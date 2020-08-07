Минпромторг определил условия повторного использования автокомпонентов

Министерство промышленности и торговли РФ рассмотрело спорный проект изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", которыми запрещено повторное использование старых автокомпонентов при ремонте автомобилей.

Ранее при обсуждении вопроса в Общественной палате РФ высказывались опасения, что запрет на повторное использование автокомпонентов может привести к росту стоимости ремонта машин. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Минпромторг считает, что запрет на использование старых автокомпонентов нужен лишь при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, а возможность применять старые детали при ремонте машин должна быть сохранена.

Представитель Минпромторга пояснил, что очередной проект изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" разработан ФГУП "НАМИ" в соответствии с планом разработки технических регламентов Евразийского экономического союза. В итоге в документ вошли предложения запретить повторное использование ограниченного перечня автокомпонентов при производстве транспортных средств и внесении изменений в их конструкцию.

"В настоящее время проект изменений проходит процедуры обсуждения и внутригосударственного согласования в странах ЕАЭС, по результатам которых его положения могут быть скорректированы", - добавили в пресс-службе.