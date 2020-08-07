Ловрен дебютирует за "Зенит" в матче с "Локомотивом"

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Локомотива" на матч за Суперкубок России, который пройдет сегодня на домашней арене ЦСКА. Начало - в 19:00.

Главная новость - за "сине-бело-голубых" дебютирует звездный новичок команды Деян Ловрен. После перехода из "Ливерпуля" хорватский защитник провел всего несколько тренировок, и, по всей видимости, сумел впечатлить тренера питерцев Сергея Семака.

Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Малком, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Что касается "Локомотива", то Марко Николич сделал ставку на следующих игроков: Маринато Гильерме, Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука, Мурило, Мацей Рыбусь, Дмитрий Баринов, Станислав Магкеев, Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Эдер.

Напомним, что в прошлом году Суперкубок разыгрывали также "Зенит" с "Локомотивом". Сильнее тогда оказались москвичи - 3:2.