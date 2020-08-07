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07.08.2020 09:20
Рубрика: Культура

Минкультуры уточнит критерий массовости сцен для театров

Текст: Инга Бугулова

Для музыкальных театров возвращение к реальности после пандемии оказалось проблемным - в постановлении Роспотребнадзора есть строчка об исключении массовых сцен, которая вызвала много вопросов. На совещании в Минкультуры этот спорный критерий пообещали уточнить.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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В совещании накануне открытия нового театрального сезона приняли участие представители главных музыкальных театров - генеральный директор Большого театра России Владимир Урин, генеральный директор Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Антон Гетман, художественный руководитель Московского академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац Георгий Исаакян, художественный руководитель Музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман и другие.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, последние корректировки касательно работы театров в новых условиях будут прописаны совместно с Роспотребнадзором в 20-х числах августа. Будет определен и критерий массовости, так как исключение хоровых и прочих массовых сцен, по мнению представителей театров, грозит "исключением самих музыкальных театров".

Затронули также вопросы рассадки зрителей и продажи индивидуальных и семейных билетов. Кроме того, руководители музыкальных театров обратились с просьбой о возможности продавать на своей территории индивидуальные средства защиты.

Напомним, большинство коллективов планирует открыть сезон с сентября. Какие премьеры они готовят и с какими проблемами столкнулись в новой реальности, можно прочитать в материале "РГ".

Культура Театр Музыкальный театр Правительство Минкультуры Пандемия коронавируса COVID-19

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