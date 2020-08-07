Кроссовером Ford Evos заменят сразу три модели. Mondeo тоже

Реформация модельного ряда Ford назрела давно: продажи Mondeo упали до рекордного минимума 2009 года, и несмотря на то, что часть владельцев остаются лояльными к бренду, есть те, кто уходит к конкурентам. Причём с Mondeo пересаживаются на Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Ситуация с компактвэнами S-Max и Galaxy предельно ясна: продажи мизерные и не оправдывают дальнейшее развитие проектов по созданию преемников. Выход в компании видят в создании одной универсальной модели - кроссовера Ford Evos, который возьмёт на себя аудиторию S-Max и Mondeo, а у поклонников Galaxy есть Edge.

Фотографии тестовых прототипов новой модели были сделаны в США, их опубликовало издание Auto Motor und Sport. На данном этапе прототип кроссовера представляет собой Франкенштейна с пристыкованной задней частью, арками крыльев, залепленными скотчем, и клёпанными заплатками бамперов.

Известно, что Ford Evos создаётся на платформе C2, которая лежит в основе актуальной генерации Focus и позволяет строить автомобили размером с семиместный Ford Edge.

Почему решено, что новинка получит название Evos? Соответствующая патентная заявка засветилась в базах сразу нескольких стран: Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Напомним, что такое имя имел концепт Ford, представленный в 2011 году в качестве прообраза нового поколения Ford Mondeo.

Очевидно, что Ford Evos получит широкую гамму дизельных и бензиновых двигателей, включая 1.5-литровую "турботройку" EcoBoost, а также умеренно-гибридные силовые установки. Будут ли у Evos полноприводные версии - вопрос, не исключено, что новинка может получить электронную имитацию блокировки дифференциала и систему электронного контроля тяги.

Премьера нового Ford Evos может состояться во второй половине 2021 года.