В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство получило патент на российский препарат от коронавирусной инфекции "Лейтрагин". Об этом сообщил сайт ФМБА.

"Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину", - пояснили в агентстве.

Препарат способен предотвратить или смягчить осложнения от COVID-19. Речь идет о так называемом цитокиновом шторме - массивном выбросе провоспалительных веществ, приводящих к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с коронавирусом.

Накануне в Роспатенте рассказали "РГ", что "лейтрагин" - сугубо отечественный препарат. Он сам, как и все его компоненты, может быть полностью произведен в России. После регистрации препарата в Минздраве, "Научный центр биомедтехнологий" сможет наладить массовое производство созданного ими препарата, чтобы врачи с его помощью справлялись с пневмониями, развивающиеся у больных коронавирусом и приводящими к летальным исходам.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что новые лекарственные препараты от коронавирусной инфекции, появившиеся в России, "наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте".