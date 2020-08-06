В ОНФ предложили разрешить мотоциклистам ездить между рядами

Чтобы упорядочить движение на дорогах с участием мотоциклистов, стоит, прежде всего, пересмотреть правила дорожного движения, разрешив мотоциклистам езду между полосами, отметил в беседе с "РГ" руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов", координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов. Простое повышение штрафов для мотоциклистов, выезжающих между рядами автомобилей, не даст результата, считает он.

Возможность проезда между рядами автомобилей, чтобы не стоять в пробке, является одним из преимуществ мотоцикла. При этом аварийные ситуации создают далеко не все мотоциклисты, заметил эксперт. Чтобы пресечь действия, которые создают аварийные ситуации, нужно отделить нормальную езду от опасной.

"Сначала нужно доработать ПДД. Прямо разрешить езду между рядами автомобилей и описать, как конкретно должен двигаться мотоциклист между рядами", - сказал Шкуматов. Затем нужно штрафовать тех, кто станет нарушать эти правила.

"Есть мотоциклисты, которые едут со скоростью всего потока, никого не подрезая и не просачиваясь между рядами со скоростью 150 км в час. Таких большинство. Если же образуется затор или замедляется движение, мотоцикл выезжает между рядами и едет с небольшим превышением скорости потока. Это абсолютно нормальная практика, и в ней нет ничего опасного", - пояснил Шкуматов. Но есть и те, которые ездят в междурядье на огромной скорости и создают аварийные ситуации. Таких, наверное, 1% от всех мотоциклистов, заметил он.

Также стоит перестать штрафовать мотоциклистов за выезд на светофоре за стоп-линию, считает Шкуматов. "На светофоре мотоцикл часто останавливается между рядами автомобилей перед стоп-линией, и на старте возникает аварийная ситуация. А нужно, как раз, чтобы мотоцикл проезжал дальше между рядами автомобилей и останавливался дальше. Мотоциклисты стартуют быстро, автомобиль их не догонит. Потому нужно просто разрешить мотоциклистам выезжать за стоп-линию с определенными нюансами", - сказал Шкуматов.

Простое повышение штрафов для всех мотоциклистов не позволит снизить риски аварий. В России довольно крупное сообщество мотоциклистов. Жаль, что они не могут эффективно отстаивать свои интересы, заметил эксперт.

В Минтрансе в ответ на запрос "РГ" о том, как министерство оценивает возможность смягчения ПДД для мотоциклистов ответили, что подобных инициатив не поступало, поэтому пока не могут их комментировать.

В конце июля этого года в Госдуме предложили ввести штрафы до 15 тысяч рублей для мотоциклистов и владельцев мопедов за опасное лавирование между рядами. Этот законопроект направлен на обсуждение в правительство.