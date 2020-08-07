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07.08.2020 20:50
Рубрика: Легковые авто

Минпромторг определил условия повторного использования автокомпонентов

Текст: Александр Проценко
Министерство промышленности и торговли РФ рассмотрело спорный проект изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", которыми запрещено повторное использование старых автокомпонентов при ремонте автомобилей.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Ранее при обсуждении вопроса в Общественной палате РФ высказывались опасения, что запрет на повторное использование автокомпонентов может привести к росту стоимости ремонта машин. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Минпромторг считает, что запрет на использование старых автокомпонентов нужен лишь при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, а возможность применять старые детали при ремонте машин должна быть сохранена.

Представитель Минпромторга пояснил, что очередной проект изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" разработан ФГУП "НАМИ" в соответствии с планом разработки технических регламентов Евразийского экономического союза. В итоге в документ вошли предложения запретить повторное использование ограниченного перечня автокомпонентов при производстве транспортных средств и внесении изменений в их конструкцию.

"В настоящее время проект изменений проходит процедуры обсуждения и внутригосударственного согласования в странах ЕАЭС, по результатам которых его положения могут быть скорректированы", - добавили в пресс-службе.

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