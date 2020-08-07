Британцы назвали главный российский автомобиль

Старейшее в мире издание об автомобилях Autocar назвало главные машины наций, имеющих собственную автомобильную промышленность. Таких набралось всего 15, в их числе оказалась и Россия.

Главный в данном случае означает оказавший наибольшее влияние на общество. В ряде случаев это равно наибольшему международному успеху, в иных указывает на поворотную точку перехода автопрома на качественно новый уровень. Но чаще всего это перемены в обществе самих стран-производителей.

Главным автомобилем Британии издание назвало оригинальный Mini Cooper, Франции - Citroen 2CV, Германии - Volkswagen "Жук", Нидерландов - DAF 600, Швеции - Saab 92, Италии - Fiat 500, Испании - Seat 600, Чехии - Skoda Favorit, Румынии - Dacia Sandero, Японии - Toyota Corolla, Кореи - Hyundai Pony, Китая - Qoros 3, Австралии - Holden Monaro, США - Ford T.

Главным русским автомобиле Autocar назвал ВАЗ 2101, "Копейку". Доводами стали массовость авто - семейство "Жигули" выпускали с 1970 до 2012 года - и наибольшая популярность Lada 1200 (экспортное название "копейки") и других моделей "классической" линейки из всех российских автомобилей в Британии.

Заметим, что российский журнал "За Рулем" в 2000 году присвоил "Копейке" звание Автомобиля XX века в России. Свою позицию издание аргументировало тем, что 2101 была по-настоящему массовым народным автомобилем и подняла уровень культуры владения автомобилем на всей территории СССР (именно с "Копейкой" появилось понятие фирменных сервисных станций).