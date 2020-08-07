Honda запатентовала в России конкурента Vesta, Rio и Solaris

Седан Honda City запатентован в России. Соответствующий документ появился в базе Федерального института промышленной собственности 5 августа.

Это уже седьмое поколение Honda City, хотя в самой компании официально говорят о пятом. Дело в том, что только с третьей генерации модель стала седаном, а до этого представляла собой трехдверный хэтчбек. Поначалу автомобиль строили на платформе Civic, а последние четыре поколения базируются на "тележке" Jazz (Fit). Размеры - 4553 x 1748 x 1467 мм, колесная база - 2589 мм. То есть, новый City стал больше прежних.

Из опций машина получила светодиодную оптику, тачскрин мультимедиа на 8 дюймов, круиз-контроль, камеру заднего вида. Основными функциями можно управлять из приложения в смартфоне. Под капотом - турбированный мотор объемом всего один литр. Он выдает 122 л.с. и 173 Нм. В паре с двигателем работает вариатор.

Отметим, что речь идет о потенциальном конкуренте таких "четырехдверок", как Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Но есть сразу два "но". Во-первых, автомобиль довольно дорог, если судить, например, по таиландскому рынку.

Здесь City стоит от 579,5 до 739 тысяч бат, то есть в диапазоне от 1,3 до 1,7 млн рублей. Во-вторых, появление патента на ту или иную модель не означает, что она обязательно появится в РФ. Автомобиль презентовали в ноябре 2019 года, а заявку в ФИПС отправили месяцем раньше. То есть, не исключено, что Honda просто пыталась заблаговременно получить патентную защиту на таком крупном рынке, как Россия.

Honda не торгует в России седанами с тех пор, как в 2015 году завершились продажи Accord и Civic. В актуальной линейке - только кроссоверы CR-V и Pilot по цене от 2,2 и 3,3 млн рублей соответственно. Объемы их реализации можно назвать скромными. За первые 7 месяцев марка передала клиентам не более 1000 машин.