых финансовых активов обязан представить на согласование в Банк России указанные изменения в правила в виде новой редакции правил. В срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения изменений в правила обмена цифровых финансовых активов, Банк России принимает решение о согласовании указанных изменений или об отказе в их согласовании. Банк России принимает решение об отказе в согласовании изменений в правила обмена цифровых финансовых активов в случае их несоответствия требованиям к содержанию правил обмена цифровых финансовых активов, установленным частью 2 настоящей статьи и Банком России в соответствии с частью 3 настоящей статьи. Порядок представления и согласования изменений в правила обмена цифровых финансовых активов устанавливается Банком России. Внесенные в правила обмена цифровых финансовых активов изменения вступают в силу не ранее даты согласования их Банком России.

13. В случае неоднократного в течение одного года нарушения оператором обмена цифровых финансовых активов требований настоящего Федерального закона либо неоднократного в течение одного года нарушения таким оператором требований, установленных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3), 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банк России вправе исключить такого оператора из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России.

14. Банк России исключает оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, в случае аннулирования (отзыва) у оператора обмена цифровых финансовых активов, совмещающего свою деятельность с деятельностью кредитной организации или некредитной финансовой организации, лицензии на осуществление деятельности кредитной организации, некредитной финансовой организации соответственно либо исключения оператора обмена цифровых финансовых активов, совмещающего свою деятельность с деятельностью некредитной финансовой организации, из соответствующего реестра, за исключением случая аннулирования лицензии на осуществление банковских операций в связи с получением статуса микрофинансовой компании, или случая аннулирования (отзыва) лицензии по заявлению лицензиата, или случая исключения из соответствующего реестра по заявлению некредитной финансовой организации, включенной в соответствующий реестр.

15. Со дня исключения оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов запрещается совершение через такое лицо, исключенное из указанного реестра, сделок, предусмотренных частью 1 статьи 10 настоящего Федерального закона. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан обеспечить исключение возможности совершения сделок, связанных с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в соответствующей информационной системе, через привлеченного им оператора обмена цифровых финансовых активов со дня исключения его из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов.

16. Оператор обмена цифровых финансовых активов вправе обратиться в Банк России с ходатайством об исключении его из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов. Банк России исключает оператора обмена цифровых финансовых активов из указанного реестра не позднее семи рабочих дней со дня представления им в Банк России такого ходатайства.

17. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включенный также в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, обязан прекратить осуществление деятельности по обеспечению заключения сделок с цифровыми финансовыми активами со дня его исключения из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, а также не позднее 30 рабочих дней после дня его исключения из указанного реестра обеспечить привлечение оператора обмена цифровых финансовых активов для совершения сделок, связанных с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в соответствующей информационной системе, в случае отсутствия иных операторов обмена цифровых финансовых активов, привлеченных таким оператором информационной системы. Положения настоящей части об обязательном привлечении оператора обмена цифровых финансовых активов не применяются в случае, если оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включенный также в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, после исключения его из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов самостоятельно обеспечивает заключение сделок, указанных в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационной системе, оператором которой он является.

Статья 12. Особенности выпуска и размещения цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг

1. Цифровые финансовые активы, удостоверяющие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляют их обладателю право требовать от лица, обязанного по таким цифровым финансовым активам, реализации через оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, прав по эмиссионным ценным бумагам, предусмотренных решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

2. Цифровые финансовые активы, удостоверяющие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, предоставляют их обладателю право требовать от лица, обязанного по таким цифровым финансовым активам, передачи ему ценных бумаг, предусмотренных решением о выпуске цифровых финансовых активов, в течение срока или при наступлении события, предусмотренных таким решением.

3. Акциями и эмиссионными ценными бумагами, конвертируемыми в акции, возможность осуществления прав по которым удостоверяется цифровыми финансовыми активами или право требовать передачи которых удостоверяется цифровыми финансовыми активами, могут быть только акции непубличного акционерного общества и эмиссионные ценные бумаги непубличного акционерного общества, конвертируемые в его акции. Процедура эмиссии ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверяют цифровые финансовые активы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

4. В случае, если цифровые финансовые активы предусматривают возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, такие эмиссионные ценные бумаги должны учитываться на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов, открытом лицу, выпускающему цифровые финансовые активы и осуществляющему права по указанным эмиссионным ценным бумагам. Лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, не вправе зачислять иные ценные бумаги на лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов. Лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов открывается с указанием оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и сведений, позволяющих идентифицировать цифровые финансовые активы. В случае, если на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов учитываются ценные бумаги, под которые выпущены несколько выпусков цифровых финансовых активов, регистратор (депозитарий) при зачислении ценных бумаг на такой лицевой счет (счет депо) обязан открыть субсчета под каждый выпуск цифровых финансовых активов для учета прав на эти ценные бумаги. Лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, удостоверяющие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, осуществляет права по учитываемым на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов ценным бумагам в соответствии с указаниями обладателей цифровых финансовых активов. Условия, порядок и сроки направления таких указаний устанавливаются решением о выпуске цифровых финансовых активов. Доходы и (или) иные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов, подлежат передаче обладателям цифровых финансовых активов, удостоверяющих право на их получение, в порядке и сроки, предусмотренные решением о выпуске цифровых финансовых активов.

5. Не позднее даты выпуска цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан обеспечить доступ приобретателям цифровых финансовых активов, которые удостоверяют возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или право требовать их передачи, к решению о выпуске соответствующих ценных бумаг, а также к сведениям о наличии преимущественного права их приобретения и порядке осуществления такого права.

Статья 13. Особенности выпуска и обращения цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале акционерного общества

1. Выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале публичного акционерного общества (акции публичного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов), и выпуск акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов при условии, что ранее была осуществлена эмиссия акций данного общества не в виде цифровых финансовых активов, запрещены.

2. В случае выпуска акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов лицом, осуществляющим учет прав на акции этого общества, признается оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

3. Эмиссия акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с учетом следующих особенностей:

1) регистрация выпусков акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, осуществляется оператором информационной системы в соответствии с правилами информационной системы. Государственная регистрация выпусков акций в виде цифровых финансовых активов не осуществляется;

2) решение о выпуске акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, должно предусматривать учет акций в виде цифровых финансовых активов в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также содержать информацию о рисках, связанных с приобретением таких акций;

3) устав непубличного акционерного общества, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, должен предусматривать учет акций в виде цифровых финансовых активов в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Также уставом такого акционерного общества могут быть предусмотрены способы созыва и проведения общего собрания акционеров и способы уведомления акционеров об осуществлении корпоративных действий, предусмотренные правилами информационной системы;

4) возможность выпуска акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов должна быть предусмотрена уставом непубличного акционерного общества при его учреждении. Соответствующие положения не могут быть внесены в устав, изменены и (или) исключены из устава по решению, принятому общим собранием акционеров такого общества;

5) непубличное акционерное общество, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, не может приобрести публичный статус;

6) непубличное акционерное общество, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, не вправе осуществлять выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, в том числе эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции такого непубличного акционерного общества;

7) непубличное акционерное общество, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, не вправе осуществлять, в том числе при реорганизации, конвертацию акций, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, в акции непубличного акционерного общества, выпущенные не в виде цифровых финансовых активов;

8) непубличное акционерное общество, акции которого выпущены не в виде цифровых финансовых активов, не вправе осуществлять, в том числе при реорганизации, конвертацию акций, выпущенных не в виде цифровых финансовых активов, в акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов.

4. Для выпуска и размещения акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, открывает в российской кредитной организации номинальный счет, бенефициаром по которому является эмитент ценных бумаг.

5. Денежные средства, передаваемые в оплату акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, при их выпуске должны зачисляться на номинальный счет, указанный в части 4 настоящей статьи.

6. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на номинальном счете, указанном в части 4 настоящей статьи. Денежные средства, находящиеся на номинальном счете, перечисляются кредитной организацией по требованию бенефициара на его банковский счет, открытый в российской кредитной организации. Совершение иных операций по номинальному счету не допускается.

