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06.08.2020 04:11
Рубрика: В мире

В США раскритиковали сроки выдачи результатов тестов на COVID-19

Фото: AFP/VALERIE MACON Фото: AFP/VALERIE MACON
Фото: AFP/VALERIE MACON

В США нынешние сроки выдачи пациентам результатов анализов на коронавирус неприемлемо велики, идеальный вариант - 10 минут. Об этом в среду заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в интервью CNN.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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По его словам, сейчас тесты проводятся, чтобы установить, заражен ли человек и с кем он контактировал прежде. "Однако интервал времени между взятием анализов и выдачей результатов исключает саму причину, по которой мы сдаем анализы", - цитирует ТАСС инфекциониста. Он убежден, что такое положение дел неприемлемо. Главная цель - иметь возможность сдавать анализы и получать результаты через 10 минут, подчеркнул Фаучи.

Ранее помощник министра здравоохранения и социальных служб США адмирал Бретт Джируар заявил о невозможности выдачи результатов тестирования на COVID-19 в течение 48-72 часов. По данным Джируара, в стране 75% результатов тестирований выдаются в течение пяти дней.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс уже раскритиковал американскую систему тестирования на коронавирус. Он счел безумием тот факт, что результат приходится ждать более 48 часов.

По последним данным, в США зафиксировано 4,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 157,5 тысячи человек.

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