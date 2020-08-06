Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.08.2020 09:08
Рубрика: Российский автопром

В России запатентовали отечественное внедорожное купе

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.fips.ru Фото: www.fips.ru
Фото: www.fips.ru

Роспатент выдал охранный документ на внешний вид купе-кроссовера неизвестной до сих пор марки. Автором дизайна является некто Кириллов Андрей Игоревич, известных автомобильных дизайнеров с таким именем нет. Возможно, это вскоре изменится.

Фото: Oregon State Police
Угонщик пикапа протаранил 26 автомобилей, застрял в песке и был пойман

Изображения, стоит отметить, выполнены в двухмерном виде в графическом редакторе в довольно безыскусной манере в противоположность изображениям трехмерных детализованных моделей, которые используют для регистрации своих прав на товарный вид автомобилей крупные производители. Вероятно, опытно-конструкторские работы над загадочным купе-кроссовером на момент подачи заявки на патент (февраль 2019 года, 1,5 года длился патентный поиск) еще не велись. Если проект их вообще подразумевает.

А автомобиль интригует: раллийный болид группы "B", вольное переложение знаменитой Lancia Stratos. Единственное, что можно сказать, задуман он не электромобилем, на что указывает сдвоенный патрубок в заднем бампере.

Подождем новых подробностей, возможно, впереди нечто интересное.

Фото: www.fips.ru