7. Акции непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов считаются размещенными с момента наступления условий, при которых выпуск цифровых финансовых активов признается состоявшимся (завершенным), и возникновения прав, удостоверенных цифровыми финансовыми активами, в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.

8. Обязанность по оплате акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов считается исполненной с даты поступления денежных средств на номинальный счет, указанный в части 4 настоящей статьи.

9. Установленные нормативными актами Банка России требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в части порядка учета прав на ценные бумаги не распространяются на учет прав на акции непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов.

Статья 14. Оборот цифровой валюты

1. Под организацией выпуска в Российской Федерации цифровой валюты понимается деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты, с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации, и (или) комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории Российской Федерации (далее - объекты российской информационной инфраструктуры).

2. Под выпуском цифровой валюты в Российской Федерации понимаются действия с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и (или) пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, направленные на предоставление возможностей использования цифровой валюты третьими лицами.

3. Под организацией обращения в Российской Федерации цифровой валюты понимается деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, с использованием объектов российской информационной инфраструктуры.

4. Организация выпуска и (или) выпуск, организация обращения цифровой валюты в Российской Федерации регулируются в соответствии с федеральными законами.

5. Юридические лица, личным законом которых является российское право, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданные на территории Российской Федерации, физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг).

6. Требования лиц, указанных в части 5 настоящей статьи, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

7. В Российской Федерации запрещается распространение информации о предложении и (или) приеме цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг).

Статья 15. О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах"

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2001, N 33, ст. 3423; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3445; 2015, N 27, ст. 4001; 2018, N 53, ст. 8440) следующие изменения:

1) в статье 12:

а) в пункте 1 цифру "6" заменить цифрой "8";

б) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

"7. Внесение в устав общества изменений и дополнений в части указания на возможность выпуска акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, а также исключения из устава общества такого указания, предусмотренного уставом при учреждении общества, не допускается.

8. Внесение в устав непубличного акционерного общества, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным, не допускается.";

2) абзац второй пункта 1 статьи 25 дополнить предложением следующего содержания: "Акции непубличного общества могут быть выпущены в виде цифровых финансовых активов с учетом особенностей и условий, определенных Федеральным законом "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".".

Статья 16. О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 2, ст. 172; 2007, N 1, ст. 45; N 22, ст. 2563; N 50, ст. 6247, 6249; 2009, N 18, ст. 2154; N 48, ст. 5731; 2010, N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7357; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 13; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 27, ст. 4225; 2017, N 25, ст. 3592; N 52, ст. 7920; 2018, N 32, ст. 5088; N 53, ст. 8440; 2019, N 25, ст. 3169; N 30, ст. 4150; N 31, ст. 4418; N 52, ст. 7772, 7813; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 июля 2020 года, N 0001202007200055) следующие изменения:

1) в статье 8:

а) в абзаце первом пункта 1 слова ", и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг" заменить словами "или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров";

б) дополнить пунктом 316 следующего содержания:

"316. Требования пунктов 31 - 315 настоящей статьи, статей 81 - 85 настоящего Федерального закона не применяются в отношении реестра акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов.";

2) в статье 86-1:

а) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. В случае, если ценные бумаги учитываются на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов, предусмотренном Федеральным законом "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов), оператор информационной системы, в которой осуществлен выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по таким ценным бумагам, по требованию держателя реестра или депозитария, в котором открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов, обязан представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг об обладателях соответствующих цифровых финансовых активов в объеме, необходимом для составления списка владельцев ценных бумаг.";

б) в пункте 6:

подпункт 1 дополнить словами ", а также оператором информационной системы, в которой осуществлен выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам";

подпункт 2 дополнить словами ", а также оператором информационной системы, в которой осуществлен выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам";

3) дополнить статьей 810 следующего содержания:

"Статья 810. Особенности осуществления прав по ценным бумагам, учитываемым на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов

1. Лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов, осуществляет право на участие в общем собрании акционеров по акциям или в общем собрании владельцев облигаций, права в отношении которых удостоверяются цифровыми финансовыми активами, при условии, что обладатели цифровых финансовых активов дали указания голосовать определенным образом на общем собрании акционеров или общем собрании владельцев облигаций и эмитенту предоставлена информация о таких лицах с указанием количества ценных бумаг, права в отношении которых удостоверяются цифровыми финансовыми активами, которыми владеет каждый из них.

