В России запатентовали отечественное внедорожное купе

Роспатент выдал охранный документ на внешний вид купе-кроссовера неизвестной до сих пор марки. Автором дизайна является некто Кириллов Андрей Игоревич, известных автомобильных дизайнеров с таким именем нет. Возможно, это вскоре изменится.

Изображения, стоит отметить, выполнены в двухмерном виде в графическом редакторе в довольно безыскусной манере в противоположность изображениям трехмерных детализованных моделей, которые используют для регистрации своих прав на товарный вид автомобилей крупные производители. Вероятно, опытно-конструкторские работы над загадочным купе-кроссовером на момент подачи заявки на патент (февраль 2019 года, 1,5 года длился патентный поиск) еще не велись. Если проект их вообще подразумевает.

А автомобиль интригует: раллийный болид группы "B", вольное переложение знаменитой Lancia Stratos. Единственное, что можно сказать, задуман он не электромобилем, на что указывает сдвоенный патрубок в заднем бампере.

Подождем новых подробностей, возможно, впереди нечто интересное.