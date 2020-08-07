Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 289-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2006, N 52, ст. 5497; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 4; N 18, ст. 2153; 2010, N 31, ст. 4188; 2011, N 49, ст. 7015; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6975, 6984; 2014, N 49, ст. 6914; 2015, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3945, 3977; 2016, N 1, ст. 11; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4293; 2017, N 31, ст. 4815, 4830; 2018, N 28, ст. 4139; 2020, N 14, ст. 2028; N 17, ст. 2727; N 24, ст. 3740, 3755) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) абзац второй после слов "признанная арбитражным судом" дополнить словами "или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина";

б) абзац восемнадцатый дополнить словами "и освобождения гражданина от долгов";

2) абзац второй пункта 2 статьи 91 изложить в следующей редакции:

"Уведомление кредитора о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом, внесенное в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в период действия моратория, не подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до окончания срока действия моратория в случае отнесения должника к лицам, на которых распространяется действие моратория, перечень которых и (или) перечень видов экономической деятельности которых, указанных в едином государственном реестре юридических лиц либо едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в качестве основных видов экономической деятельности, размещаются на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

3) пункт 2 статьи 2136 дополнить абзацем следующего содержания:

"Отсутствие у гражданина имущества, которое могло бы быть после покрытия расходов на процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, направлено на удовлетворение требований кредиторов, не препятствует введению процедуры реализации имущества гражданина.";

4) в статье 2137:

а) абзац пятый пункта 2 дополнить словами "и об основании для прекращения такого производства";

б) дополнить пунктами 21 - 23 следующего содержания:

"21. Не позднее чем в течение десяти дней с даты завершения процедуры, применявшейся в деле о банкротстве гражданина, финансовый управляющий включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сообщение о результатах проведения процедуры, применявшейся в деле о банкротстве гражданина (отчет). Такое сообщение должно содержать следующие сведения:

1) идентифицирующие гражданина сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи;

2) наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве гражданина, указание на наименование процедуры, применявшейся в деле о банкротстве гражданина, а также номер дела о банкротстве гражданина;

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество утвержденного финансового управляющего на дату завершения процедуры, применявшейся в деле о банкротстве гражданина, его индивидуальный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес для направления ему корреспонденции, а также наименование соответствующей саморегулируемой организации, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации такой организации, ее индивидуальный номер налогоплательщика и адрес;

4) наличие заявлений о признании сделок должника недействительными, поданных в соответствии с главой III1 настоящего Федерального закона, с указанием даты рассмотрения указанных заявлений, результатов их рассмотрения и результатов обжалования судебных актов, принятых по результатам рассмотрения указанных заявлений;

5) наличие жалобы на действия или бездействие финансового управляющего с указанием даты подачи жалобы, лица, которому направлялась жалоба, краткого содержания жалобы и принятого на основании рассмотрения жалобы решения;

6) стоимость имущества гражданина, указанная в описи, представленной при подаче гражданином заявления о признании его банкротом либо при направлении в арбитражный суд отзыва на заявление конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом;

7) стоимость выявленного финансовым управляющим имущества гражданина (включая имущество, указанное в подпункте 6 настоящего пункта), если в ходе процедуры, применявшейся в деле о банкротстве гражданина, проводилась опись;

8) сумма расходов на проведение процедуры, применявшейся в деле о банкротстве гражданина, в том числе с указанием размера денежной суммы, выделенной для финансирования деятельности финансового управляющего, и обоснованием размера выплаченных сумм, с указанием суммы расходов на оплату услуг лиц, привлеченных финансовым управляющим для обеспечения своей деятельности;

9) выводы о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства;

10) источник покрытия расходов на проведение процедуры, применявшейся в деле о банкротстве гражданина;

11) дата и основание прекращения производства по делу о банкротстве гражданина в случае, если арбитражным судом принято соответствующее решение.

22. По результатам реструктуризации долгов гражданина сообщение, указанное в пункте 21 настоящей статьи, также должно содержать следующие сведения:

1) даты вынесения судебных актов о введении реструктуризации долгов гражданина и об окончании реструктуризации долгов гражданина, а также даты вынесения судебных актов об изменении сроков такой процедуры;

2) размер требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов на дату вынесения судебного акта об окончании реструктуризации долгов гражданина (в том числе с выделением суммы требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, основного долга и начисленных неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций), общая сумма погашенных в ходе реструктуризации долгов гражданина требований по каждой очереди требований;

3) выводы по результатам анализа финансового состояния должника (в том числе выводы о достаточности средств должника для покрытия судебных расходов и расходов на финансирование деятельности финансового управляющего, возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника);

4) сведения о дате проведения собрания кредиторов, утвердившего план реструктуризации долгов гражданина, и принятых им решениях;

5) сведения о резолютивной части судебного акта, которым утвержден план реструктуризации долгов гражданина (в том числе сведения о том, что план реструктуризации долгов гражданина утвержден арбитражным судом в порядке, установленном пунктом 4 статьи 21317 настоящего Федерального закона);

6) сведения о дате проведения собрания кредиторов по результатам реструктуризации долгов гражданина и принятых им решениях, а также сведения о резолютивной части судебного акта по результатам реструктуризации долгов гражданина;

7) сведения о количестве работников, бывших работников должника, имеющих включенные в реестр требований кредиторов требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда.

23. По результатам реализации имущества гражданина сообщение, указанное в пункте 21 настоящей статьи, также должно содержать следующие сведения:

1) даты вынесения судебных актов о признании гражданина банкротом и о введении реализации имущества, о завершении реализации имущества, а также даты вынесения судебных актов об изменении сроков такой процедуры;

2) размер требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов на дату закрытия реестра требований кредиторов (в том числе с выделением суммы требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, основного долга и начисленных неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций), общая сумма удовлетворенных в ходе реализации имущества гражданина требований по каждой очереди требований;

3) сведения о стоимости имущества, не включенного в конкурсную массу, сведения о результатах оценки имущества должника, если такая оценка проводилась, с указанием имущества, даты проведения оценки и стоимости имущества в соответствии с отчетом об оценке;

4) сведения о дате проведения собрания кредиторов по результатам реализации имущества гражданина и принятых им решениях, а также сведения о резолютивной части судебного акта по результатам реализации имущества гражданина;

5) сведения о применении или неприменении (с указанием причин) правила об освобождении гражданина от обязательств, а также сведения о требованиях кредиторов, на которые освобождение гражданина от обязательств не распространяется (с указанием оснований);

6) сведения о количестве работников, бывших работников должника, имеющих включенные в реестр требований кредиторов требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда.";

в) абзац первый пункта 5 после слов "(при наличии)," дополнить словами "основному государственному регистрационному номеру налогоплательщика (для индивидуальных предпринимателей),";

5) абзацы первый - двенадцатый пункта 13 статьи 2139 признать утратившими силу;

6) главу X дополнить параграфом 5 следующего содержания:

§5. Внесудебное банкротство гражданина

Статья 2232. Заявление гражданина о признании его банкротом во внесудебном порядке

1. Гражданин, общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей которого (без учета предусмотренных абзацем четвертым пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона), в том числе обязательств, срок исполнения которых не наступил, обязательств по уплате алиментов и обязательств по договору поручительства независимо от просрочки основного должника, составляет не менее пятидесяти тысяч рублей и не более пятисот тысяч рублей, имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если на дату подачи такого заявления в отношении его окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю на основании пункта 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (независимо от объема и состава требований взыскателя) и не возбуждено иное исполнительное производство после возвращения исполнительного документа взыскателю.

В заявлении о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке он подтверждает свое соответствие условиям, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, при том, что такое соответствие предполагается.

Кроме предусмотренных настоящим пунктом условий для признания гражданина банкротом во внесудебном порядке не требуются его соответствие и (или) подтверждение соответствия иным условиям, в том числе предусмотренным настоящим Федеральным законом.

2. Заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке подается им по месту жительства или месту пребывания в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Форма, порядок заполнения и подачи заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке утверждаются регулирующим органом.

4. При подаче заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке гражданин обязан представить список всех известных ему кредиторов, оформленный в соответствии с абзацем четвертым пункта 3 статьи 2134 настоящего Федерального закона.

5. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в течение одного рабочего дня со дня получения заявления гражданина о признании его банкротом во внесудебном порядке проверяет наличие сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", а также отсутствие сведений о ведении иных исполнительных производств, возбужденных после даты возвращения исполнительного документа взыскателю и не оконченных или не прекращенных на момент проверки сведений, с использованием общедоступных сведений банка данных в исполнительном производстве, размещенных на сайте Федеральной службы судебных приставов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с пунктами 3, 5 и 9 части 3 статьи 61 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Если в банке данных в исполнительном производстве содержатся сведения о возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", и отсутствуют сведения о ведении иных исполнительных производств, возбужденных после даты возвращения исполнительного документа взыскателю и не оконченных или не прекращенных на момент проверки сведений, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в течение трех рабочих дней осуществляет включение сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Если в банке данных в исполнительном производстве не содержатся сведения о возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", или при наличии сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в банке данных в исполнительном производстве содержатся сведения об исполнительном производстве, возбужденном после даты возвращения исполнительного документа взыскателю и не оконченном или не прекращенном на момент проверки сведений, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в течение трех рабочих дней возвращает гражданину поданное им заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке с указанием причины возврата.

6. В случае возврата многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке гражданин имеет право повторно обратиться с указанным заявлением не ранее чем через один месяц со дня возврата такого заявления.

7. Возврат гражданину поданного им заявления о признании его банкротом во внесудебном порядке с указанием причины возврата может быть обжалован в арбитражный суд по месту жительства гражданина.

8. Гражданин вправе подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке повторно не ранее чем по истечении десяти лет после дня прекращения процедуры внесудебного банкротства в соответствии со статьей 2235 настоящего Федерального закона или дня ее завершения в соответствии с пунктом 1 статьи 2236 настоящего Федерального закона.

Статья 2233. Размещение в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сведений о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке

1. В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве размещаются сведения о гражданине, предусмотренные пунктом 5 статьи 2137 настоящего Федерального закона, сведения о кредиторах гражданина, подавшего заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, размере их требований, а также наименование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, включившего в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве соответствующие сведения.

2. Опубликование сведений о ходе внесудебного банкротства гражданина осуществляется в порядке, установленном статьей 2137 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящим параграфом.

Статья 2234. Последствия включения сведений о гражданине, подавшем заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

1. Со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением:

1) требований кредиторов, не указанных в заявлении о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;

2) требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, по делам об истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении препятствий к владению указанным имуществом, о признании права собственности на указанное имущество, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иных требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в том числе требований, не заявленных при подаче заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.

2. Со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве также наступают следующие последствия:

срок исполнения возникших до дня включения таких сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве денежных обязательств, обязанности по уплате обязательных платежей считается наступившим, за исключением требований кредиторов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи;

прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением требований кредиторов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи;

не подлежат применению правила статьи 8 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в части возможности направления исполнительных документов в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем;

все исполнительные документы могут быть направлены только в Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы;

приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям с гражданина, за исключением исполнительных документов по требованиям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи;

согласие гражданина-должника на предоставление органами, осуществляющими государственную регистрацию или иной учет (регистрацию), имеющихся у них сведений кредиторам в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи считается предоставленным.

Основанием для приостановления исполнения исполнительных документов является включение сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

3. В целях обеспечения наступления предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи последствий копия уведомления о включении сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве направляется многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в кредитные организации, с которыми у должника заключен договор банковского счета (вклада), а также в суд общей юрисдикции, соответствующее подразделение Федеральный службы судебных приставов по месту жительства должника и в уполномоченные органы.

4. Гражданин в течение срока процедуры внесудебного банкротства не имеет права совершать сделки по получению займов, кредитов, выдаче поручительств и иные обеспечительные сделки.

5. В течение срока процедуры внесудебного банкротства гражданина кредитор, указанный в списке кредиторов, предусмотренном пунктом 4 статьи 2232 настоящего Федерального закона, в целях обнаружения принадлежащих должнику имущества или имущественных прав, подлежащих государственной регистрации или иному учету (регистрации), вправе направить в органы, осуществляющие государственную регистрацию или иной учет (регистрацию), определенные Правительством Российской Федерации, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия запрос о наличии зарегистрированных (учтенных) имущества или имущественных прав гражданина-должника. Состав сведений, содержащихся в запросе, а также порядок и сроки представления информации в ответ на запрос определяются Правительством Российской Федерации.

Статья 2235. Прекращение процедуры внесудебного банкротства гражданина

1. В случае поступления в течение срока процедуры внесудебного банкротства гражданина в его собственность имущества (в результате оспаривания сделки, принятия наследства или получения в дар) или иного существенного изменения его имущественного положения, позволяющего полностью или в значительной части исполнить свои обязательства перед кредиторами, указанными в списке кредиторов в соответствии с пунктом 4 статьи 2232 настоящего Федерального закона, гражданин обязан в течение пяти рабочих дней уведомить об этом многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Не позднее трех рабочих дней со дня получения от гражданина уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о прекращении процедуры внесудебного банкротства гражданина.

В случае неисполнения гражданином обязанности, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, кредитор, указанный в списке кредиторов в соответствии с пунктом 4 статьи 2232 настоящего Федерального закона, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании такого гражданина банкротом в соответствии со статьей 2135 настоящего Федерального закона.

2. Со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и до дня завершения либо прекращения процедуры внесудебного банкротства гражданина в арбитражный суд с заявлением о признании такого гражданина банкротом в соответствии со статьей 2135 настоящего Федерального закона вправе обратиться:

1) кредитор, не указанный в списке кредиторов, предусмотренном пунктом 4 статьи 2232 настоящего Федерального закона;

2) кредитор, указанный в списке кредиторов, предусмотренном пунктом 4 статьи 2232 настоящего Федерального закона, в любом из следующих случаев:

указание задолженности перед ним не в полном объеме, существенно влияющем на признание гражданина соответствующим критериям, определенным пунктом 1 статьи 2232 настоящего Федерального закона;

обнаружение принадлежащих должнику имущества или имущественных прав, подлежащих государственной регистрации или иному учету (регистрации);

наличие вступившего в законную силу решения суда по поданному таким кредитором иску о признании сделки должника недействительной.

3. Со дня вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина прекращается процедура внесудебного банкротства такого гражданина.

Арбитражный суд направляет в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществлявший включение сведений о внесудебном банкротстве гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, копию определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина не позднее трех рабочих дней после дня его вынесения.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее трех рабочих дней со дня получения копии определения арбитражного суда о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о прекращении процедуры внесудебного банкротства гражданина.

Статья 2236. Освобождение гражданина от обязательств по завершении процедуры внесудебного банкротства гражданина

1. По истечении шести месяцев со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве завершается процедура внесудебного банкротства гражданина и такой гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, указанных им в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке, с учетом общего размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей, предусмотренного пунктом 1 статьи 2232 настоящего Федерального закона.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обязан в день завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о завершении такой процедуры.

Задолженность гражданина перед кредиторами, указанными им в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке, признается безнадежной задолженностью.

2. Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, не указанные в заявлении о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. Также не допускается освобождение гражданина от обязательств в случаях, предусмотренных абзацами вторым и четвертым пункта 4, абзацем первым пункта 5 и пунктом 6 статьи 21328 настоящего Федерального закона.

Если в заявлении гражданина о признании его банкротом во внесудебном порядке указана сумма требований кредитора, которая меньше действительной суммы требований кредитора, гражданин освобождается от обязательств перед этим кредитором в размере суммы, указанной в заявлении. Если в таком заявлении указана сумма требований кредитора, которая больше действительной суммы требований кредитора, гражданин освобождается от обязательств перед этим кредитором в размере действительной суммы его задолженности.

3. При завершении процедуры внесудебного банкротства в отношении гражданина, исключенного из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей менее чем за один год до подачи заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, применяются последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом, предусмотренные статьей 216 настоящего Федерального закона.

4. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг направляет копии уведомлений о возбуждении процедуры, прекращении процедуры и завершении процедуры внесудебного банкротства гражданина в орган, зарегистрировавший гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.

