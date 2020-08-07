Мальта и Люксембург согласились повысить налоги на доходы из России

Мальта и Люксембург в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия по налогам на выплату доходов из России, переговоры с ними об изменении соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) будут оперативно завершены после окончания аналогичных переговоров с Кипром. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам.

Минфин РФ предложил министерствам финансов Кипра, Люксембурга, Мальты и Нидерландов повысить ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов, переводимых из России, до 15%. Для этого требуется пересмотреть СИДН с этими странами. В марте президент Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться налогом по ставке не менее 15% (столько взимается с физических лиц-нерезидентов в России).

В июне Минфин запустил подготовку выхода из СИДН с Мальтой, однако сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения с Мальтой, сказал Сазанов. Переговоры с Кипром в июне-июле зашли в тупик, и 3 августа Минфин начал подготовку к выходу из СИДН с этой страной с 2021 года, однако, по словам Сазанова, 10 и 11 августа стороны вновь обсудят изменение соглашения, на этот раз на встрече в Москве. О ходе переговоров с Люксембургом не сообщалось, предложение об изменении СИДН Нидерландам было отправлено только на этой неделе.