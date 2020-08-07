Мальта и Люксембург согласились повысить налоги на доходы из России

Новости

На реконструированном участке трассы Р-23 открыли движение 20:47
В результате взрыва в Бейруте погибли граждане нескольких стран 20:18
В КХЛ заявили о 53 заболевших коронавирусом в клубах лиги 20:00
Платформу ФНС для льготных кредитов будут развивать совместно с банками 19:58
Володин прокомментировал маркировку аккаунтов в Twitter 19:17
Володин заявил о серьезных перспективах Союзного государства 18:58
МИД обвинил Twitter и Facebook в двойных стандартах 18:52
В Индии самолет при посадке выкатился за пределы взлетной полосы 18:49
Подавший сигнал тревоги самолет сел в Шереметьево 18:37
Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2" 18:30
Ловрен дебютирует за "Зенит" в матче с "Локомотивом" 18:05
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА, его брат Алексей - нет 18:05
Советник президента РФ оценил прогноз Гейтса о "катастрофе хуже COVID" 18:05
В 2021 году США проведут аналог конкурса "Евровидение" 17:59
Певице Глюкозе запретили на три года въезд на Украину 17:24
Москва и Минск сближают позиции по отмене роуминга 17:23
Летевший из Ставрополя в Москву самолет подал сигнал тревоги 17:01
В Якутии добыт крупнейший цветной алмаз России 16:57
В Москве закрыли десять кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер 16:56
Умер актер из "Сумеречной зоны" Брент Карвер 16:49
Посол Молдавии в РФ рассказал о нюансах отношений с Россией 16:45
Вышел трейлер российской комедии "Хандра" 16:34
Парижский суд оставил россиянина Винника под стражей 16:29
Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану 16:22
В центре Москвы из-за киносъемок перекроют улицы 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
07.08.2020 19:53
Рубрика: Экономика

Мальта и Люксембург согласились повысить налоги на доходы из России

Текст: Игорь Зубков
Мальта и Люксембург в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия по налогам на выплату доходов из России, переговоры с ними об изменении соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) будут оперативно завершены после окончания аналогичных переговоров с Кипром. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам.
Фото: EPA-EFE/JULIEN WARNAND Фото: EPA-EFE/JULIEN WARNAND
Фото: EPA-EFE/JULIEN WARNAND
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Минфин возобновит переговоры с Кипром по налогам на доходы из России

Минфин РФ предложил министерствам финансов Кипра, Люксембурга, Мальты и Нидерландов повысить ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов, переводимых из России, до 15%. Для этого требуется пересмотреть СИДН с этими странами. В марте президент Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться налогом по ставке не менее 15% (столько взимается с физических лиц-нерезидентов в России).

В июне Минфин запустил подготовку выхода из СИДН с Мальтой, однако сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения с Мальтой, сказал Сазанов. Переговоры с Кипром в июне-июле зашли в тупик, и 3 августа Минфин начал подготовку к выходу из СИДН с этой страной с 2021 года, однако, по словам Сазанова, 10 и 11 августа стороны вновь обсудят изменение соглашения, на этот раз на встрече в Москве. О ходе переговоров с Люксембургом не сообщалось, предложение об изменении СИДН Нидерландам было отправлено только на этой неделе.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин

Главное сегодня

Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану
Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2"
Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов
Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию