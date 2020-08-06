В Госдуме прокомментировали выходной для диспансеризации 40-летних

31 июля российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию. Документ начнет действовать 11 августа.

Нилов в комментарии RT отметил, что ранее все фракции в Госдуме эту инициативу поддержали.

"Я считаю, что это правильно. Но только в том случае, если к диспансеризации будут относиться ответственно, - заявил глава комитета. - Причем не только граждане, но и те, кто эту диспансеризацию будут проводить".

Он пояснил, что очень часто к врачу обращаются, когда болезнь уже в серьезной стадии. "А идеология должна быть другой, - подчеркнул Нилов. - Нужно принимать меры на ранних этапах, чтобы болезнь либо не допустить, либо купировать. Это и проще, и дешевле, и с точки зрения охраны здоровья человека правильный подход".

В связи с этим граждане не должны рассматривать свободный от работы день "как просто выходной день, когда к врачу-терапевту будут приходить просто для формальности", уверен он.