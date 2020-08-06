В Бундестаге прокомментировали иск экологов против "Северного потока-2"

Иск природозащитников против запуска газопровода "Северный поток-2", проходящего по дну Балтийского моря из России в Германию (Усть-Луга - Грайфсвальд), не имеет шансов на успех. Об этом заявил глава комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст, сообщает ТАСС.

По его словам, поскольку все разрешения были выданы на законном основании, а проект завершен более чем на 90 процентов, "я считаю, что иск не имеет шансов на успех".

Речь идет об иске, поданном природоохранной организацией Deutsche Umwelthilfe к Горнодобывающему управлению Штральзунда. Иск подан в Высший административный суд в Грайфсвальде, федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания, где находится точка выхода газопровода. Экологи требуют приостановить строительство "Северного потока-2", чтобы проверить возможность утечек метана при транспортировке и переработке природного газа, опираясь на некие "новые научные исследования".

В марте Deutsche Umwelthilfe уже подавала заявку в Горное управление Штральзунда, требуя пересмотреть разрешения на сооружение газопровода.

Компания Nord Stream 2 намерена проанализировать поданный экологами иск.