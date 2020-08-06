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06.08.2020 19:25
Рубрика: Экономика

В Nord Stream 2 оценили потери Европы в случае новых санкций США

Текст: Сергей Тихонов
В Nord Stream 2 AG - операторе "Северного потока-2" - оценили потери европейских компаний в случае введения новых санкций США против достройки российского газопровода.
Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN

"Усилия, направленные на то, чтобы помешать этому важному проекту, демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей, которые будут вынуждены платить за газ на миллиарды больше, если газопровод не будет построен", - говорится в заявлении компании.

Фото: с сайта nord-stream.com
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В Nord Stream 2 также указали, что если США введут дополнительные санкции, то они затронут более 120 компаний из 12 стран Европы. Будут заблокированы около 700 млн евро инвестиций, выделенных на завершение строительства газопровода. Кроме того, эти санкции поставят под удар около 12 млрд евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, в том числе около 8 млрд евро, вложенных в строительство "Северного потока-2", 3 млрд евро инвестированных европейскими компаниями в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии и 750 млн евро - в Чехии. Решения об энергетической политике Европейского союза должны приниматься европейскими странами, подчеркнули в Nord Stream 2.

Ранее сенаторы США Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон написали письмо руководителям компании Fahrhafen Sassnitz, управляющей портом Мукран - логистическом центре "Северного потока-2" , в котором пригрозили ей санкциями, если возобновится прокладка труб газопровода. В письме также говорится, что совместное заявление сенаторов является предупреждением для всех остальных европейских компаний, которые будут связаны с достройкой "Северного потока-2".

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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