2. Выплата дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям, учитываемых на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов, осуществляется лицу, которому открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов.

3. Банк России вправе определить особенности составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и осуществления прав по ценным бумагам в отношении ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов.".

Статья 17. О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2335; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37, 58; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196, 4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4816, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 17, ст. 2418; N 18, ст. 2560, 2576, 2582; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239; Российская газета, 2020, 16 июля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 июля 2020 года, N 0001202007200055) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается имуществом.";

2) часть первую статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.";

3) в статье 6:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) операции с цифровыми финансовыми активами.";

б) пункт 4 дополнить подпунктами 19-21 следующего содержания:

"19) операторы финансовых платформ - в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пункте 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

20) операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, - в отношении операций, указанных в подпунктах 2 и 5 пункта 1, пунктах 12, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

21) операторы обмена цифровых финансовых активов - в отношении операций, указанных в подпунктах 2 и 5 пункта 1, пунктах 12, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона.";

4) в статье 7:

а) в пункте 1:

подпункт 6 после слов "операторов финансовых платформ" дополнить словами ", операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов";

подпункт 7 после слов "операторов финансовых платформ" дополнить словами ", операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов";

б) абзац первый пункта 15-1 после слов "и негосударственных пенсионных фондов," дополнить словами "операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов,";

в) пункт 15-2 дополнить абзацами следующего содержания:

"Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать на основании договора оператору иной информационной системы (при условии, если он относится к лицам, имеющим право осуществлять депозитарную деятельность или деятельность организатора торговли), в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также оператору обмена цифровых финансовых активов проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при осуществлении деятельности, предусмотренной Федеральным законом "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в случае, если данные операторы относятся к кредитным организациям и (или) профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Оператор обмена цифровых финансовых активов вправе поручать на основании договора оператору информационной системы (при условии, если он относится к лицам, имеющим право осуществлять депозитарную деятельность или деятельность организатора торговли), в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также иному оператору обмена цифровых финансовых активов проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при осуществлении деятельности, предусмотренной Федеральным законом "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в случае, если данные операторы относятся к кредитным организациям и (или) профессиональным участникам рынка ценных бумаг.";

г) пункт 17 после слов "операторы финансовых платформ," дополнить словами "операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов,";

д) пункт 18 после слов "оператором финансовой платформы," дополнить словами "оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов,";

е) пункт 19 после слов "оператору финансовой платформы," дополнить словами "оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору обмена цифровых финансовых активов,";

ж) пункт 110 после слов "оператор финансовой платформы," дополнить словами "оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов,";

з) в пункте 114:

абзац первый после слов "и негосударственных пенсионных фондов" дополнить словами ", операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов";

абзац шестой после слов "и негосударственного пенсионного фонда" дополнить словами ", оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов";

и) в пункте 2:

абзац одиннадцатый после слов "операторов финансовых платформ" дополнить словами ", операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов";

абзац двенадцатый после слов "операторов финансовых платформ" дополнить словами ", операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов";

к) пункт 7 после слов "операторов финансовых платформ" дополнить словами ", операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов";

л) в пункте 13:

абзац первый после слов "операторы финансовых платформ" дополнить словами ", операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов";

абзац второй после слов "операторы финансовых платформ" дополнить словами ", операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов";

м) пункт 133 после слов "операторов финансовых платформ" дополнить словами ", операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов";

н) абзац первый пункта 135 после слов "оператора финансовой платформы" дополнить словами ", оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов";

5) в статье 75:

а) пункт 5 после слов "операторы финансовых платформ" дополнить словами ", операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов";

б) пункт 6 после слов "операторы финансовых платформ" дополнить словами ", операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов".

Статья 18. О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Часть первую статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, N 29, ст. 4348; 2016, N 1, ст. 50; 2019, N 31, ст. 4418; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 июля 2020 года, N 0001202007200055) дополнить пунктами 20 и 21 следующего содержания:

"20) операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

21) операторов обмена цифровых финансовых активов.".

Статья 19. О внесении изменения в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"

Статью 2 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2006, N 52, ст. 5497; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 4; N 18, ст. 2153; 2010, N 31, ст. 4188; 2011, N 49, ст. 7015; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6975; 2014, N 49, ст. 6914; 2015, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3945, 3977; 2016, N 26, ст. 3891; 2017, N 31, ст. 4815) дополнить частью второй следующего содержания:

"Для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается имуществом.".

Статья 20. О внесении изменения в Федеральный закон "О рекламе"

Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2007, N 7, ст. 839; 2008, N 20, ст. 2255; 2009, N 51, ст. 6157; 2010, N 31, ст. 4163; 2011, N 29, ст. 4293; N 30, ст. 4566; N 48, ст. 6728; 2012, N 30, ст. 4170; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4033, 4084; N 43, ст. 5444; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6695; N 52, ст. 6981; 2014, N 26, ст. 3396; N 30, ст. 4219, 4236; 2015, N 1, ст. 13, 43; 2016, N 27, ст. 4237; 2017, N 14, ст. 2003; N 31, ст. 4767; 2018, N 53, ст. 8440, 8457; 2019, N 31, ст. 4418; Российская газета, 2020, 16 июля) дополнить статьей 291 следующего содержания:

"Статья 291. Реклама цифровых финансовых активов

1. Реклама выпускаемых цифровых финансовых активов должна содержать:

1) наименование лица, выпускающего цифровые финансовые активы;

2) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором осуществляется размещение лицом, выпускающим цифровые финансовые активы, решения о выпуске цифровых финансовых активов;

3) сведения о максимальной сумме, на которую могут приобрести цифровые финансовые активы лица, не являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" квалифицированными инвесторами, или максимальной совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, которые могут быть переданы в качестве встречного предоставления для приобретения цифровых финансовых активов указанными лицами (в случае установления таких ограничений в соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

4) указание на то, что предлагаемые цифровые финансовые активы являются высокорискованными, их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме, до совершения сделок с предлагаемыми цифровыми финансовыми активами следует ознакомиться с рисками, с которыми связано их приобретение.

2. Реклама цифровых финансовых активов не должна содержать:

1) обещание выплаты дохода по цифровым финансовым активам, за исключением дохода, обязанность выплаты которого предусмотрена решением о выпуске цифровых финансовых активов;

2) прогнозы роста курсовой стоимости выпускаемых цифровых финансовых активов.

3. Реклама выпускаемых цифровых финансовых активов не допускается до опубликования в порядке, установленном Федеральным законом "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", решения о выпуске цифровых финансовых активов.".

Статья 21. О внесении изменения в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"

Статью 68 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2009, N 1, ст. 14; 2011, N 50, ст. 7352; 2013, N 52, ст. 7006) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается имуществом.".

Статья 22. О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии коррупции"

Статью 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 48, ст. 6720; 2016, N 27, ст. 4169; 2017, N 15, ст. 2139; 2018, N 24, ст. 3400) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. Для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается имуществом.".

Статья 23. О внесении изменения в Федеральный закон "О национальной платежной системе"

В пункте 18 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2013, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2317; 2016, N 27, ст. 4223; 2017, N 18, ст. 2665; 2019, N 27, ст. 3538; N 31, ст. 4418, 4423; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 июля 2020 года, N 0001202007200055) слова "и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" заменить словами ", деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельность операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) деятельность операторов обмена цифровых финансовых активов".

