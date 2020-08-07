Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2"

Немецкие предприниматели призвали власти ФРГ отреагировать на очередные угрозы, прозвучавшие со стороны США в адрес газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении Восточного комитета немецкой экономики. Его текст приводит РИА Новости.

"Сейчас пришло время подумать о целенаправленных контрмерах. Мы призываем правительство и Еврокомиссию эффективно защитить немецкие и европейские компании от атак со стороны третьих стран. Мы требуем финансовой и правовой защиты для европейских компаний от экстерриториальных санкций со стороны третьих стран", - считают авторы документа. По их мнению, речь идет о защите суверенитета Европы в энергетических вопросах.

Напомним, накануне сразу несколько сенаторов США пригрозили ввести санкции против оператора немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода.