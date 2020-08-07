Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 288-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственной службы"

Принят Государственной Думой 14 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2000, N 2, ст. 140; 2002, N 26, ст. 2523; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 29, ст. 2906; 2007, N 24, ст. 2830; 2011, N 1, ст. 16; N 46, ст. 6407; 2012, N 53, ст. 7609; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4234; 2017, N 31, ст. 4795; N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76; N 45, ст. 6829; N 53, ст. 8462; 2019, N 30, ст. 4107; N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 416 изложить в следующей редакции:

"2. Особо отличившиеся работники могут быть представлены к награждению государственными наградами Российской Федерации, поощрению Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации.";

2) статью 44 дополнить пунктами 11 - 14 следующего содержания:

"11. Прокурорским работникам, а также гражданам, уволенным из органов или организаций прокуратуры после представления к награждению или поощрению в соответствии с пунктом 2 статьи 416 настоящего Федерального закона, при награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации выплачивается единовременное поощрение за счет средств фонда оплаты труда работников органов и организаций прокуратуры.

12. В случае гибели (смерти) прокурорского работника или смерти указанного в пункте 11 настоящей статьи гражданина, награжденных государственной наградой Российской Федерации или поощренных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, а также в случае награждения государственной наградой Российской Федерации посмертно единовременное поощрение выплачивается членам семьи прокурорского работника или гражданина. Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи погибшего (умершего) прокурорского работника или умершего гражданина могут обратиться в орган или организацию прокуратуры, где указанное лицо замещало должность, за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта Российской Федерации о награждении или поощрении таких прокурорского работника или гражданина. При обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным указанными прокурорским работником или гражданином в связи с гибелью (смертью), сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

13. Размеры и порядок выплаты единовременного поощрения прокурорским работникам и гражданам, уволенным из органов или организаций прокуратуры, а также членам семей указанных лиц в случаях, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящей статьи, устанавливаются Президентом Российской Федерации.

14. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, предусмотренного пунктами 11 и 12 настоящей статьи, считаются:

а) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) прокурорского работника или смерти гражданина, уволенного из органов или организаций прокуратуры, в браке с ним (с ней);

б) родители прокурорского работника или гражданина, уволенного из органов или организаций прокуратуры;

в) дети прокурорского работника или гражданина, уволенного из органов или организаций прокуратуры;

г) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) прокурорского работника или умершего гражданина, уволенного из органов или организаций прокуратуры.";

3) в пункте 2 статьи 49:

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Единовременное поощрение, предусмотренное пунктом 11 статьи 44 настоящего Федерального закона, выплачивается военным прокурорам или членам их семей в соответствии с частями 23 - 26 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".";

б) абзац второй считать абзацем третьим.

Статья 2

Пункт 3 статьи 28 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3586; 2004, N 27, ст. 2711) изложить в следующей редакции:

"3. Сотрудники таможенных органов могут быть представлены руководителем Федеральной таможенной службы к награждению государственными наградами Российской Федерации, поощрению Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 51:

а) в абзаце первом слово "отдельных" исключить;

б) пункт 1 дополнить словами ", если такая выплата в соответствии с законодательством Российской Федерации производится в федеральном государственном органе";

в) пункт 2 после слов "на выплату" дополнить словами "в отдельных федеральных государственных органах";

г) пункт 3 после слова "предусмотренные" дополнить словами "настоящим Федеральным законом, другими";

2) в статье 55:

а) в части 1:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) награждение государственными наградами Российской Федерации;";

пункты 8 и 9 признать утратившими силу;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Законами субъекта Российской Федерации в целях поощрения и награждения гражданских служащих субъекта Российской Федерации за безупречную и эффективную гражданскую службу может предусматриваться поощрение высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а также награждение наградами субъекта Российской Федерации.";

в) в части 2 слова "пунктами 5 - 9" заменить словами "пунктами 5 - 7";

г) часть 4 признать утратившей силу;

д) в части 5 слова "пунктами 5 - 9" заменить словами "пунктами 5 - 7", слово "нормативными" исключить;

е) дополнить частями 51 - 54 следующего содержания:

"51. Гражданским служащим, а также гражданам, уволенным с гражданской службы после представления к награждению или поощрению в соответствии с частью 2 настоящей статьи, при награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации выплачивается единовременное поощрение за счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих.

52. В случае гибели (смерти) гражданского служащего или смерти указанного в части 51 настоящей статьи гражданина, награжденных государственной наградой Российской Федерации или поощренных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, а также в случае награждения государственной наградой Российской Федерации посмертно единовременное поощрение выплачивается членам семьи гражданского служащего или гражданина. Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи погибшего (умершего) гражданского служащего или умершего гражданина могут обратиться в государственный орган, в котором указанное лицо замещало должность, за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта Российской Федерации о награждении или поощрении таких гражданского служащего или гражданина. При обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным указанными гражданским служащим или гражданином в связи с гибелью (смертью), сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

53. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, предусмотренного частями 51 и 52 настоящей статьи, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) гражданского служащего или смерти гражданина, уволенного с гражданской службы, в браке с ним (с ней);

2) родители гражданского служащего или гражданина, уволенного с гражданской службы;

3) дети гражданского служащего или гражданина, уволенного с гражданской службы;

4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) гражданского служащего или умершего гражданина, уволенного с гражданской службы.

54. Размеры и порядок выплаты единовременного поощрения федеральным гражданским служащим и гражданам, уволенным с федеральной гражданской службы, а также членам семей указанных лиц в случаях, предусмотренных частями 51 и 52 настоящей статьи, устанавливаются Президентом Российской Федерации.";

ж) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации устанавливаются размеры, порядок и условия выплаты единовременного поощрения гражданским служащим субъекта Российской Федерации и гражданам, уволенным с гражданской службы субъекта Российской Федерации после представления к награждению или поощрению, с учетом положений настоящей статьи.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; N 30, ст. 4595; N 46, ст. 6407; 2013, N 7, ст. 607; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 1, ст. 55; 2017, N 31, ст. 4795; N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76; N 45, ст. 6829; N 53, ст. 8462; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:

"3. Особо отличившиеся сотрудники Следственного комитета могут быть представлены к награждению государственными наградами Российской Федерации, поощрению Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации.";

2) статью 35 дополнить частями 121 - 124 следующего содержания:

"121. Сотрудникам Следственного комитета, а также гражданам, уволенным со службы в Следственном комитете после представления к награждению или поощрению в соответствии с частью 3 статьи 27 настоящего Федерального закона, при награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации выплачивается единовременное поощрение за счет средств фонда оплаты труда сотрудников.

122. В случае гибели (смерти) сотрудника Следственного комитета или смерти указанного в части 121 настоящей статьи гражданина, награжденных государственной наградой Российской Федерации или поощренных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, а также в случае награждения государственной наградой Российской Федерации посмертно единовременное поощрение выплачивается членам семьи сотрудника или гражданина. Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи погибшего (умершего) сотрудника или умершего гражданина могут обратиться в следственный орган или учреждение Следственного комитета, где указанное лицо замещало должность, за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта Российской Федерации о награждении или поощрении таких сотрудника или гражданина. При обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным указанными сотрудником Следственного комитета или гражданином в связи с гибелью (смертью), сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

123. Размеры и порядок выплаты единовременного поощрения сотрудникам Следственного комитета и гражданам, уволенным со службы в Следственном комитете, а также членам семей указанных лиц в случаях, предусмотренных частями 121 и 122 настоящей статьи, устанавливаются Президентом Российской Федерации.

124. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, предусмотренного частями 121 и 122 настоящей статьи, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) сотрудника Следственного комитета или смерти гражданина, уволенного со службы в Следственном комитете, в браке с ним (с ней);

2) родители сотрудника Следственного комитета или гражданина, уволенного со службы в Следственном комитете;

3) дети сотрудника Следственного комитета или гражданина, уволенного со службы в Следственном комитете;

4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) сотрудника Следственного комитета или умершего гражданина, уволенного со службы в Следственном комитете.";

3) статью 40 дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Единовременное поощрение, предусмотренное частью 121 статьи 35 настоящего Федерального закона, выплачивается военнослужащим военных следственных органов Следственного комитета или членам их семей в соответствии с частями 23 - 26 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года N ЗО6-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4595; N 46, ст. 6407; N 49, ст. 7020; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 45, ст. 6152; 2016, N 27, ст. 4160) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частями 61 - 64 следующего содержания:

"61. При награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации сотрудникам, а также гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в органах внутренних дел и представленным к награждению или поощрению в период ее прохождения, выплачивается единовременное поощрение за счет средств фонда денежного довольствия сотрудников.

62. В случае гибели (смерти) сотрудника или смерти указанного в части 61 настоящей статьи гражданина Российской Федерации, награжденных государственной наградой Российской Федерации или поощренных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, а также в случае награждения государственной наградой Российской Федерации посмертно единовременное поощрение выплачивается членам семьи сотрудника или гражданина Российской Федерации. Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи погибшего (умершего) сотрудника или умершего гражданина Российской Федерации могут обратиться в орган внутренних дел, в котором указанное лицо замещало должность, за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта Российской Федерации о награждении или поощрении таких сотрудника или гражданина Российской Федерации. При обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным указанными сотрудником или гражданином Российской Федерации в связи с гибелью (смертью), сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

63. Размеры и порядок выплаты единовременного поощрения сотрудникам и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в органах внутренних дел, а также членам семей указанных лиц в случаях, предусмотренных частями 61 и 62 настоящей статьи, устанавливаются Президентом Российской Федерации.

64. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, предусмотренного частями 61 и 62 настоящей статьи, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) сотрудника или смерти гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в органах внутренних дел, в зарегистрированном браке с ним (с ней);

2) родители сотрудника или гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в органах внутренних дел;

3) дети сотрудника или гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в органах внутренних дел;

4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) сотрудника или умершего гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в органах внутренних дел.";

2) в части 3 статьи 121:

а) в абзаце первом слова "отдельных федеральных органов исполнительной власти из числа федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 1 настоящей статьи," исключить;

б) пункт 3 после слова "установленные" дополнить словами "настоящим Федеральным законом, другими".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 7 ноября 2011 года N З06-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 45, ст. 6336; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 23, ст. 2930; N 43, ст. 5794; N 45, ст. 6152; 2015, N 10, ст. 1401; 2016, N 27, ст. 4238; 2017, N 30, ст. 4454; 2019, N 40, ст. 5488; 2020, N 9, ст. 1130, 1132; N 24, ст. 3750) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частями 23 - 26 следующего содержания:

"23. При награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации военнослужащим, а также гражданам, уволенным с военной службы и представленным к награждению или поощрению в период ее прохождения, выплачивается единовременное поощрение за счет средств фонда денежного довольствия военнослужащих.

24. В случае гибели (смерти) военнослужащего или смерти указанного в части 23 настоящей статьи гражданина, награжденных государственной наградой Российской Федерации или поощренных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, а также в случае награждения государственной наградой Российской Федерации посмертно единовременное поощрение выплачивается членам семьи военнослужащего или гражданина. Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего или умершего гражданина могут обратиться в федеральный орган исполнительной власти (федеральный государственный орган), в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, где указанное лицо замещало должность, за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта Российской Федерации о награждении или поощрении таких военнослужащего или гражданина. При обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным указанными военнослужащим или гражданином в связи с гибелью (смертью), сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

25. Размеры и порядок выплаты единовременного поощрения военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, а также членам семей указанных лиц в случаях, предусмотренных частями 23 и 24 настоящей статьи, устанавливаются Президентом Российской Федерации.

26. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, предусмотренного частями 23 и 24 настоящей статьи, считаются:

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) военнослужащего или смерти гражданина, уволенного с военной службы, в зарегистрированном браке с ним (с ней);

2) родители военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы;

3) дети военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы;

4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего или умершего гражданина, уволенного с военной службы.";

2) в части 5 статьи 4:

а) в абзаце первом слова "отдельных федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба," исключить;

б) пункт 3 после слова "установленные" дополнить словами "настоящим Федеральным законом, другими".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7608; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 45, ст. 6152; 2016, N 27, ст. 4238) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частями 61 - 64 следующего содержания:

"61. При награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации сотрудникам, а также гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в учреждениях и органах и представленным к награждению или поощрению в период ее прохождения, выплачивается единовременное поощрение за счет средств фонда денежного довольствия сотрудников.

62. В случае гибели (смерти) сотрудника или смерти указанного в части 61 настоящей статьи гражданина Российской Федерации, награжденных государственной наградой Российской Федерации или поощренных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, а также в случае награждения государственной наградой Российской Федерации посмертно единовременное поощрение выплачивается членам семьи сотрудника или гражданина Российской Федерации. Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи погибшего (умершего) сотрудника или умершего гражданина Российской Федерации могут обратиться в учреждение или орган, где указанное лицо замещало должность, за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта Российской Федерации о награждении или поощрении таких сотрудника или гражданина Российской Федерации. При обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным указанными сотрудником или гражданином Российской Федерации в связи с гибелью (смертью), сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

63. Размеры и порядок выплаты единовременного поощрения сотрудникам и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в учреждениях и органах, а также членам семей указанных лиц в случаях, предусмотренных частями 61 и 62 настоящей статьи, устанавливаются Президентом Российской Федерации.

64. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, предусмотренного частями 61 и 62 настоящей статьи, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) сотрудника или смерти гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах, в зарегистрированном браке с ним (с ней);

2) родители сотрудника или гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах;

3) дети сотрудника или гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах;

4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) сотрудника или умершего гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах.";

2) пункт 3 части 3 статьи 13 после слова "установленные" дополнить словами "настоящим Федеральным законом, другими".

Президент Российской Федерации В. Путин