Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей

Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства денежные средства экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Речь идет о сумме в размере свыше 32 миллиардов рублей.

В ведомстве направили исковое заявление в Гагаринский районный суд столицы о взыскании с самого Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний этих средств. Как отметили в Генпрокуратуре, 32,5 млрд рублей были получены в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

Была проведена проверка, которая показала, что Абызов, занимая государственную должность, систематически нарушал установленные законами запреты. В частности, он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, когда поступал на службу, а кроме того, в период службы он продолжал заниматься предпринимательством и извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. При этом сам Абызов скрывал и свое участие в коммерческих организациях, и полученные средства. Он оформил их на подставных лиц. А в 2018 году Абызов принял личное участие в продаже акций ОАО "СИБЭКО". В результате на Кипре были заключены два договора о продаже этих акций, после чего на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний и поступило 32,5 млрд рублей.

Ранее Следственный комитет России установил причастность Абызова к новым преступным эпизодам - легализации 4 млрд рублей, похищенных у крупных компаний, а также в коммерческом подкупе.