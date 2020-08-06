В Китае две компании приступили к испытаниям на людях вакцины от COVID-19

Китайская и немецкая фармацевтические компании объявили, что приступили к первой фазе испытаний на людях совместно разработанной вакцины от коронавируса. В исследованиях принимают участие 144 добровольца из города Тайчжоу восточной китайской провинции Цзянсу.

Сначала вакцинацию пройдут участники в возрасте от 18 до 55 лет, а затем добровольцы старше 55 лет, сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ. Известно, что 72 человека уже привиты. По данным специалистов, каждый доброволец получит две инъекции с перерывом в 21 день. Исследования проводятся с применением плацебо, вещества без явных лечебных свойств, используемого для имитации лекарственного средства.

Ранее Министерство обороны России сообщило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19. Препарат был разработан совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех испытуемых явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено.