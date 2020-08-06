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06.08.2020 10:01
Рубрика: Видео

Видео: так спешил заправиться, что устроил ДТП и пожар на АЗС

Текст: Вадим Давыденко

"Поспешишь - людей насмешишь", так, наверное, полицейские и пожарные из Северного Брансуика (южная окраина агломерации Нью-Йорк-Северный Нью-Джерси-Лонг-Айленд) пожурили владельца черного Volkswagen, устроившего настоящий апокалипсис на придорожной заправке. Он мчался по среднему ряду трассы RT.1 неподалеку от Дрисколл-Роуд, когда внезапно решил заправиться и резко перестроился вправо, игнорируя весь остальной транспорт. И, разумеется, не обозначая маневр поворотниками.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А по правой полосе летела красная легковушка, водитель которой не умел читать мысли других участников движение и потому не сбросил на всякий случай скорость перед АЗС.

Пути двух машин пересеклись у самого поворота на заправку и, казалось, ДТП завершится фатально для обоих водителей, а то и для работников заправки. Красный хэтчбек при столкновении перевернулся набок и, потеряв управление, сшиб одну за другой две заправочные колонки. Там мгновенно начался пожар и, казалось, вот-вот рванет так, что слышно будет и в Брансуике, и в Нью-Джерси.

К счастью для всех, вспыхнули лишь остатки паров, скопившихся перед раздаточной колонкой, и после их выгорания пламя само собой стихло. Прибывшим на место пожарным осталось лишь профилактически залить всю территорию водой и официально подтвердить, что опасность миновала.

Медики с удивлением констатировали отсутствие пострадавших: водители обеих машин не получили даже царапин!

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#видео #авто