Статья 24. О внесении изменений в Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"

Внести в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6953; 2014, N 52, ст. 7542; 2018, N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5100) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 после слов "акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)" дополнить словами ", цифровых финансовых активов, цифровой валюты";

2) в статье 4:

а) часть 1 после слов "акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)" дополнить словами ", цифровых финансовых активов, цифровой валюты";

б) в части 4:

подпункт "а" пункта 1 после слов "акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)" дополнить словами ", цифровых финансовых активов, цифровой валюты";

пункт 3 после слов "акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)" дополнить словами ", цифровых финансовых активов, цифровой валюты";

3) часть 4 статьи 8 после слов "акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)" дополнить словами ", цифровых финансовых активов, цифровой валюты";

4) часть 3 статьи 12 после слов "акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)" дополнить словами ", цифровых финансовых активов, цифровой валюты";

5) в статье 17:

а) часть 1 после слов "акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)" дополнить словами ", цифровых финансовых активов, цифровой валюты";

б) часть 2 после слов "акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)" дополнить словами ", цифровых финансовых активов, цифровой валюты";

в) часть 4 после слов "акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)" дополнить словами ", цифровых финансовых активов, цифровой валюты".

Статья 25. О внесении изменения в Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"

Часть 2 статьи 1 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2306; 2014, N 52, ст. 7542; 2017, N 1, ст. 46) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, и цифровая валюта.".

Статья 26. О внесении изменений в Федеральный закон "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4418) следующие изменения:

1) в пункте 10 части 1 статьи 2 слова "в статье 8" заменить словами "в частях 1 и 3 статьи 8";

2) статью 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) путем приобретения цифровых финансовых активов.";

3) часть 2 статьи 6 дополнить словами "и (или) цифровых финансовых активов";

4) в части 5 статьи 7 слова "и (или) утилитарные цифровые права" заменить словами ", утилитарные цифровые права и (или) цифровые финансовые активы";

5) в статье 8:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Утилитарные цифровые права. Особенности совершения сделок с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами в инвестиционной платформе и через оператора обмена цифровых финансовых активов";

б) дополнить частями 13 и 14 следующего содержания:

"13. Наряду с утилитарными цифровыми правами в инвестиционной платформе, отвечающей признакам, предусмотренным частью 5 статьи 11 настоящего Федерального закона, могут приобретаться и отчуждаться цифровые финансовые активы, а также цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы. При этом выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов и цифровых прав, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

14. Сделки с утилитарными цифровыми правами, включая обмен утилитарных цифровых прав одного вида на утилитарные цифровые права другого вида, а также сделки купли-продажи утилитарных цифровых прав могут осуществляться в том числе через оператора обмена цифровых финансовых активов, действующего в соответствии с Федеральным законом "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании правил обмена, утвержденных оператором обмена цифровых финансовых активов в соответствии с требованиями Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".";

6) в части 2 статьи 10:

а) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) деятельность операторов обмена цифровых финансовых активов;";

б) дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:

"9) деятельность операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

10) иные виды деятельности финансовых организаций, если возможность такого совмещения предусмотрена федеральным законом.".

Статья 27. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением подпункта "б" пункта 3 статьи 17 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт "б" пункта 3 статьи 17 настоящего Федерального закона вступает в силу с 10 января 2021 года.

3. Осуществление деятельности по организации выпуска, учета и обращения цифровых финансовых активов после дня вступления в силу настоящего Федерального закона допускается лицами, включенными в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

4. Осуществление деятельности по организации совершения сделок с цифровыми финансовыми активами после дня вступления в силу настоящего Федерального закона допускается лицами, включенными в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов.

5. Требования частей 3 и 4 настоящей статьи не распространяются на юридические лица, осуществляющие деятельность по организации выпуска, учета и обращения цифровых финансовых активов и (или) деятельность по организации совершения сделок с цифровыми финансовыми активами на день вступления в силу настоящего Федерального закона. Указанные юридические лица обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона и федеральных законов, измененных настоящим Федеральным законом, до 1 июня 2021 года.

6. Предусмотренные частями 1 и 3 статьи 3 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" сроки, в течение которых должно быть осуществлено отчуждение иностранных финансовых инструментов и прекращено доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты, исчисляются в отношении цифровых финансовых активов, выпущенных в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, и цифровой валюты со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин