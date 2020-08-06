Зеленский рассказал, как ходил за сладостями в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Twitter, как он сходил в магазин в городе Бахмут Донецкой области.

По словам украинского лидера, практически все местные жители там носят маски без напоминаний и предупреждений. "Общество само сделало сознательный выбор в пользу безопасности и игнорирует политические спекуляции", - отметил Зеленский в твите.

Выступая перед местными жителями в населенном пункте Часовой Яр, он отметил, что "мы боремся за то, чтобы режим тишины не нарушался". Бессрочное перемирие на Донбассе начало действовать с 27 июля.

"Мы хотим соблюдать этот режим тишины каждый день, чтобы не терять наших военнослужащих. Для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу, но скажу вам, что мы делаем все - как на Украине, так и на встречах в минском формате", - подчеркнул Зеленский.