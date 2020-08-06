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06.08.2020 14:20
Рубрика: Легковые авто

В московском дворе засняли уникальный прототип микроавтобуса УАЗ

Текст: Михаил Азнавуров

В одном из московских дворов обнаружили и засняли экспериментальный микроавтобус УАЗ-3165М 2003 года - уникальный экземпляр эксплуатируют как заурядную машину.

Фото: www.behance.net
Дизайнер итальянского ателье нарисовал брутальный УАЗ

Фото автомобиля опубликовал пользователь соцсети ВКонтакте Никита Абрамов. Таких микроавтобусов УАЗ сделал всего три экземпляра, один из них сейчас стоит в заводском музее.

УАЗ-3165М - это развитие проекта УАЗ-3165 "Симба" конца 90-х годов. Полукапотная машина создавалась на смену классическим "Буханкам". Автомобиль 2003 года - это промежуточная итерация проекта, от первоначальной "Симбы" она отличалась модернизированным кузовом и шасси, унифицированным по мостам с УАЗом "Патриот". Под капотом установлен бензиновый ЗМЗ-409 объемом 2,7 л и мощностью 135 л.с., он сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом.

Последняя версия УАЗа-3165 была представлена в 2005 году, после этого завод закрыл проект как экономически нецелесообразный.

#УАЗ