Неприличный жест обошелся немецкому водителю в 1500 евро

Этот курьезный случай произошел еще в апреле, но немецкая полиция рассказала о нем на своей страничке в Facebook только сейчас.

26-летний водитель BMW X5 (кстати, машина не новая, второго поколения), передвигаясь по шоссе в районе города Кульмбах, превысил скорость на 11 км/ч.

Вместо 70 км/ч парень разогнался аж до 81! Заметив, что его преступление фиксирует камера контроля скорости, он показал в ее сторону средний палец. Полицейские, увидев фотографию, приняли жест на свой счет и подали в суд иск за оскорбление.

В итоге водитель вместо положенных 20 евро лишился полутора тысяч - окружной суд Кульмбаха постановил увеличить штраф в 75 раз.