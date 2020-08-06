В автомобильных аптечках станет меньше бинтов, но появятся маски

В автомобильной аптечке станет меньше видов пластырей и бинтов, но появятся медицинские маски. Соответствующий проект приказа "Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)" подготовлен Минздравом РФ.

Как следует из документа, водитель обязан будет иметь в своей аптечке "маски медицинские нестерильные трехслойные из нетканого материала с резинками или с завязками" в количестве не менее двух штук. Зато, теперь в автомобильную аптечку достаточно будет вложить всего две разновидности бинтов, отличающихся друг от друга размерами. "Водитель обязан иметь в аптечке бинт марлевый медицинский нестерильный размером 5 м на 10 см в количестве четырех штук и аналогичный бинт, размером 7 м на 14 см в количестве трех штук", - перечисляется в документе.

Ранее в автомобильную аптечку, включалось гораздо больше бинтов разных размеров, а также перевязочный пакет и несколько видов лейкопластырей.

Согласно проекту приказа Минздрава, теперь в аптечку достаточно положить лейкопластырь рулонный, не менее одного, а также две упаковки марлевых медицинских стерильных салфеток, размером не менее 16 на 14 см. Обязательное наличие в ней ножниц, аппарата для искусственного дыхания "рот в рот" и жгутов (для остановки кровотечений) сохраняется. Также как и наличие инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Инструкция к проекту приказа прилагается.

Все остальные медицинские препараты - сердечные, желудочные, обезболивающие и обеззараживающие - могут находиться в автомобильной аптечке исключительно по желанию водителя.

"Аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные до вступления в силу настоящего приказа, действительны в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года", - говорится в документе. Там также отмечается, что настоящий приказ, в случае его принятия, вступает в силу с 1 января 2021 года. Этим же документом, признается утратившим силу приказ Министерства здравоохранения РФ 11 октября 1999 года № 366 "О введении аптечки первой помощи (автомобильной)".

Напомним, что в России законом запрещается передвигаться на автотранспортном средстве без наличия в нем автомобильной аптечки установленного образца. По последним правилам в нее обязательно должны входить 5 компонентов: бинт, жгут, ножницы, резиновые перчатки и салфетки. Штраф за отсутствие аптечки или ее отдельных компонентов составляет 500 рублей и налагается в соответствии со статьей 12.5 часть 1 КоАП РФ.

Как уже сообщала "РГ", штрафы за аптечку массово перестали выписываться после 2009 года, когда из нее законодательно убрали все лекарства, имеющие срок годности и сократили число обязательных предметов до 15 (бинты, лейкопластыри, жгут, одноразовые перчатки, устройства для искусственного дыхания рот в рот, ножниц, марлевых стерильных салфеток).