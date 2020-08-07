Названы 10 автомобилей с самой продвинутой электроникой

Десятка лучших представлена в алфавитном порядке, в скобках указана стоимость автомобилей, участвовавших в тесте.

Фото: Пресс-служба Audi.

Audi Q7 (75 290 долларов). Автомобиль, салон которого вызывает удивление и восторг. Перед водителем - три огромных дисплея: один - это приборная панель, еще два, из закаленного стекла, располагаются на центральной консоли. Покопавшись в меню, водитель может настроить практически любые функции, начиная с громкости датчиков парковки, заканчивая интенсивностью автоматического торможения.

Фото: Пресс-служба BMW.

BMW X7 (113 845 долларов). В баварском кроссовере отлично работает голосовое управление и системы помощи водителю, хорош массаж и контроллер iDrive. "Фишка" мультимедийной системы заключается в возможности одним кликом включить бодрящую или успокаивающую программу. Клюете носом? Вот вам веселая музыка, пульсирующая зеленая подсветка и свежий ветер в лицо. Нервы? Вас приведет в душевное равновесие релаксирующая мелодия, бронзовая подсветка и медленные потоки теплого воздуха.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Chevrolet Trailblaizer (32 350 долларов). Кроссовер американской марки, произведенный в Корее, привлекает наличием удобных функций уже в базовой комплектации. Машина стоимостью 20 000 долларов может похвастаться системой помощи водителю и технологиями Apple CarPlay и Android Auto. Эксперты отмечают отличный пользовательский интерфейс и сенсорные экраны. Приятный элемент "старой школы" - отдельная ручка регулировки громкости, доступная как водителю, так и пассажиру.

Фото: Пресс-служба Ford.

Ford Escape (44 220 долларов). Жюри называет Escape "автомобилем для визуалов", он должен понравиться тем, кто любит красивую графику. В салоне - очень четкие дисплеи без бликов с невероятным разрешением, изображение на них кажется почти трехмерным. Шикарная аудиосистема Bang & Olufsen с 10 динамиками - редкость для автомобилей такого класса. Информационно-развлекательная система Sync 3, ранее вызывавшая нарекания, теперь работает четко.

Hyundai Sonata (34 365 долларов). Уровень электронных устройств корейского седана эксперты назвали не иначе как "ошеломляющим" для его ценовой категории. Тут и крупные сенсорные дисплеи с приятной графикой, расположенные на правильной высоте, и аудиосистема Bose с 12 динамиками, и даже кожаные кресла с вентиляцией! Многие гораздо более дорогие автомобили не имеют ничего подобного.

Kia Seltos (29 485 долларов). Мультимедиа-система с экраном 10 дюймов - одна из лучших на рынке. Она прекрасно работает, создает бодрое настроение и дарит юношескую энергию. Все удобно и интуитивно понятно. Системы помощи водителю работают так, как это делал бы человек. В целом по части электроники Seltos может конкурировать с более дорогими автомобилями из топ-10.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz CLA (48 295 долларов). Здесь судей привела в восторг навигационная система с дополненной реальностью, которая накладывает названия улиц на видео с передней камеры. Прекрасно выглядит приборная панель и экран на центральной консоли, объединенные в один элемент. Также зацепила яркая, сочная подсветка салона. Системы помощи водителю работают отлично. Так, для перестроения достаточно коснуться указателя поворота - все остальное машина сделает сама, а ассистент контроля скорости умеет считывать дорожные знаки.

Фото: Пресс-служба Subaru.

Subaru Legacy (36 795 долларов). Когда-то по части экранчиков здесь все было очень плохо, но за последние годы японские автомобили сильно изменились, и теперь регулярно попадают в топ-10. Особенно судьям нравится вертикальный сенсорный дисплей на центральной панели. Камера в салоне распознает лицо водителя и автоматически настраивать под него посадку и температуру воздуха, а также следит чтобы он не уснул в дороге. Еще один момент: для адаптивного круиз-контроля можно настраивать интенсивность ускорения.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota Highlander (51 112 долларов). Салон японской машины, слегка консервативный, но придраться здесь не к чему. На передней панели - огромный сенсорный экран, расположение элементов меню можно легко настроить под себя. Голосовые команды можно отдавать нормальным человеческим языком, а не специальными фразами, как это обычно бывает. Хороши в Toyota и системы помощи водителю: контроль слепых зон, парковочный ассистент, система предотвращения столкновений.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen Atlas Cross Sport (51 050 долларов). Про немецкий кроссовер эксперты ничего толком не написали, ограничившись общими фразами: похоже, все сделано просто хорошо. Мультимедийная система не отвлекает водителя от дороги, нет проблем с розетками и USB-портами, хороши виртуальные приборы. Емкостные дисплеи позволяют отдавать некоторые команды без касания пальцем.