5. В случае завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина применяются последствия, предусмотренные статьей 21330 настоящего Федерального закона, при этом соответствующие сроки исчисляются со дня завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина.

Статья 2237. Бесплатность процедуры внесудебного банкротства гражданина

1. Рассмотрение заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется без взимания платы.

2. Включение сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в соответствии с настоящим параграфом осуществляется без взимания платы.".

Статья 2

Внести в статью 71 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; 2011, N 30, ст. 4576; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2015, N 1, ст. 10; N 13, ст. 1811; N 27, ст. 4000; 2016, N 1, ст. 11; N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4293; 2017, N 1, ст. 12; N 31, ст. 4775; 2018, N 1, ст. 65; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8440; 2019, N 46, ст. 6416, 6423) следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить подпунктом "а1" следующего содержания:

"а1) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;";

2) абзац второй пункта 11 дополнить словами ", коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2011, N 29, ст. 4287; N 30, ст. 4573; N 49, ст. 7067; 2013, N 52, ст. 7006; 2014, N 11, ст. 1099; N 19, ст. 2331; 2015, N 1, ст. 29; N 10, ст. 1427; N 27, ст. 3945; N 48, ст. 6706; 2016, N 1, ст. 13, 45; 2017, N 22, ст. 3070; 2018, N 49, ст. 7523; 2020, N 24, ст. 3740) следующие изменения:

1) в статье 31:

а) часть 1 дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:

"12) исполнительный документ выдан в отношении требования, указанного должником-гражданином в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке, при этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве включены сведения о возбуждении в отношении должника-гражданина процедуры внесудебного банкротства и указанная процедура внесудебного банкротства не прекращена (за исключением исполнительных документов по требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 2234 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)");

13) исполнительный документ выдан в отношении требования, указанного должником-гражданином в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке, при этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве включены сведения о завершении процедуры внесудебного банкротства (за исключением исполнительных документов по требованиям, указанным в пункте 2 статьи 2236 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").";

б) в части 3 слова "пунктами 1 - 4 и 7" заменить словами "пунктами 1 - 4, 7 и 12";

2) часть 1 статьи 40 дополнить пунктом 52 следующего содержания:

"52) включения сведений о возбуждении в отношении должника- гражданина процедуры внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в части исполнения исполнительных документов по требованиям, указанным должником-гражданином в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке. Приостановление исполнительного производства осуществляется в порядке, установленном статьей 691 настоящего Федерального закона;";

3) часть 1 статьи 47 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71) включения сведений о завершении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в части исполнения исполнительных документов по требованиям, указанным должником-гражданином в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке. Окончание исполнительного производства осуществляется в порядке, установленном статьей 691 настоящего Федерального закона;";

4) в статье 691:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. При включении сведений о возбуждении в отношении должника-гражданина процедуры внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве судебный пристав- исполнитель приостанавливает исполнение исполнительных документов по требованиям, указанным должником-гражданином в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке (за исключением исполнительных документов по требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 2234 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. При приостановлении исполнительного производства в порядке, предусмотренном частью 11 настоящей статьи, судебный пристав-исполнитель снимает аресты с имущества должника-гражданина, наложенные в целях обеспечения исполнения исполнительных документов по требованиям, указанным в части 11 настоящей статьи. Новые аресты на имущество должника-гражданина и иные ограничения распоряжения этим имуществом могут быть наложены только в целях обеспечения исполнения исполнительных документов по требованиям, не указанным должником-гражданином в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке, а также по требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 2234 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".";

в) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. При включении сведений о завершении процедуры внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве судебный пристав-исполнитель оканчивает исполнительное производство по исполнительным документам в отношении требований, указанных должником-гражданином в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке (за исключением исполнительных документов по требованиям, указанным в пункте 2 статьи 2236 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"). Одновременно с окончанием исполнительного производства судебный пристав-исполнитель снимает аресты на имущество должника-гражданина и иные ограничения распоряжения этим имуществом, наложенные им в ходе исполнительных производств, оконченных в соответствии с настоящей частью.".

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин