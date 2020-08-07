Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 302-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях" в части модернизации системы формирования кредитных историй"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; N 30, ст. 3121; 2007, N 31, ст. 4011; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7067; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6683; 2014, N 26, ст. 3395; 2015, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3945; 2016, N 1, ст. 47; N 26, ст. 3880; N 27, ст. 4164; 2017, N 1, ст. 9; 2018, N 1, ст. 65; N 32, ст. 5120; 2019, N 18, ст. 2200, 2201; N 31, ст. 4418; 2020, N 14, ст. 2036; N 24, ст. 3755) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 1 слово "заемщиками" заменить словами "пользователями кредитных историй, субъектами кредитных историй", слова "и Центральным банком Российской Федерации (далее - Банк России), с организациями, в пользу которых вынесено вступившее в силу и не исполненное в течение 10 дней решение суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с неисполнением им обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи" заменить словами ", Центральным банком Российской Федерации (далее - Банк России) и иными лицами, предусмотренными настоящим Федеральным законом";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Целями настоящего Федерального закона являются повышение защищенности кредиторов и заемщиков за счет общего снижения кредитных рисков, повышение эффективности предоставления и возврата заемных средств, а также создание и определение условий для сбора, обработки, хранения и предоставления в бюро кредитных историй информации, характеризующей своевременность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Федеральным законом.";

2) в статье 2:

а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1) субъектом кредитной истории и источником формирования кредитной истории;

2) источником формирования кредитной истории и бюро кредитных историй;";

б) пункты 21 и 22 признать утратившими силу;

в) дополнить пунктами 23 - 25 следующего содержания:

"23) судами (судьями) по делу, находящемуся в их производстве, и бюро кредитных историй;

24) федеральными органами исполнительной власти, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами взаимодействуют с бюро кредитных историй, и бюро кредитных историй;

25) нотариусом и бюро кредитных историй;";

г) пункт 3 признать утратившим силу;

д) в пункте 4 слова "Центральным каталогом кредитных историй" заменить словами "Банком России";

е) в пункте 5 слова "Центральным каталогом кредитных историй" заменить словами "Банком России";

ж) пункт 6 признать утратившим силу;

з) в пункте 10 слова "конкурсным управляющим или ликвидатором" заменить словами "ликвидационной комиссией (ликвидатором)";

и) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11) бюро кредитных историй и арбитражным управляющим;

12) бюро кредитных историй и квалифицированными бюро кредитных историй, а также между квалифицированными бюро кредитных историй.";

3) в статье 3:

а) в пункте 4 после слов "по договору займа (кредита)," дополнить словами "лизингодатель по договору лизинга,", слова "вынесено вступившее в силу и не исполненное в течение 10 дней решение суда" заменить словами "вынесен вступивший в силу и не исполненный в течение 10 дней судебный акт (далее - решение суда)", после слов "в связи с неисполнением им обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи" дополнить словами "(далее - организация-взыскатель)", слова "кредитная или страховая организация" заменить словами "коммерческая организация", слова "физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (далее - финансовый управляющий)" заменить словами "(далее - арбитражный управляющий)", дополнить словами ", кредитный управляющий синдиката кредиторов в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) субъект кредитной истории - физическое или юридическое лицо, в отношении которого формируется кредитная история и которое является заемщиком по договору займа (кредита), поручителем, обеспечивающим обязательство по договору займа (кредита) или договору лизинга, принципалом, в отношении которого выдана независимая гарантия, обеспечивающая любой вид обязательства, лизингополучателем, лицом, в отношении которого введены процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве), должником, в отношении которого вынесено вступившее в силу и не исполненное в течение 10 дней решение суда о взыскании с него денежных сумм в связи с неисполнением им обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи либо алиментных обязательств. Субъектом кредитной истории также признается физическое лицо, оформившее заявление о предоставлении займа (кредита), поручительства по займу (кредиту), лизингу. Запись кредитной истории не формируется в отношении кредитного обязательства военнослужащего, обслуживаемого в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих";";

в) пункт 6 после слов "зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации" дополнить словами "и включенное в государственный реестр бюро кредитных историй";

г) пункт 7 после слов "иным способом" дополнить словами ", установленным настоящим Федеральным законом,";

д) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) Центральный каталог кредитных историй - информационная система Банка России, создаваемая в соответствии с настоящим Федеральным законом для хранения титульных частей кредитных историй, предоставления информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, и осуществления временного хранения баз данных бюро кредитных историй в случаях, определенных настоящим Федеральным законом;";

е) пункт 9 после слов "о бюро кредитных историй," дополнить словами "включая квалифицированные бюро кредитных историй,";

ж) в пункте 10 слова "им и (или) с его согласия пользователем кредитной истории" исключить;

з) дополнить пунктами 11 - 13 следующего содержания:

"11) квалифицированное бюро кредитных историй - бюро кредитных историй, оказывающее дополнительные услуги по предоставлению сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй - физических лиц пользователям кредитных историй и соответствующее критериям, установленным настоящим Федеральным законом;

12) сведения о среднемесячных платежах - величины среднемесячных платежей физического лица по заключенным договорам займа (кредита), рассчитанные источниками формирования кредитной истории в порядке, установленном Банком России, а также в отношении каждой величины среднемесячного платежа информация об уникальном идентификаторе договора (сделки), присвоенном соответствующему договору займа (кредита), о бюро кредитных историй, в которых хранится информация о таком договоре займа (кредита), и иная информация, относящаяся к соответствующей величине среднемесячного платежа;

13) индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории - содержащееся в кредитной истории субъекта кредитной истории - физического лица числовое значение, характеризующее его кредитоспособность и вычисленное бюро кредитных историй на основе методики, требования к которой устанавливаются Банком России.";

4) в статье 4:

а) в пункте 1 части 2 слова "написанные буквами латинского алфавита" заменить словами "указываются с использованием букв русского и латинского алфавитов";

б) в части 3:

в абзаце первом слова "(если таковые имеются)" исключить;

в пункте 1:

подпункт "а" дополнить словами "(в случае их наличия), его абонентский номер (в том числе подвижной радиотелефонной связи), адрес электронной почты (в случае их предоставления субъектом кредитной истории)";

подпункт "г" дополнить словами "(в случае их наличия)";

в пункте 2:

абзац первый после слова "принципала" дополнить словом ", лизингополучателя";

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) указание суммы обязательства, установленной договором займа (кредита) на дату его заключения, а в случае, если в договоре займа (кредита) участвуют несколько заемщиков, обязанных солидарно, также количества таких заемщиков, либо указание лимита по кредиту, предоставляемому с использованием платежной карты или в рамках кредитной линии, либо указание общей суммы договора лизинга на дату его заключения;";

дополнить подпунктом "а1" следующего содержания:

"а1) дата предоставления займа (кредита), предмета лизинга;";

в подпункте "б" после слова "заемщика" дополнить словом ", лизингополучателя", слова "с договором займа (кредита)" заменить словами "с заключенным договором";

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) указание суммы и даты очередного платежа по договору займа (кредита), договору лизинга или указание минимальной суммы платежа и длительности беспроцентного периода (при его наличии) по кредиту, предоставленному с использованием платежной карты;";

дополнить подпунктом "в1" следующего содержания:

"в1) указание величины среднемесячного платежа по договору займа (кредита), рассчитанной в порядке, установленном Банком России, и даты его расчета;";

в подпункте "г" слова "займа (кредита), в том числе касающихся сроков исполнения обязательств" заменить словами ", информация по которому подлежит передаче в бюро кредитных историй в соответствии с настоящим Федеральным законом";

подпункт "д" после слова "заемщика" дополнить словом ", лизингополучателя";

подпункт "е" изложить в следующей редакции:

"е) о сумме задолженности по договору займа (кредита) на дату последнего платежа, в том числе о сумме и длительности просроченной задолженности, об общей сумме обязательств по договору лизинга на дату последнего платежа, в том числе о сумме и длительности задолженности (в случае просрочки уплаты лизингового платежа);";

подпункт "ж" дополнить словами ", а также о возмещении принципалом гаранту выплаченных по независимой гарантии сумм";

подпункт "з" после слов "займа (кредита)" дополнить словами ", договору лизинга, договору залога, договору поручительства, выданной независимой гарантии";

подпункт "и" после слов "прекращением действия" дополнить словом "(расторжением)";

в подпункте "к" слова "- договор займа (кредита) или договор поручительства" исключить;

подпункт "л" изложить в следующей редакции:

"л) сведения об обеспечении (по каждому обеспечению):

для залога - предмет залога, стоимость предмета залога, указанная в договоре залога, дата заключения договора залога и срок его действия, имеющаяся информация об обременении и о страховании предмета залога (при наличии нескольких предметов залога информация указывается по каждому предмету залога);

для поручительства - обязательство, обеспечиваемое поручительством, сумма поручительства, дата заключения и срок действия договора поручительства;

для независимой гарантии - указанные в независимой гарантии сумма независимой гарантии, дата выдачи независимой гарантии, срок действия независимой гарантии, а также информация о прекращении независимой гарантии в иных, отличных от окончания срока действия независимой гарантии случаях;";

дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:

"21) в отношении обязательства заемщика, поручителя, принципала или лизингополучателя (для каждой записи кредитной истории) в случае, если в отношении источника формирования кредитной истории открыто конкурсное производство:

а) о сумме обязательства на дату открытия конкурсного производства и на дату завершения конкурсного производства такого источника;

б) о дате и сумме исполнения обязательства субъектом кредитной истории в ходе конкурсного производства в случае такого исполнения в соответствии с условиями договора или досрочно;

в) об исполнении обязательства (о добровольном исполнении обязательства в соответствии с условиями договора, об исполнении обязательства в принудительном порядке, ином исполнении обязательства, о списании задолженности по договору с баланса организации - источника формирования кредитной истории, об уступке права требования третьим лицам с указанием третьих лиц) на дату завершения конкурсного производства такого источника;

22) в отношении обязательства заемщика, поручителя, принципала или лизингополучателя (для каждой записи кредитной истории) в случае, если источник формирования кредитной истории находится в процессе ликвидации:

а) о сумме обязательства на дату начала процесса ликвидации и на дату утверждения в установленном порядке ликвидационного баланса;

б) о дате и сумме исполнения обязательства субъектом кредитной истории в ходе ликвидации в случае такого исполнения в соответствии с условиями договора или досрочно;

в) об исполнении обязательства (о добровольном исполнении обязательства в соответствии с условиями договора, об исполнении обязательства в принудительном порядке, ином исполнении обязательства, о списании задолженности по договору с баланса организации, находящейся в процессе ликвидации, об уступке права требования третьим лицам с указанием третьих лиц) на дату утверждения в установленном порядке ликвидационного баланса;";

пункт 3 дополнить словами "(в случае ее наличия)";

в) дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:

"31. В основной части кредитной истории физического лица, хранящейся в квалифицированном бюро кредитных историй, должны содержаться также сведения о среднемесячных платежах, которые такое квалифицированное бюро кредитных историй получило от бюро кредитных историй в соответствии с частью 7 статьи 10 настоящего Федерального закона.

32. В основной части кредитной истории физического лица, хранящейся в бюро кредитных историй, должен содержаться индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории, а также иные сведения, связанные с индивидуальным рейтингом субъекта кредитной истории и предусмотренные нормативным актом Банка России. Бюро кредитных историй обязано по запросу предоставлять субъекту кредитной истории его индивидуальный рейтинг в составе информации, подлежащей раскрытию при предоставлении такого рейтинга, требования к которому устанавливаются Банком России.";

г) в части 4:

в пункте 1:

в абзаце первом слова "финансового управляющего)" заменить словами "арбитражного управляющего) (для каждой записи кредитной истории)";

в подпункте "а" слова ", наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) иностранном языке" заменить словами "(для иностранных юридических лиц указываются с использованием букв русского и латинского алфавитов)";

в подпункте "б" слова "юридического лица" заменить словами "(для иностранного юридического лица - регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог)";

подпункт "в" дополнить словами "(для иностранного юридического лица - код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный налоговым органом Российской Федерации)";

дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:

"г) дата открытия конкурсного производства (в случае, если в отношении такого источника открыто конкурсное производство) и дата завершения конкурсного производства (в случае, если в отношении такого источника завершено конкурсное производство);

д) дата начала процесса ликвидации (в случае, если в отношении такого источника начата ликвидация) и дата утверждения в установленном порядке ликвидационного баланса (в случае, если в отношении такого источника ликвидация завершена);";

в пункте 2:

в подпункте "а":

в абзаце втором слова ", наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) иностранном языке" заменить словами "(для иностранных юридических лиц указываются с использованием букв русского и латинского алфавитов)";

в абзаце третьем слова "юридического лица" заменить словами "(для иностранного юридического лица - регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог)";

абзац четвертый дополнить словами "(для иностранного юридического лица - код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный налоговым органом Российской Федерации)";

дополнить абзацем следующего содержания:

"дата предоставления кредитного отчета;";

в подпункте "б":

абзац второй изложить в следующей редакции:

"основной государственный регистрационный номер;";

в абзаце третьем слова "граждан и лиц без гражданства написанные буквами латинского алфавита" заменить словами "граждан и лиц без гражданства указываются с использованием букв русского и латинского алфавитов";

в абзаце пятом слова "и место" исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

"страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

дата предоставления кредитного отчета;";

в пункте 3:

абзац первый дополнить словами "или кредитной организации, осуществляющей обслуживание денежных требований по договору займа (кредита), уступленных специализированному финансовому обществу или ипотечному агенту (далее - обслуживающая организация) (для каждой записи кредитной истории)";

в подпункте "а":

абзац первый дополнить словами "или обслуживающей организации";

в абзаце втором слова ", наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) иностранном языке" заменить словами "(для иностранных юридических лиц указываются с использованием букв русского и латинского алфавитов)";

в абзаце третьем слова "юридического лица" заменить словами "(для иностранного юридического лица - регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог)";

абзац четвертый дополнить словами "(для иностранного юридического лица - код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный налоговым органом Российской Федерации)";

дополнить абзацем следующего содержания:

"дата приобретения права требования и (или) заключения договора между специализированным финансовым обществом (ипотечным агентом) и обслуживающей организацией;";

в подпункте "б":

в абзаце втором слова "написанные буквами латинского алфавита" заменить словами "указываются с использованием букв русского и латинского алфавитов";

в абзаце третьем слова "и место" исключить;

в пункте 4:

в абзаце первом слова "финансового управляющего" заменить словами "арбитражного управляющего (для каждой записи кредитной истории)";

в подпункте "а" слова "на русском языке" заменить словами ", дата и место рождения";

в подпункте "б" слова "финансовый управляющий" заменить словами "арбитражный управляющий";

в подпункте "в" слова "запроса или" исключить;

в подпункте "г" слова "финансового управляющего" заменить словами "арбитражного управляющего";

дополнить подпунктами "д" - "ж" следующего содержания:

"д) идентификационный номер налогоплательщика;

е) основной государственный регистрационный номер;

ж) страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.";

д) часть 41 изложить в следующей редакции:

"41. Информационная часть кредитной истории субъекта кредитной истории - физического лица формируется для каждого обращения такого лица (заявителя) в целях заключения договора (сделки), информация о котором подлежит передаче в бюро кредитных историй. В информационной части кредитной истории субъекта кредитной истории - физического лица содержится информация об обращении заявителя в целях заключения договора (сделки), информация о котором подлежит передаче в бюро кредитных историй, о заключении такого договора (сделки) или об отказе в его заключении, информация об отсутствии платежей по договору займа (кредита), договору лизинга в течение 90 календарных дней с даты наступления срока исполнения обязательства по договору займа (кредита), договору лизинга, которое не исполнено заемщиком, лизингополучателем. В отношении факта отказа кредитора заявителю в заключении договора (сделки), информация о котором подлежит передаче в бюро кредитных историй, указываются:

1) сумма такого договора (сделки);

2) основания отказа в его заключении с указанием причины отказа;

3) дата отказа.";

е) часть 44 признать утратившей силу;

ж) часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) информационной части.";

з) в части 6:

в пункте 1 слова ", наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) иностранном языке" заменить словами "(для иностранных юридических лиц указываются с использованием букв русского и латинского алфавитов)";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) адрес юридического лица в пределах места нахождения, его абонентский номер (в случае его предоставления субъектом кредитной истории), адрес электронной почты (в случае его предоставления субъектом кредитной истории);";

в пункте 3 слова "юридического лица" заменить словами "(для иностранного юридического лица - регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог)";

пункт 4 дополнить словами "(для иностранного юридического лица - код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный налоговым органом Российской Федерации)";

в пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"5) сведения о правопреемстве (для юридического лица, созданного путем реорганизации или продолжившего деятельность после реорганизации):";

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) полное, а также сокращенное наименование (в случае его наличия) юридического лица (юридических лиц), правопреемником которого является юридическое лицо, созданное путем реорганизации или продолжившее деятельность после реорганизации (для иностранного юридического лица указывается с использованием букв русского и латинского алфавитов);";

подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) основной государственный регистрационный номер юридического лица (юридических лиц), правопреемником которого является юридическое лицо, созданное путем реорганизации или продолжившее деятельность после реорганизации (для иностранного юридического лица - регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог).";

и) в части 7:

в абзаце первом слова "(если таковые имеются)" исключить;

в подпункте "а" пункта 1 слово "банкротом" заменить словами "несостоятельным (банкротом), в том числе сведения о неправомерных действиях юридического лица при несостоятельности (банкротстве), сведения о преднамеренном или фиктивном банкротстве, с указанием ссылки (включая дату) на включение сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (при наличии)";

в пункте 2:

абзац первый после слова "принципала" дополнить словом ", лизингополучателя";

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) указание суммы обязательства, установленной договором займа (кредита) на дату его заключения, а в случае, если в договоре займа (кредита) участвуют несколько заемщиков, обязанных солидарно, также количества таких заемщиков, либо указание лимита по кредиту, предоставляемому с использованием платежной карты или в рамках кредитной линии, либо указание общей суммы договора лизинга на дату его заключения;";

дополнить подпунктом "а1" следующего содержания:

"а1) дата предоставления займа (кредита), предмета лизинга;";

в подпункте "б" после слова "заемщика" дополнить словом ", лизингополучателя", слова "с договором займа (кредита)" заменить словами "с заключенным договором";

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) указание суммы и даты очередного платежа по договору займа (кредита), договору лизинга или указание минимальной суммы платежа и длительности беспроцентного периода (при его наличии) по кредиту, предоставленному с использованием платежной карты;";

в подпункте "г" слова "займа (кредита), в том числе касающихся сроков исполнения обязательств" заменить словами ", информация по которому подлежит передаче в бюро кредитных историй в соответствии с настоящим Федеральным законом";

подпункт "д" после слова "заемщика" дополнить словом ", лизингополучателя";

подпункт "е" дополнить словами ", в том числе о сумме и длительности просроченной задолженности, об общей сумме обязательств по договору лизинга на дату последнего платежа, в том числе о сумме и длительности задолженности (в случае просрочки уплаты лизингового платежа)";

подпункт "ж" дополнить словами ", а также о возмещении принципалом гаранту выплаченных по независимой гарантии сумм";

подпункт "з" после слов "займа (кредита)" дополнить словами ", договору лизинга, договору залога, договору поручительства, выданной независимой гарантии";

в подпункте "к" слова "- договор займа (кредита) или договор поручительства" исключить;

подпункт "л" изложить в следующей редакции:

"л) сведения об обеспечении (по каждому обеспечению):

для залога - предмет залога, стоимость предмета залога, указанная в договоре залога, дата заключения договора залога и срок его действия, имеющаяся информация об обременении и о страховании предмета залога (при наличии нескольких предметов залога информация указывается по каждому предмету залога);

для поручительства - обязательство, обеспечиваемое поручительством, сумма поручительства, дата заключения и срок действия договора поручительства;

для независимой гарантии - указанные в независимой гарантии сумма независимой гарантии, дата выдачи независимой гарантии, срок действия независимой гарантии, а также информация о прекращении независимой гарантии в иных, отличных от окончания срока действия независимой гарантии случаях;";

дополнить подпунктом "н" следующего содержания:

"н) о дате и факте завершения расчетов с кредиторами и об освобождении заемщика от дальнейшего исполнения требований кредиторов или о факте неприменения в отношении заемщика правила об освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов в результате возобновления производства по делу о несостоятельности (банкротстве) юридического лица в случае, если арбитражным судом принято решение о признании юридического лица банкротом;";

дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:

"21) в отношении обязательства заемщика, поручителя, принципала или лизингополучателя (для каждой записи кредитной истории) в случае, если в отношении источника формирования кредитной истории открыто конкурсное производство:

а) о сумме обязательства на дату открытия конкурсного производства и на дату завершения конкурсного производства такого источника;

б) о дате и сумме исполнения обязательства субъектом кредитной истории в ходе конкурсного производства в случае такого исполнения в соответствии с условиями договора или досрочно;

в) об исполнении обязательства (о добровольном исполнении обязательства в соответствии с условиями договора, об исполнении обязательства в принудительном порядке, ином исполнении обязательства, о списании задолженности по договору с баланса организации - источника формирования кредитной истории, об уступке права требования третьим лицам с указанием третьих лиц) на дату завершения конкурсного производства такого источника;

22) в отношении обязательства заемщика, поручителя, принципала или лизингополучателя (для каждой записи кредитной истории) в случае, если источник формирования кредитной истории находится в процессе ликвидации:

а) о сумме обязательства на дату начала процесса ликвидации и на дату утверждения в установленном порядке ликвидационного баланса;

б) о дате и сумме исполнения обязательства субъектом кредитной истории в ходе ликвидации в случае такого исполнения в соответствии с условиями договора или досрочно;

в) об исполнении обязательства (о добровольном исполнении обязательства в соответствии с условиями договора, об исполнении обязательства в принудительном порядке, ином исполнении обязательства, о списании задолженности по договору с баланса организации, находящейся в процессе ликвидации, об уступке права требования третьим лицам с указанием третьих лиц) на дату утверждения в установленном порядке ликвидационного баланса;";

в пункте 3 слова "алиментных обязательств," исключить, дополнить словами "(в случае их наличия)";

к) в части 8:

в пункте 1:

абзац первый дополнить словами "(для каждой записи кредитной истории)";

в подпункте "а" слова ", наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) иностранном языке" заменить словами "(для иностранных юридических лиц указываются с использованием букв русского и латинского алфавитов)";

в подпункте "б" слова "юридического лица" заменить словами "(для иностранного юридического лица - регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог)";

подпункт "в" дополнить словами "(для иностранного юридического лица - код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный налоговым органом Российской Федерации)";

дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:

"г) дата открытия конкурсного производства (в случае, если в отношении такого источника открыто конкурсное производство) и дата завершения конкурсного производства (в случае, если в отношении такого источника завершено конкурсное производство);

д) дата начала процесса ликвидации (в случае, если в отношении такого источника начата ликвидация) и дата утверждения в установленном порядке ликвидационного баланса (в случае, если в отношении такого источника ликвидация завершена);";

в пункте 2:

в подпункте "а":

абзац второй изложить в следующей редакции:

"основной государственный регистрационный номер;";

в абзаце третьем слова "написанные буквами латинского алфавита" заменить словами "указываются с использованием букв русского и латинского алфавитов";

в абзаце пятом слова "и место" исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

"страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

дата предоставления кредитного отчета;";

в подпункте "б":

в абзаце втором слова ", наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) иностранном языке" заменить словами "(для иностранных юридических лиц указываются с использованием букв русского и латинского алфавитов)";

в абзаце третьем слова "юридического лица" заменить словами "(для иностранного юридического лица - регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог)";

абзац четвертый дополнить словами "(для иностранного юридического лица - код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный налоговым органом Российской Федерации)";

дополнить абзацем следующего содержания:

"дата предоставления кредитного отчета;";

в пункте 3:

абзац первый дополнить словами "или обслуживающей организации (для каждой записи кредитной истории)";

в подпункте "а":

абзац первый дополнить словами "или обслуживающей организации";

в абзаце втором слова ", наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) иностранном языке" заменить словами "(для иностранных юридических лиц указываются с использованием букв русского и латинского алфавитов)";

в абзаце третьем слова "юридического лица" заменить словами "(для иностранного юридического лица - регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог)";

абзац четвертый дополнить словами "(для иностранного юридического лица - код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный налоговым органом Российской Федерации)";

дополнить абзацем следующего содержания:

"дата приобретения права требования и (или) заключения договора между специализированным финансовым обществом (ипотечным агентом) и обслуживающей организацией;";

в подпункте "б":

в абзаце втором слова "написанные буквами латинского алфавита" заменить словами "указываются с использованием букв русского и латинского алфавитов";

в абзаце третьем слова "и место" исключить;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) в отношении источника формирования кредитной истории - арбитражного управляющего (для каждой записи кредитной истории):

а) фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), дата и место рождения;

б) наименование и адрес саморегулируемой организации, членом которой является арбитражный управляющий;

в) дата направления сведений, входящих в состав кредитной истории;

г) дата начала и дата окончания полномочий арбитражного управляющего;

д) идентификационный номер налогоплательщика;

е) основной государственный регистрационный номер;

ж) страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.";

л) дополнить частями 81 - 83 следующего содержания:

"81. Информационная часть кредитной истории субъекта кредитной истории - юридического лица формируется для каждого обращения такого лица (заявителя) в целях заключения договора (сделки), информация о котором подлежит передаче в бюро кредитных историй. В информационной части кредитной истории субъекта кредитной истории - юридического лица содержится информация об обращении заявителя в целях заключения договора (сделки), информация о котором подлежит передаче в бюро кредитных историй, о заключении такого договора (сделки) или об отказе в его заключении, информация об отсутствии платежей по договору займа (кредита), договору лизинга в течение 90 календарных дней с даты наступления срока исполнения обязательства по договору займа (кредита), договору лизинга, которое не исполнено заемщиком, лизингополучателем. В отношении факта отказа кредитора заявителю в заключении договора (сделки), информация о котором подлежит передаче в бюро кредитных историй, указываются:

1) сумма такого договора (сделки);

2) основания отказа в его заключении с указанием причины отказа;

3) дата отказа.

82. Информация об одобренном кредитором, но не полученном заемщиком займе (кредите) в информационной части не отражается.

83. В случае отказа кредитора заемщику в заключении договора займа (кредита) в отношении субъекта кредитной истории - юридического лица формируется кредитная история, состоящая из титульной, дополнительной (закрытой) и информационной частей.";

м) в части 9 слова "индивидуальный рейтинг" заменить словами "кредитная оценка (скоринг)", после слов "на основании" дополнить словами "оценочных (скоринговых)";

н) в части 14 слова "определенных пунктом 1, подпунктами "л" и "о" пункта 2 части 3" заменить словами "определенных частью 2, пунктом 1, подпунктами "ж", "л" и "о" пункта 2 части 3", слова "определенных пунктом 1, подпунктами "л" и "м" пункта 2 части 7" заменить словами "определенных частью 6, пунктом 1, подпунктами "ж", "л" и "м" пункта 2 части 7";

о) дополнить частью 161 следующего содержания:

"161. Поступление запроса пользователя кредитной истории не является основанием для формирования в бюро кредитных историй кредитной истории физического или юридического лица, в отношении которых поступил такой запрос, в случае отсутствия основной и информационной частей кредитной истории таких физического или юридического лица в данном бюро кредитных историй.";

п) дополнить частью 18 следующего содержания:

"18. Банк России может определить дополнительную информацию, которая включается в состав кредитной истории.";

5) в статье 5:

а) в части 1 второе предложение исключить;

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Порядок формирования сведений, предусмотренных статьей 4 настоящего Федерального закона, устанавливается Банком России.";

в) часть 31 после слов "кредитные кооперативы" дополнить словами ", лизинговые компании", после слова "принципалов" дополнить словами "и лизингополучателей";

г) дополнить частями 31-1 и 31-2 следующего содержания:

"31-1. Источник формирования кредитной истории обязан представлять информацию в соответствии с частью 31 настоящей статьи не менее чем в два бюро кредитных историй в случае, если:

1) источник формирования кредитной истории является системно значимой кредитной организацией, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

2) объем задолженности по займам (кредитам), выданным физическим лицам источником формирования кредитной истории, составляет 100 и более миллиардов рублей в течение одного квартала с отчетной даты, на которую в отчетности, представляемой в Банк России, впервые был отражен указанный объем задолженности по займам (кредитам), выданным физическим лицам.

31-2. Доля участия источников формирования кредитных историй, указанных в пунктах 1 и 2 части 31-1 настоящей статьи, в капитале одного из бюро кредитных историй, в которые такие источники кредитных историй представляют информацию, не должна превышать 10 процентов. Требования части 31-1 настоящей статьи и настоящей части не распространяются на источник формирования кредитной истории - опорный банк для оборонно-промышленного комплекса, определенный Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".";

д) части 34 и 35 изложить в следующей редакции:

"34. Источник формирования кредитной истории, в отношении которого открыто конкурсное производство, обязан представлять следующую информацию:

1) в отношении субъекта кредитной истории - физического лица, определенную:

а) частью 2 статьи 4 настоящего Федерального закона;

б) подпунктом "а" пункта 21 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее 14 рабочих дней со дня принятия арбитражным судом решения о признании источника формирования кредитной истории банкротом и не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства);

в) подпунктом "б" пункта 21 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее пяти рабочих дней со дня исполнения субъектом кредитной истории соответствующего обязательства, но не ранее представления информации о дате начала конкурсного производства);

г) подпунктом "в" пункта 21 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства);

д) подпунктом "г" пункта 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее 14 рабочих дней со дня принятия арбитражным судом решения о признании источника формирования кредитной истории банкротом и не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства);

2) в отношении субъекта кредитной истории - юридического лица, определенную:

а) частью 6 статьи 4 настоящего Федерального закона;

б) подпунктом "а" пункта 21 части 7 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее 14 рабочих дней со дня принятия арбитражным судом решения о признании источника формирования кредитной истории банкротом и не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства);

в) подпунктом "б" пункта 21 части 7 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее пяти рабочих дней со дня исполнения субъектом кредитной истории соответствующего обязательства, но не ранее представления информации о дате начала конкурсного производства);

г) подпунктом "в" пункта 21 части 7 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства);

д) подпунктом "г" пункта 1 части 8 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее 14 рабочих дней со дня принятия арбитражным судом решения о признании источника формирования кредитной истории банкротом и не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства).

35. Источник формирования кредитной истории, находящийся в процессе ликвидации, обязан представлять следующую информацию:

1) в отношении субъекта кредитной истории - физического лица, определенную:

а) частью 2 статьи 4 настоящего Федерального закона;

б) подпунктом "а" пункта 22 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее 14 рабочих дней со дня начала процесса ликвидации и не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке ликвидационного баланса);

в) подпунктом "б" пункта 22 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее пяти рабочих дней со дня исполнения субъектом кредитной истории соответствующего обязательства, но не ранее представления информации о дате начала процесса ликвидации);

г) подпунктом "в" пункта 22 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке ликвидационного баланса);

д) подпунктом "д" пункта 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее 14 рабочих дней со дня начала процесса ликвидации и не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке ликвидационного баланса);

2) в отношении субъекта кредитной истории - юридического лица, определенную:

а) частью 6 статьи 4 настоящего Федерального закона;

б) подпунктом "а" пункта 22 части 7 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее 14 рабочих дней со дня начала процесса ликвидации и не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке ликвидационного баланса);

в) подпунктом "б" пункта 22 части 7 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее пяти рабочих дней со дня исполнения субъектом кредитной истории соответствующего обязательства, но не ранее представления информации о дате начала процесса ликвидации);

г) подпунктом "в" пункта 22 части 7 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке ликвидационного баланса);

д) подпунктом "д" пункта 1 части 8 статьи 4 настоящего Федерального закона (не позднее 14 рабочих дней со дня начала процесса ликвидации и не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке ликвидационного баланса).";

е) часть 36 признать утратившей силу;

ж) в части 37 слова "в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня ее формирования" заменить словами "в срок не позднее окончания второго рабочего дня, следующего за днем получения информации, входящей в информационную часть";

з) в части 39 слово "заемщика" заменить словами "субъекта кредитной истории", слова "финансовый управляющий" заменить словами "арбитражный управляющий", слова "подпунктом "г" пункта 1 части 3 статьи 4" заменить словами "частью 2, подпунктом "г" пункта 1, пунктом 4 части 4 статьи 4";

и) дополнить частями 310 - 315 следующего содержания:

"310. В случае наличия у субъекта кредитной истории - юридического лица кредитной истории на момент принятия к производству заявления о признании его несостоятельным (банкротом) источник формирования кредитной истории - арбитражный управляющий обязан представлять информацию, определенную частью 6, подпунктом "г" пункта 1, пунктом 4 части 8 статьи 4 настоящего Федерального закона, в бюро кредитных историй, в которых сформирована кредитная история указанного субъекта кредитной истории, а при отсутствии у субъекта кредитной истории - юридического лица кредитной истории на момент принятия к производству заявления о признании его несостоятельным (банкротом) арбитражный управляющий обязан направлять такую информацию хотя бы в одно бюро кредитных историй.

311. Источник формирования кредитной истории, управление которым осуществляет временная администрация или арбитражный управляющий, обязан по заявлению субъекта кредитной истории, направленному данному источнику формирования кредитной истории, в течение 20 рабочих дней провести проверку документов, подтверждающих погашение субъектом кредитной истории обязательств, сведения о которых были утрачены при передаче управления источником формирования кредитной истории, и в случае подтверждения данного факта передать в бюро кредитных историй информацию, определенную статьей 4 настоящего Федерального закона.

312. Кредитной организацией, микрофинансовой организацией, кредитным кооперативом, оператором инвестиционной платформы представляется в обязательном порядке хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия на ее представление информация о независимой гарантии, определенная:

1) подпунктом "ж" в части погашения займа (кредита) за счет обеспечения, абзацем четвертым подпункта "л" пункта 2 части 3 (в случае, если принципалом выступает физическое лицо) и подпунктом "ж" в части погашения займа (кредита) за счет обеспечения, абзацем четвертым подпункта "л" пункта 2 части 7 (в случае, если принципалом выступает юридическое лицо) статьи 4 настоящего Федерального закона, - если указанные в настоящем пункте источники формирования кредитной истории являются бенефициарами по независимой гарантии;

2) частью 2 в отношении принципала, пунктом 1, подпунктом "ж", абзацем четвертым подпункта "л" и подпунктом "о" пункта 2 части 3 (в случае, если принципалом выступает физическое лицо) и частью 6 в отношении принципала, пунктом 1, подпунктом "ж", абзацем четвертым подпункта "л" и подпунктом "м" пункта 2 части 7 (в случае, если принципалом выступает юридическое лицо) статьи 4 настоящего Федерального закона, - если указанные в настоящем пункте источники формирования кредитной истории являются гарантами.

313. Источники формирования кредитной истории, не являющиеся кредитной организацией, микрофинансовой организацией, кредитным кооперативом, оператором инвестиционной платформы, вправе направлять в бюро кредитных историй информацию о независимой гарантии в составе и порядке, которые предусмотрены частью 312 настоящей статьи.

314. Сведения, предусмотренные статьей 4 настоящего Федерального закона, представляются источниками формирования кредитных историй в бюро кредитных историй, если соответствующие условия содержатся в договорах (сделках), информация о которых подлежит передаче в бюро кредитных историй, либо соответствующие события являются следствием выполнения или невыполнения условий таких договоров (сделок).

315. В случае, если кредитный управляющий является иностранным банком или международной финансовой организацией, участниками синдиката большинством голосов определяется участник синдиката кредиторов, который зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и выступает источником формирования кредитной истории в рамках заключенного договора синдицированного кредита (займа).";

к) в части 4 слова "а также в банковской гарантии" заменить словами "в договоре, заключаемом с принципалом о предоставлении независимой гарантии, либо в независимой гарантии, а также в иных договорах, информация об обязательствах по которым передается в бюро кредитных историй";

л) в части 41 после слов "при заключении договора займа (кредита)," дополнить словами "договора поручительства или иного договора, информация по которому подлежит передаче в бюро кредитных историй в соответствии с настоящим Федеральным законом,", слова "на момент заключения договора займа (кредита)" заменить словами "на момент заключения таких договоров";

м) в части 42 слово "двух" заменить словом "шести";

н) в части 5 слова "пяти рабочих дней со дня" заменить словами "окончания второго рабочего дня, следующего за днем", слова "либо со дня" заменить словами "либо за днем";

о) в части 51 слова "организация, в пользу которой имеется вступившее в силу и не исполненное в течение 10 дней решение суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с неисполнением им обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи," заменить словами "организация-взыскатель";

п) части 53 - 55 изложить в следующей редакции:

"53. В случае, если источник формирования кредитной истории прекращает представлять информацию в бюро кредитных историй по причине окончания срока действия (расторжения) договора об оказании информационных услуг с этим бюро кредитных историй, либо в случае уступки данным источником другому лицу права требования источник формирования кредитной истории передает не позднее окончания второго рабочего дня, следующего за днем наступления соответствующего события, в бюро кредитных историй:

1) в отношении субъекта кредитной истории - физического лица информацию в соответствии с подпунктом "и" пункта 2 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) в отношении субъекта кредитной истории - юридического лица информацию в соответствии с подпунктом "и" пункта 2 части 7 статьи 4 настоящего Федерального закона.

54. В случае уступки источником формирования кредитной истории другому лицу права требования по договору займа (кредита) или по иной задолженности, информация по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом представляется в бюро кредитных историй, лицо, получившее право требования, за исключением физического лица, в последующем обязано не позднее окончания пятого рабочего дня, следующего за днем приобретения соответствующего права требования, заключить договор об оказании информационных услуг и представлять информацию хотя бы в одно бюро кредитных историй в сроки, установленные настоящей статьей. В случае перехода права требования по договору займа (кредита) или по иной задолженности, информация по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом представляется в бюро кредитных историй, к юридическому лицу, включенному в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, либо в случае осуществления таким юридическим лицом взыскания задолженности от имени и по поручению физического лица или иностранного юридического лица, приобретших соответствующее право требования, такое юридическое лицо обязано не позднее окончания пятого рабочего дня, следующего за днем приобретения соответствующего права требования либо за днем заключения договора на взыскание задолженности от имени и по поручению физического лица или иностранного юридического лица, приобретших данное право требования, заключить договор об оказании информационных услуг и представлять информацию в сроки, установленные настоящей статьей, в те же бюро кредитных историй, в которые ранее представлялась информация о соответствующем субъекте кредитной истории. Если обслуживание денежных требований по договору займа (кредита) осуществляет обслуживающая организация, то в случаях, предусмотренных договором между специализированным финансовым обществом (ипотечным агентом) и обслуживающей организацией, информацию, предусмотренную статьей 4 и частью 41 статьи 8 настоящего Федерального закона, в бюро кредитных историй в сроки, установленные настоящей статьей, представляет обслуживающая организация.

55. Источник формирования кредитной истории обязан указать в договоре уступки права требования на наличие в бюро кредитных историй информации в отношении передаваемого обязательства.";

р) в части 56 слова "что и лицо, передавшее право требования по указанному договору" заменить словами "которые были предусмотрены договором об оказании информационных услуг между бюро кредитных историй и лицом, уступившим право требования по указанной задолженности";

с) часть 57 после слов "частью 10 статьи 4 настоящего Федерального закона," дополнить словами "с учетом особенностей, установленных настоящей статьей,";

т) в части 58 слово "финансовый" заменить словом "арбитражный", слова "в течение 10 дней со дня" заменить словами "не позднее окончания пятого рабочего дня, следующего за днем", слова "или со дня" заменить словами "или за днем";

у) дополнить частями 59 и 510 следующего содержания:

"59. В случае передачи источником формирования кредитной истории в бюро кредитных историй некорректных сведений, определенных статьей 4 настоящего Федерального закона, источник формирования кредитной истории обязан самостоятельно направить корректные сведения в бюро кредитных историй. В случае, если передаваемые источником формирования кредитной истории в бюро кредитных историй сведения в отношении субъекта кредитной истории отвечают признакам недостоверности, установленным Банком России, бюро кредитных историй обязано приостановить прием сведений от такого источника в отношении субъекта кредитной истории, в информации о котором установлены признаки недостоверности, и уведомить Банк России о передаче источником формирования кредитной истории данных сведений. К указанному уведомлению прилагаются записи недостоверных (подозрительных) сведений, включая удаленные источником формирования кредитной истории, если такие удаленные сведения были предоставлены в составе кредитных отчетов пользователю кредитной истории. Бюро кредитных историй обязано уведомить источник формирования кредитной истории о приостановке приема сведений и необходимости направления достоверных сведений в бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй возобновляет прием сведений от источника формирования кредитной истории в отношении субъекта кредитной истории, в информации о котором установлены признаки недостоверности, не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления таким источником формирования кредитной истории достоверных сведений.

510. При представлении субъектом кредитной истории - физическим лицом источнику формирования кредитной истории информации об изменении данных титульной части кредитной истории источник формирования кредитной истории в течение пяти рабочих дней обязан направить в бюро кредитных историй измененные данные.";

ф) часть 7 дополнить словами ", а также определить дальнейшие действия, которые должны совершить источники формирования кредитной истории с информацией, ранее предоставленной в бюро кредитных историй, в отношении субъекта кредитной истории в случаях, если Правительством Российской Федерации установлены ограничения на передачу источниками формирования кредитной истории информации в отношении такого субъекта в бюро кредитных историй";

6) в статье 6:

а) в части 1:

пункт 1 дополнить словами "титульную, основную и информационную части кредитной истории";

в пункте 2 слова "для ознакомления со своей кредитной историей" заменить словами "титульную, основную, дополнительную (закрытую) и информационную части кредитной истории";

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3) опекуну (попечителю) физического лица - субъекта кредитной истории, иному законному представителю физического лица - субъекта кредитной истории в соответствии с законодательством Российской Федерации либо представителю физического лица - субъекта кредитной истории по доверенности, выданной в нотариальной форме, - по их запросам титульную, основную, дополнительную (закрытую) и информационную части кредитной истории;

4) в суд (судье) по делу, находящемуся в его производстве, - в органы предварительного следствия по уголовному делу, находящемуся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа - по их запросам титульную, основную, дополнительную (закрытую) и информационную части кредитной истории;";

пункт 5 после слов "и актов других органов," дополнить словами "по делу, находящемуся в его производстве,";

пункт 6 после слов "о праве на наследство -" дополнить словами "по его запросу";

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) арбитражному управляющему, утвержденному в деле о несостоятельности (банкротстве) субъекта кредитной истории, - по его запросу титульную, дополнительную (закрытую) части кредитной истории.";

б) часть 3 дополнить словами ", или опекунами (попечителями) физических лиц - субъектов кредитных историй, иными законными представителями физических лиц - субъектов кредитных историй в соответствии с законодательством Российской Федерации либо представителями физических лиц - субъектов кредитных историй по доверенности, выданной в нотариальной форме";

в) в части 4 слова "Основная часть кредитной истории" заменить словами "Кредитный отчет", слова "полную информацию" заменить словом "информацию", дополнить предложением следующего содержания: "Требования к составу и формату запроса кредитного отчета устанавливаются Банком России.";

г) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. В целях предоставления пользователю кредитной истории кредитного отчета бюро кредитных историй осуществляет поиск информации о субъекте кредитной истории в соответствии с правилами, установленными Банком России.";

д) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. При предоставлении пользователю кредитной истории кредитного отчета, сведений о среднемесячных платежах, индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории бюро кредитных историй вносит в дополнительную (закрытую) часть кредитной истории информацию, предусмотренную пунктом 2 части 4 и (или) пунктом 2 части 8 статьи 4 настоящего Федерального закона.";

е) пункт 1 части 6 после слов "печатью бюро кредитных историй" дополнить словами "(при ее наличии)";

ж) пункт 1 части 61 после слов "бюро кредитных историй" дополнить словами ", а также в заключившую с субъектом кредитной истории договор на предоставление кредитного отчета кредитную организацию или некредитную финансовую организацию, указанную в статье 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за исключением организации, осуществляющей клиринговую деятельность, деятельность по осуществлению функций центрального контрагента, деятельность организатора торговли, деятельность центрального депозитария, репозитарную деятельность, актуарную деятельность, кредитных рейтинговых агентств или ломбардов (далее - поднадзорная Банку России организация),";

з) пункт 1 части 64 после слов "бюро кредитных историй" дополнить словами ", поднадзорную Банку России организацию, с которой у бюро кредитных историй заключен договор в соответствии с частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона,";

и) в части 66:

в пункте 1 слова "и сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя" заменить словами ", основной государственный регистрационный номер";

в пункте 2 слова "основной государственный регистрационный номер юридического лица" заменить словами "основной государственный регистрационный номер";

к) часть 72 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) на основании информации о субъекте кредитной истории, содержащейся в его запросе, направленном через поднадзорную Банку России организацию в соответствии с пунктом 1 части 61 настоящей статьи и части 3 статьи 9 настоящего Федерального закона.";

л) часть 73 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) на основании информации о субъекте кредитной истории, содержащейся в его запросе, направленном через поднадзорную Банку России организацию в соответствии с пунктом 1 части 64 настоящей статьи и части 3 статьи 9 настоящего Федерального закона.";

м) в части 8 слова "финансовому управляющему" заменить словами "арбитражному управляющему";

н) в части 9:

в абзаце первом слова "должно содержать цель" заменить словами "должно содержать сведения, предусмотренные частью 2 (в отношении физических лиц) или частью 6 (в отношении юридических лиц) статьи 4 настоящего Федерального закона, цель (цели)";

подпункт "г" пункта 2 изложить в следующей редакции:

"г) простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью в случае, если использование соответствующей электронной подписи предусмотрено соглашением между субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории, являющимся организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, после проведения таким пользователем кредитной истории идентификации этого субъекта кредитной истории при приеме его на обслуживание в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 1 или пункта 58 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";";

о) часть 92 признать утратившей силу;

п) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Согласие субъекта кредитной истории, полученное пользователем кредитной истории, считается действительным в течение шести месяцев со дня его оформления. Согласие субъекта кредитной истории, отнесенного к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также согласие субъекта кредитной истории - физического лица, предоставленное в целях заключения сделки (включая договоры обеспечения по таким сделкам) с субъектом малого и среднего предпринимательства, считается действительным в течение одного года со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока действия согласия с субъектом кредитной истории были заключены договор займа (кредита), договор лизинга, договор залога, договор поручительства, выдана независимая гарантия, согласие субъекта кредитной истории сохраняет силу в течение всего срока действия таких договоров или действия такой гарантии. В случае, если в течение срока действия согласия, сохранившего силу в течение всего срока действия вышеуказанных заключенных договоров, с субъектом кредитной истории был заключен договор займа (кредита), согласие субъекта кредитной истории сохраняет силу в течение всего срока действия вновь заключенного договора.";

р) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. В случае уступки права требования по договору займа (кредита) или иному договору, информация об обязательствах по которому передается в бюро кредитных историй, согласие субъекта кредитной истории считается данным правопреемнику по заключенному договору займа (кредита) или иному договору, информация об обязательствах по которым передается в бюро кредитных историй. Согласие субъекта кредитной истории считается данным обслуживающей организации, осуществляющей обслуживание денежных требований по договору займа (кредита) или иному договору, информация об обязательствах по которым передается в бюро кредитных историй, в случае, если это предусмотрено договором между специализированным финансовым обществом, которому были уступлены соответствующие права требования, или ипотечным агентом и этой обслуживающей организацией.";

с) в части 12 первое предложение изложить в следующей редакции: "При запросе кредитного отчета пользователь по форме, установленной Банком России, подтверждает бюро кредитных историй наличие согласия субъекта кредитной истории путем указания сведений о таком согласии, включающих цель (цели) и дату выдачи, а также в случае заключения договора, информация об обязательствах по которому подлежит передаче в бюро кредитных историй, - дату его заключения и в случаях, предусмотренных частью 11 настоящей статьи, основания передачи согласия (при их наличии).";

т) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Информация по запросам, указанным в пунктах 4 - 6 и 8 части 1 настоящей статьи, предоставляется при условии указания в запросе информации, позволяющей установить субъект кредитной истории, в отношении которого запрашивается информация.";

7) дополнить статьями 61 и 62 следующего содержания:

"Статья 61. Направление титульной части кредитной истории в Центральный каталог кредитных историй

1. Бюро кредитных историй обязано направлять титульную часть кредитной истории и изменения в титульную часть кредитной истории в Центральный каталог кредитных историй в установленном Банком России порядке.

2. В случае направления бюро кредитных историй в Банк России информации по несуществующим или неверно идентифицированным физическим лицам бюро кредитных историй обеспечивает устранение несоответствий в направленной в Банк России информации в порядке, установленном Банком России.

Статья 62. Предоставление сведений о среднемесячных платежах

1. Квалифицированное бюро кредитных историй обязано предоставлять сведения о среднемесячных платежах пользователю кредитной истории по его запросу на основании договора об оказании информационных услуг, заключаемого между пользователем кредитной истории и квалифицированным бюро кредитных историй (включая сведения о среднемесячных платежах, полученные из иных квалифицированных бюро кредитных историй, а также сведения о среднемесячных платежах, полученные из бюро кредитных историй по договору, заключенному в соответствии с частью 7 статьи 10 настоящего Федерального закона).

2. В отношении предоставления сведений о среднемесячных платежах распространяются требования частей 4, 9 - 12 статьи 6 настоящего Федерального закона.

3. Порядок и форма предоставления сведений о среднемесячных платежах, в том числе порядок предоставления бюро кредитных историй в квалифицированные бюро кредитных историй данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, устанавливаются Банком России.

4. Для получения сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй пользователь кредитной истории запрашивает сведения из всех квалифицированных бюро кредитных историй, в том числе путем обращения в одно из них. В случае обращения в одно квалифицированное бюро кредитных историй такое бюро при подготовке сведений о среднемесячных платежах запрашивает и получает необходимые сведения для их подготовки из других квалифицированных бюро кредитных историй в порядке, установленном в соответствии с частями 2 и 3 статьи 101 настоящего Федерального закона.

5. Сведения о среднемесячных платежах могут быть предоставлены квалифицированным бюро кредитных историй по выбору пользователя как отдельно, так и в составе кредитного отчета (за исключением случая обращения во все квалифицированные бюро кредитных историй путем обращения в одно из них). В случае обращения пользователя кредитной истории во все квалифицированные бюро кредитных историй путем обращения в одно из них сведения о среднемесячных платежах предоставляются таким квалифицированным бюро кредитных историй только вне кредитного отчета.";

8) в статье 7:

а) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Бюро кредитных историй обеспечивает хранение записи кредитной истории в течение семи лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в этой записи кредитной истории. Запись и (или) иные данные кредитной истории аннулируются (исключаются из состава сведений, включаемых в кредитные отчеты, и перемещаются в архив кредитных историй соответствующего бюро кредитных историй для хранения в нем в течение трех лет):";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) по истечении семи лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в записи кредитной истории;";

дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4) на основании обращения источника формирования кредитной истории, получившего копию акта Банка России о проведении контрольного мероприятия, предусмотренного частями четвертой и восьмой статьи 731-1 и частями седьмой и десятой статьи 765 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в случае, если в рамках проведения такого контрольного мероприятия совершены действия, информация о которых подлежит направлению в бюро кредитных историй в соответствии с настоящим Федеральным законом;

5) на основании обращения источника формирования кредитной истории в случаях, установленных частью 7 статьи 5 настоящего Федерального закона.";

б) часть 2 после слов "обеспечивает защиту информации" дополнить словами ", указанной в статье 4 настоящего Федерального закона,", дополнить словами ", а также в соответствии с требованиями, установленными Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации";

в) в части 3 слова "финансовые управляющие" заменить словами "арбитражные управляющие, иные лица, имеющие право получать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом,";

г) в части 4 слова "ограниченно оборотоспособным объектом" заменить словами "информацией ограниченного доступа";

д) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Бюро кредитных историй не вправе включать сведения о другом субъекте кредитной истории в информацию, определенную статьей 4 настоящего Федерального закона.";

9) в статье 8:

а) в части 1 слова "в Центральном каталоге" заменить словами "из Центрального каталога";

б) в части 2 слова "не более двух раз в год" заменить словами "не более двух раз в течение каждого календарного года", слова "(при наличии), в том числе накопленную в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию об источниках формирования кредитной истории и о пользователях кредитной истории, которым выдавались кредитные отчеты" исключить;

в) в части 21 слова "накопленную в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию об источниках формирования кредитной истории и о пользователях кредитной истории, которым выдавались кредитные отчеты" заменить словами "индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории";

г) дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. Субъект кредитной истории вправе направить через поднадзорные Банку России организации, с которыми у бюро кредитных историй заключен договор в соответствии с частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона, запрос о получении, в том числе бесплатно в соответствии с частью 2 настоящей статьи, кредитного отчета. Исполнение направляемого через эти организации запроса субъекта кредитной истории о получении кредитного отчета осуществляется ими бесплатно. Бюро кредитных историй обязано по запросу такой организации сообщить о количестве кредитных отчетов, полученных субъектом кредитной истории бесплатно в соответствии с частью 2 настоящей статьи.";

д) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "Субъект кредитной истории вправе обратиться с заявлением об оспаривании информации непосредственно к источнику формирования кредитной истории в случае, если направление этой информации в бюро кредитных историй указанным источником подтверждено данными закрытой части кредитной истории.";

е) в части 4 слова "30 дней" заменить словами "20 рабочих дней";

ж) часть 41 изложить в следующей редакции:

"41. Источник формирования кредитной истории обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса бюро кредитных историй или со дня получения заявления об оспаривании информации, содержащейся в кредитной истории, от субъекта кредитной истории представить в письменной форме в бюро кредитных историй либо обратившемуся непосредственно к источнику формирования кредитной истории субъекту кредитной истории подтверждение достоверности ранее переданных сведений, оспариваемых субъектом кредитных историй, либо исправить его кредитную историю в оспариваемой части, направив соответствующие достоверные сведения в бюро кредитных историй. Неправомерный запрос пользователя кредитной истории из дополнительной (закрытой) части кредитной истории может быть удален только по заявлению об оспаривании неправомерного запроса субъекта кредитной истории, представленного в бюро кредитных историй.";

з) в части 5 слова "обновляет кредитную историю" заменить словами "обновляет соответствующую запись (записи) и (или) иные данные кредитной истории", слова "30 дней" заменить словами "20 рабочих дней";

и) часть 51 изложить в следующей редакции:

"51. Субъект кредитной истории вправе направить в то бюро кредитных историй, в котором хранится его кредитная история, заявление об изменении сведений, содержащихся в титульной части кредитной истории, с приложением копий документов, подтверждающих изменение указанных сведений, либо обратиться в бюро кредитных историй с заявлением через источник формирования кредитной истории, который направляет в данное бюро кредитных историй сведения о таком субъекте кредитной истории в соответствии с договором о предоставлении информации. Копии соответствующих документов могут быть удостоверены работодателем субъекта кредитной истории, сотрудником организации - источника формирования кредитной истории, через которую подается заявление. Также субъект кредитной истории вправе обратиться непосредственно в бюро кредитных историй, предоставив оригиналы документов или их копии, заверенные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Бюро кредитных историй вносит соответствующие изменения в титульную часть кредитной истории такого субъекта кредитных историй с проставлением пометки о том, что по информации, полученной от субъекта кредитной истории, паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), данные которого внесены в титульную часть кредитной истории ранее, недействителен. Бюро кредитных историй при наличии соответствующего соглашения с субъектом кредитной истории вправе уведомлять его о поступлении от источника формирования кредитной истории сведений по сделке, вновь заключенной им с использованием устаревших сведений титульной части кредитной истории субъекта кредитных историй и (или) недействительного паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), данные которого были внесены в титульную часть кредитной истории ранее.";

к) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. При отказе источника формирования кредитной истории от внесения изменений по заявлению субъекта кредитной истории субъект кредитной истории вправе обжаловать отказ такого источника формирования кредитной истории в судебном порядке. При отказе бюро кредитных историй от совершения действий, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, субъект кредитной истории вправе обжаловать отказ бюро кредитных историй в судебном порядке. В случае ликвидации, иного отсутствия источника формирования кредитной истории установление факта подлежащей внесению в кредитную историю информации осуществляется в судебном порядке.";

л) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Опекун (попечитель) физического лица - субъекта кредитной истории, признанного на основании решения суда недееспособным или ограниченно дееспособным, иной законный представитель физического лица - субъекта кредитной истории в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обратиться с заявлением о внесении информации о вступившем в силу решении суда о признании физического лица недееспособным или ограниченно дееспособным в кредитную историю данного физического лица. Заявление подается опекуном (попечителем) физического лица - субъекта кредитной истории, иным законным представителем физического лица - субъекта кредитной истории в соответствии с законодательством Российской Федерации в бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история лица, в отношении которого принято соответствующее решение суда, или в организацию - источник формирования кредитной истории с информацией, указанной в подпункте "в" пункта 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.";

10) в статье 9:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Бюро кредитных историй вправе:";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) оказывать на договорной основе прочие услуги, в том числе:

а) осуществлять разработку оценочных (скоринговых) методик расчета кредитных оценок (скорингов);

б) осуществлять раскрытие пользователям кредитных историй и субъектам кредитных историй кредитных оценок (скорингов) субъектов кредитных историй (как в составе основной части кредитной истории, так и вне кредитного отчета при наличии согласия субъекта кредитной истории в порядке, установленном договором об оказании информационных услуг), в том числе с использованием информации, содержащейся в кредитных историях;

в) оказывать услуги по информированию пользователя кредитной истории (по его однократному запросу, содержащему информацию о согласии субъекта кредитной истории) об изменениях в кредитной истории субъекта кредитной истории в пределах срока действия согласия субъекта кредитной истории (мониторинг изменений кредитных историй);

г) предоставлять иные услуги, оказание которых не запрещено законодательством Российской Федерации;";

в) пункт 4 после слов "и иных организаций" дополнить словами ", в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия";

г) дополнить частями 2 - 6 следующего содержания:

"2. Бюро кредитных историй вправе предоставлять иностранным юридическим лицам - пользователям кредитных историй, в том числе через бюро кредитных историй иностранных государств, информацию, содержащуюся в кредитных историях субъектов кредитных историй, при наличии межгосударственного соглашения об обмене информацией, входящей в состав кредитных историй. Межгосударственный обмен кредитными историями возможен только при наличии соответствующего требованиям настоящего Федерального закона согласия субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета.

3. Бюро кредитных историй вправе заключать с поднадзорными Банку России организациями договор об осуществлении ими от имени и за счет бюро кредитных историй всех или некоторых из следующих действий:

1) передача субъектам кредитных историй кредитных отчетов, представленных бюро кредитных историй, без доступа к их содержимому и (или);

2) прием запросов субъектов кредитных историй и их передача в бюро кредитных историй и (или);

3) прием заявлений субъектов кредитных историй об оспаривании кредитных историй для их передачи в бюро кредитных историй.

4. В договор, заключаемый между бюро кредитных историй и поднадзорными Банку России организациями в соответствии с частью 3 настоящей статьи, должны включаться положения, в соответствии с которыми при приеме запросов и заявлений субъектов кредитных историй для их передачи в бюро кредитных историй поднадзорные Банку России организации осуществляют:

1) в отношении субъекта кредитной истории - физического лица сверку фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, серии и номера паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), указанных в запросе, с данными паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), предъявленного при личном обращении в поднадзорную Банку России организацию;

2) в отношении субъекта кредитной истории - юридического лица (индивидуального предпринимателя) сверку основного государственного регистрационного номера, идентификационного номера налогоплательщика и полного наименования, указанных в запросе, с данными, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц (едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей);

3) в отношении субъекта кредитной истории - иностранного юридического лица сверку указанных в запросе полного наименования юридического лица и идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного налоговым органом Российской Федерации (при наличии), со свидетельством (уведомлением) о постановке на учет иностранного юридического лица в налоговом органе. В случае отсутствия у иностранного юридического лица идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного налоговым органом Российской Федерации, осуществляется сверка регистрационного номера и кода налогоплательщика или его аналога (при наличии), присвоенных данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), с учредительными документами такого юридического лица и документами, подтверждающими юридический статус иностранного юридического лица и его регистрацию в качестве налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации).

5. Договор, указанный в части 3 настоящей статьи, должен заключаться с учетом требований части 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

6. Бюро кредитных историй вправе участвовать в единой системе межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена информацией с федеральными органами исполнительной власти и предоставления кредитных отчетов субъектам кредитных историй с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.";

11) в статье 10:

а) дополнить частями 21 - 23 следующего содержания:

"21. Бюро кредитных историй обязано принимать установленные внутренними документами меры, направленные на снижение рисков и предотвращение конфликтов интересов, возникающих при осуществлении бюро кредитных историй своих функций.

22. Бюро кредитных историй обязано организовать систему внутреннего контроля и систему управления рисками, связанными с осуществлением им своей деятельности. Требования к системе внутреннего контроля и системе управления рисками бюро кредитных историй устанавливаются нормативными актами Банка России.

23. Бюро кредитных историй обязано разрабатывать и представлять в Банк России план обеспечения непрерывности деятельности бюро кредитных историй, предусматривающий в том числе меры по обеспечению соблюдения требований нормативных актов Банка России, а также вносить изменения в указанный план, обеспечивающие соблюдение требований к его содержанию. Банк России осуществляет оценку плана обеспечения непрерывности деятельности бюро кредитных историй и вносимых в него изменений. Требования к содержанию, порядок и сроки представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности бюро кредитных историй, вносимых в него изменений и порядок его оценки устанавливаются нормативным актом Банка России. Бюро кредитных историй обязано информировать Банк России о наступлении в его деятельности событий, предусмотренных планом обеспечения непрерывности деятельности бюро кредитных историй, и принятии решения о начале реализации указанного плана в порядке, установленном нормативным актом Банка России. Требования к виду и характеру событий, о наступлении которых бюро кредитных историй обязано информировать Банк России, устанавливаются нормативным актом Банка России.";

б) в части 3 слово "любому" исключить;

в) часть 31 изложить в следующей редакции:

"31. Если пользователь кредитной истории не является поднадзорной Банку России организацией, бюро кредитных историй обязано проводить проверку соблюдения пользователем кредитной истории условия наличия согласий субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета в порядке, установленном Банком России. Если пользователь кредитной истории является поднадзорной Банку России организацией, Банк России в установленном им порядке проводит проверку соблюдения пользователем кредитной истории условия наличия согласий субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета.";

г) дополнить частями 5 - 12 следующего содержания:

"5. Бюро кредитных историй обязано принимать сведения, предусмотренные статьей 4 настоящего Федерального закона, и формировать кредитную историю в соответствии с требованиями, установленными Банком России, в том числе осуществлять поиск информации о субъекте кредитной истории в кредитных историях, содержащихся в данном бюро кредитных историй, в соответствии с правилами, установленными Банком России.

6. Бюро кредитных историй обязано принимать от источника формирования кредитной истории, в отношении которого открыто конкурсное производство или начат процесс ликвидации либо управление которым осуществляет временная администрация или арбитражный управляющий, информацию по субъектам кредитных историй на безвозмездной основе в случае, если ранее информация по данным субъектам кредитных историй представлялась в это же бюро кредитных историй.

7. Бюро кредитных историй обязано заключить договор хотя бы с одним квалифицированным бюро кредитных историй, в соответствии с которым оно обязано направлять в квалифицированное бюро кредитных историй данные, необходимые для формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах. Бюро кредитных историй обязано предоставлять сведения о среднемесячных платежах в каждое квалифицированное бюро кредитных историй, с которым заключен договор, в срок, предусмотренный заключенным договором, но не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, в который соответствующие сведения (их изменения) включены в состав кредитной истории.

8. В рамках заключенного договора бюро кредитных историй обязано передавать в квалифицированные бюро кредитных историй следующие данные, необходимые для формирования сведений о среднемесячных платежах:

1) данные, содержащиеся в титульной части кредитной истории;

2) уникальный идентификатор договора (сделки), присвоенный по правилам, установленным Банком России;

3) величина среднемесячного платежа по договору займа (кредита), рассчитанного в порядке, установленном Банком России, и дата его расчета;

4) валюта займа (кредита).

9. Бюро кредитных историй обязано осуществлять взаимодействие с Банком России посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" путем предоставления бюро кредитных историй доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России в установленном им порядке. Личный кабинет используется бюро кредитных историй в целях получения от Банка России документов, в том числе запросов, требований (предписаний) Банка России, и передачи в Банк России отчетности, документов (информации), сведений, а также осуществления бюро кредитных историй иных прав и обязанностей, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России. При передаче бюро кредитных историй в Банк России с использованием личного кабинета отчетности, документов (информации), сведений в электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, такие документы признаются равнозначными документам на бумажном носителе. Порядок взаимодействия Банка России с бюро кредитных историй при использовании ими личного кабинета определяется нормативным актом Банка России.

10. Бюро кредитных историй обязано составлять и представлять в Банк России отчетность по формам, в порядке и сроки, которые установлены Банком России, а также представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по формам, в порядке и сроки, которые установлены Банком России. Бюро кредитных историй представляет в Банк России аудиторское заключение вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью.

11. Бюро кредитных историй не вправе осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению займов (кредитов) и (или) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

12. Бюро кредитных историй обязано уведомлять в письменной форме Банк России:

1) о назначении (избрании) лица на должность руководителя, заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро кредитных историй (возложении временного исполнения обязанностей по соответствующей должности) в течение трех рабочих дней, следующих за днем его назначения (избрания), с приложением документов, подтверждающих такое назначение (избрание), а также документов, подтверждающих соответствие указанных лиц требованиям, которые установлены частями 43 и 44 статьи 15 настоящего Федерального закона и перечень которых устанавливается Банком России;

2) об освобождении лица от должности руководителя, заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро кредитных историй (временного исполнения обязанностей по соответствующей должности) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о таком освобождении, с приложением подтверждающих документов.";

12) дополнить статьей 101 следующего содержания:

"Статья 101. Обязанности квалифицированного бюро кредитных историй

1. Квалифицированное бюро кредитных историй должно выполнять обязанности, предусмотренные статьей 10 настоящего Федерального закона, за исключением части 7 статьи 10 настоящего Федерального закона, а также обязанности, предусмотренные настоящей статьей.

2. Квалифицированное бюро кредитных историй обязано осуществлять формирование и предоставление пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах путем предоставления пользователю кредитной истории по его выбору:

1) сведений о среднемесячных платежах, полученных квалифицированным бюро кредитных историй от источников формирования кредитной истории и бюро кредитных историй (в случае обращения пользователя кредитной истории во все квалифицированные бюро кредитных историй);

2) кредитного отчета, содержащего сведения о среднемесячных платежах, полученные квалифицированным бюро кредитных историй от источников формирования кредитной истории и бюро кредитных историй (в случае обращения пользователя кредитной истории во все квалифицированные бюро кредитных историй);

3) сведений о среднемесячных платежах, полученных квалифицированным бюро кредитных историй от источников формирования кредитной истории, бюро кредитных историй и других квалифицированных бюро кредитных историй (в случае обращения пользователя кредитной истории во все квалифицированные бюро кредитных историй путем обращения в одно из них).

3. При подготовке сведений о среднемесячных платежах квалифицированное бюро кредитных историй вправе запрашивать, а другое квалифицированное бюро кредитных историй обязано предоставлять необходимые сведения для их подготовки в порядке и по форме, которые установлены Банком России.

4. В случае обращения квалифицированного бюро кредитных историй - контрагента или пользователя кредитной истории квалифицированное бюро кредитных историй обязано заключить с ним договор об оказании информационных услуг, предметом которого является предоставление по запросу пользователя кредитной истории (запросу квалифицированного бюро кредитных историй - контрагента, содержащего запрос пользователя кредитной истории) сведений о среднемесячных платежах.

5. Стоимость предоставления сведений о среднемесячных платежах квалифицированным бюро кредитных историй пользователю кредитной истории (за исключением случаев обращения пользователя кредитной истории во все квалифицированные бюро кредитных историй путем обращения в одно из них), а также квалифицированному бюро кредитных историй в соответствии с частью 3 настоящей статьи не должна превышать предельное значение стоимости предоставления сведений о среднемесячных платежах, рассчитанное в соответствии с требованиями части 6 настоящей статьи. Квалифицированное бюро кредитных историй обязано выплачивать вознаграждение в пользу другого квалифицированного бюро кредитных историй за каждый факт предоставления в соответствии с запросом пользователя кредитной истории предоставленных таким квалифицированным бюро кредитных историй сведений о среднемесячных платежах (в том числе сведений, предоставленных такому квалифицированному бюро кредитных историй бюро кредитных историй, не являющимся квалифицированным).

6. Предельное значение стоимости предоставления сведений о среднемесячных платежах рассчитывается квалифицированным бюро кредитных историй как отношение значения среднерыночной стоимости кредитного отчета, применяемого в соответствующем календарном году, к количеству квалифицированных бюро кредитных историй, включенных в реестр бюро кредитных историй, на дату предоставления таких сведений. Значение среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета определяется Банком России ежегодно в установленном им порядке как средневзвешенное значение по всем бюро кредитных историй и опубликовывается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 45 календарных дней до начала года, в котором значение среднерыночной стоимости кредитного отчета подлежит применению для расчета предельного значения стоимости предоставления сведений о среднемесячных платежах.

7. Квалифицированное бюро кредитных историй обязано выплачивать вознаграждение в пользу бюро кредитных историй, не являющегося квалифицированным, за каждый факт предоставления, в том числе в составе кредитного отчета, в соответствии с запросом пользователя кредитной истории предоставленных таким бюро кредитных историй в данное квалифицированное бюро кредитных историй сведений о среднемесячных платежах. Указанное вознаграждение не может быть меньше величины, равной отношению предельного значения стоимости предоставления сведений о среднемесячных платежах, рассчитываемого в соответствии с частью 6 настоящей статьи, к суммарному количеству бюро кредитных историй, сведения которых о среднемесячных платежах были предоставлены данным квалифицированным бюро кредитных историй пользователю кредитной истории либо другому квалифицированному бюро кредитных историй в соответствии с частью 3 настоящей статьи, и данного квалифицированного бюро кредитных историй, получившего запрос пользователя кредитной истории (в том числе в составе запроса квалифицированного бюро кредитных историй - контрагента).

8. Сведения о среднемесячных платежах предоставляются квалифицированным бюро кредитных историй пользователю кредитной истории с согласия субъекта кредитной истории в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 62 настоящего Федерального закона, на основании договора об оказании информационных услуг, заключенного с пользователем кредитной истории.

9. Квалифицированное бюро кредитных историй обязано на постоянной основе обеспечивать соблюдение соответствия критериям, установленным частью 1 статьи 151 настоящего Федерального закона, а также установленного Банком России в соответствии с частью 3 статьи 62 настоящего Федерального закона порядка предоставления сведений о среднемесячных платежах.";

13) в статье 11:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Бюро кредитных историй на период проведения ликвидационных или реорганизационных процедур имеет право приостановить свою деятельность в части:

1) получения информации от источников формирования кредитных историй и (или) предоставления кредитных отчетов;

2) направления в квалифицированное бюро кредитных историй данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах;

3) расчета индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории.";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Бюро кредитных историй в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении своей деятельности обязано:

1) уведомить об этом источники формирования кредитных историй, предоставляющие ему информацию;

2) уведомить об этом квалифицированные бюро кредитных историй, в которые бюро кредитных историй направляет данные, необходимые для формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах;

3) уведомить об этом Банк России;

4) разместить информацию о приостановлении своей деятельности в соответствии с частью 2 настоящей статьи и настоящей частью на период проведения ликвидационных или реорганизационных процедур в общероссийском периодическом печатном издании и местном периодическом печатном издании по месту нахождения ликвидируемого (реорганизуемого) бюро кредитных историй.";

в) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Квалифицированное бюро кредитных историй на период проведения ликвидационных процедур имеет право помимо деятельности, указанной в частях 2 и 3 настоящей статьи, приостановить свою деятельность в части формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах. Квалифицированное бюро кредитных историй в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении своей деятельности обязано:

1) уведомить об этом источники формирования кредитных историй, предоставляющие ему информацию;

2) уведомить об этом бюро кредитных историй, с которыми у квалифицированного бюро кредитных историй заключены договоры о направлении данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах;

3) уведомить об этом Банк России;

4) разместить информацию о приостановлении своей деятельности в соответствии с настоящей частью на период проведения ликвидационных процедур в общероссийском периодическом печатном издании и местном периодическом печатном издании по месту нахождения ликвидируемого квалифицированного бюро кредитных историй.";

14) в статье 12:

а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. В случае реорганизации бюро кредитных историй хранящиеся в нем кредитные истории передаются его правопреемнику - бюро кредитных историй, включенному в государственный реестр бюро кредитных историй. В случае реорганизации квалифицированного бюро кредитных историй хранящиеся в нем кредитные истории передаются его правопреемнику - квалифицированному бюро кредитных историй, включенному в государственный реестр бюро кредитных историй. Правопреемники, указанные в настоящей части, обязаны в течение 10 рабочих дней со дня получения кредитных историй уведомить об этом источники формирования передаваемых кредитных историй, а также разместить соответствующую информацию в общероссийском периодическом печатном издании и местном периодическом печатном издании по месту нахождения реорганизованного бюро кредитных историй.

2. В случае реорганизации бюро кредитных историй, если его правопреемник не включен в государственный реестр бюро кредитных историй, в случае ликвидации или исключения в соответствии с частью 2 статьи 141 настоящего Федерального закона бюро кредитных историй из государственного реестра бюро кредитных историй либо в случае принятия общим собранием акционеров (участников) бюро кредитных историй решения о прекращении деятельности юридического лица в качестве бюро кредитных историй по заявлению об исключении записи о бюро кредитных историй хранящиеся в ликвидируемом или реорганизуемом бюро кредитных историй, а также у юридического лица, общим собранием акционеров (участников) которого принято решение о прекращении деятельности в качестве бюро кредитных историй (далее - юридическое лицо, намеревающееся прекратить свою деятельность в качестве бюро кредитных историй), кредитные истории могут быть реализованы путем продажи с проводимых в форме аукциона торгов, исключительным правом на участие в которых обладают бюро кредитных историй, включенные в государственный реестр бюро кредитных историй. Порядок проведения таких торгов устанавливается Банком России. В случае непринятия в соответствии с частью 3 настоящей статьи решения о проведении торгов кредитные истории передаются на хранение в Центральный каталог кредитных историй в порядке, установленном Банком России, для дальнейшей безвозмездной передачи в любое бюро кредитных историй (квалифицированное бюро кредитных историй - в случае передачи на хранение кредитных историй из ликвидируемого или реорганизуемого квалифицированного бюро кредитных историй) на конкурсной основе в порядке, установленном Банком России.";

б) в части 3:

в пункте 4 слова "частью 10 статьи 15" заменить словами "частью 2 статьи 141";

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) в случае, если юридическое лицо намерено прекратить свою деятельность в качестве бюро кредитных историй, - общим собранием акционеров (участников) бюро кредитных историй одновременно с принятием решения о прекращении деятельности юридического лица в качестве бюро кредитных историй по заявлению об исключении записи о бюро кредитных историй.";

в) в части 4 слова "местонахождению ликвидированного (реорганизованного, исключенного из государственного реестра бюро кредитных историй)" заменить словами "месту нахождения ликвидируемого (реорганизуемого)", дополнить словами ", а также юридического лица, намеревающегося прекратить свою деятельность в качестве бюро кредитных историй";

г) в части 5 слова "ликвидируемого (реорганизуемого, исключенного из государственного реестра бюро кредитных историй) бюро кредитных историй" заменить словами "ликвидируемого (реорганизуемого) бюро кредитных историй, а также юридического лица, намеревающегося прекратить свою деятельность в качестве бюро кредитных историй,";

д) в части 8 слова "уголовному или гражданскому" исключить;

е) в части 9 слова "историй ликвидированного (реорганизованного, исключенного из государственного реестра бюро кредитных историй) бюро кредитных историй" заменить словами "историй ликвидируемого (реорганизуемого) бюро кредитных историй, а также юридического лица, намеревающегося прекратить свою деятельность в качестве бюро кредитных историй,", слова "по местонахождению ликвидированного (реорганизованного, исключенного из государственного реестра бюро кредитных историй) бюро кредитных историй" заменить словами "по месту нахождения ликвидируемого (реорганизуемого) бюро кредитных историй, а также юридического лица, намеревающегося прекратить свою деятельность в качестве бюро кредитных историй";

ж) в части 10 слова "частью 10 статьи 15 настоящего Федерального закона" заменить словами "частью 2 статьи 141 настоящего Федерального закона или по заявлению";

з) часть 11 дополнить словами ", а также юридическому лицу, прекратившему свою деятельность в качестве бюро кредитных историй";

и) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Требования настоящей статьи не распространяются на случаи реорганизации бюро кредитных историй путем преобразования хозяйственного общества одного вида в хозяйственное общество другого вида.";

15) в статье 13:

а) в части 3 слова "Центральный каталог кредитных историй хранит информацию, составляющую" заменить словами "В Центральном каталоге кредитных историй хранится информация, составляющая", слова "информацию о том" заменить словами "информация о том", слова "информацию, позволяющую" заменить словами "информация, позволяющая";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Банк России осуществляет проверку информации, хранящейся в Центральном каталоге кредитных историй, и принимает меры, необходимые для исправления недостоверной информации, а также приведения информации, составляющей титульные части кредитной истории субъектов кредитной истории - граждан Российской Федерации, в соответствие со сведениями, полученными от федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

в) в части 4 слова "у Центрального каталога" заменить словами "в Центральном каталоге", слова "Центральный каталог кредитных историй аннулирует всю хранившуюся в нем информацию" заменить словами "в Центральном каталоге кредитных историй аннулируется вся хранившаяся в нем информация", слова "Центральный каталог кредитных историй изменяет информацию" заменить словами "в Центральном каталоге кредитных историй изменяется информация";

г) в части 5 слова "Центральный каталог кредитных историй представляет информацию" заменить словами "Из Центрального каталога кредитных историй представляется информация";

д) в части 7 слова "финансовые управляющие" заменить словами "арбитражные управляющие", третье предложение изложить в следующей редакции: "Из Центрального каталога кредитных историй направляются ответы на указанные запросы в виде электронного сообщения.";

е) дополнить частью 72 следующего содержания:

"72. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других органов, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, направляют запросы о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в котором (которых) хранится (хранятся) кредитная история (кредитные истории) субъекта кредитной истории, в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

ж) в части 8 слова "финансовыми управляющими" заменить словами "арбитражными управляющими";

з) в части 9:

в абзаце первом слова "Центральным каталогом" заменить словами "из Центрального каталога";

в пункте 1 слова "и основному государственному регистрационному номеру" заменить словами "(для иностранного юридического лица - коду налогоплательщика, присвоенному данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналогу и (или) идентификационному номеру налогоплательщика, присвоенному налоговым органом Российской Федерации) и основному государственному регистрационному номеру (для иностранного юридического лица - регистрационному номеру, присвоенному данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации)";

и) дополнить частями 10-13 следующего содержания:

"10. Информация о бюро кредитных историй, в которых хранятся кредитные истории субъекта кредитной истории, предоставляется Банком России из Центрального каталога кредитных историй после идентификации субъекта кредитной истории. Идентификация субъекта кредитной истории - физического лица может быть осуществлена Банком России с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" и (или) другой государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации.

11. Банк России и Пенсионный фонд Российской Федерации взаимодействуют с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях получения Банком России информации о страховом номере индивидуального лицевого счета субъекта кредитной истории, необходимой для выполнения возложенных настоящим Федеральным законом на Банк России функций.

12. Банк России и федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел взаимодействуют с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях получения Банком России сведений об основных документах, удостоверяющих личность субъектов кредитных историй - граждан Российской Федерации на территории Российской Федерации и необходимых для выполнения функций, возложенных на Банк России частью 31 настоящей статьи.

13. Центральный каталог кредитных историй взаимодействует с информационными системами бюро кредитных историй в порядке, установленном Банком России.";

16) в части 2 статьи 14:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) устанавливает форму и требования к выписке из государственного реестра бюро кредитных историй, к порядку и срокам представления выписок из государственного реестра бюро кредитных историй. При этом срок представления выписок из государственного реестра бюро кредитных историй не может быть более чем 10 рабочих дней со дня получения Банком России соответствующего запроса;";

б) в пункте 2 слова "участников бюро кредитных историй" заменить словами "акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, определенных нормативными актами Банка России. В целях настоящего Федерального закона контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации";

в) пункт 3 после слова "проводит" дополнить словами ", в том числе по месту нахождения бюро кредитных историй,", после слов "источников формирования кредитных историй, бюро кредитных историй" дополнить словами "с мотивированным обоснованием и приложением документов (их копий), содержащих подтверждение наличия признаков нарушений";

г) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51) направляет рекомендации о снижении уровня рисков, выявленных в деятельности бюро кредитных историй;";

17) дополнить статьей 141 следующего содержания:

"Статья 141. Меры Банка России, применяемые им в отношении бюро кредитных историй

1. В случаях нарушений бюро кредитных историй требований федеральных законов, нормативных актов Банка России и неисполнения в установленный срок предписания Банка России об устранении выявленных в деятельности бюро кредитных историй нарушений Банк России имеет право потребовать от бюро кредитных историй:

1) представления плана устранения нарушений, выявленных в деятельности бюро кредитных историй, и его исполнения;

2) замены лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро кредитных историй.

2. В случае неоднократного в течение одного календарного года нарушения бюро кредитных историй требований настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, неоднократного в течение одного календарного года неисполнения в установленные сроки предписаний Банка России об устранении выявленных в деятельности бюро кредитных историй нарушений, выявления недостоверности сведений, послуживших основанием для включения бюро кредитных историй в государственный реестр бюро кредитных историй, или недостоверных сведений в финансовой отчетности бюро кредитных историй, наличия отрицательного значения величины его капитала на протяжении трех и более лет, противодействия проведению Банком России проверки деятельности бюро кредитных историй, о чем Банком России составлен акт, либо в случае неисполнения бюро кредитных историй требований Банка России, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, Банк России вправе исключить бюро кредитных историй из государственного реестра бюро кредитных историй.

3. В случае выявления фактов несоответствия акционеров (участников) бюро кредитных историй или лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, установленным требованиям к финансовому положению и деловой репутации Банк России в течение 30 дней со дня такого выявления направляет таким лицам предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений или об уменьшении доли участия акционера (участника) в уставном капитале бюро кредитных историй либо предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений или о совершении сделки (сделок), направленной на прекращение контроля или значительного влияния в отношении акционеров (участников) бюро кредитных историй. Копия предписания, указанного в настоящей части, направляется также в бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй не позднее дня, следующего за днем получения копии предписания, обязано довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении указанной копии предписания в порядке, установленном нормативным актом Банка России. Указанные в настоящей части лица обязаны исполнить предписание в срок не более 90 дней со дня его получения и не позднее пяти дней со дня исполнения предписания уведомить об этом бюро кредитных историй и Банк России в порядке, установленном нормативным актом Банка России. Со дня, следующего за днем получения бюро кредитных историй копии предписания, и до дня получения бюро кредитных историй информации о его исполнении (отмене) акционеры (участники) бюро кредитных историй, которым было направлено предписание Банка России, и (или) акционеры (участники) бюро кредитных историй, контроль или значительное влияние в отношении которых осуществляют лица, которым было направлено предписание Банка России, вправе голосовать акциями (долями) бюро кредитных историй, к владению которыми не устанавливаются требования Банка России в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона. Банк России в течение одного года со дня направления предписания, указанного в настоящей части, вправе обжаловать в судебном порядке решения общего собрания акционеров (участников) бюро кредитных историй, принятые с нарушением требований, установленных настоящей частью, и сделки, совершенные во исполнение указанных решений, в случае, если участие акционера (участника) в голосовании по соответствующему вопросу повестки дня общего собрания акционеров (участников) бюро кредитных историй с нарушением установленных настоящей частью требований повлияло на решение общего собрания акционеров (участников) бюро кредитных историй.

4. В случаях, предусмотренных частью 7 статьи 151 настоящего Федерального закона, Банк России в установленном им порядке выносит решение о признании бюро кредитных историй утратившим статус квалифицированного.";

18) в статье 15:

а) часть 3 дополнить словами "в установленном им порядке";

б) часть 4 после слов "слова "бюро кредитных историй" дополнить словами ", "кредитное бюро";

в) дополнить частями 41 - 44 следующего содержания:

"41. Фирменное наименование бюро кредитных историй, включенного в государственный реестр бюро кредитных историй, должно содержать указание на характер его деятельности посредством использования слов "бюро кредитных историй", "кредитное бюро", а также на его организационно-правовую форму.

42. Юридическое лицо, в наименовании которого используются слова "бюро кредитных историй", "кредитное бюро", обязано в течение 90 дней со дня внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице или наименовании юридического лица обратиться в Банк России с заявлением о включении в государственный реестр бюро кредитных историй либо исключить из своего наименования слова "бюро кредитных историй", "кредитное бюро", в том числе в случае отказа Банка России во включении в государственный реестр бюро кредитных историй.

43. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро кредитных историй, должно иметь высшее образование и опыт руководства кредитной организацией или некредитной финансовой организацией (далее при совместном упоминании - финансовая организация) либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющими деятельность на финансовом рынке, или опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не менее двух лет.

44. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро кредитных историй, не может являться:

1) лицом, осуществлявшим функции (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествовавший дню назначения (избрания) лица на должность, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо к исключению из соответствующего реестра);

2) лицом, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

3) лицом, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;

4) лицом, которое привлекалось два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения).";

г) в части 5:

в абзаце первом слова "записи о бюро кредитных историй" заменить словами "записи о юридическом лице", слова "заявления бюро кредитных историй," заменить словами "заявления юридического лица, форма которого устанавливается Банком России и";

в пункте 1 слова "подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке" исключить;

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2) документы, подтверждающие соответствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа юридического лица, перечень которых устанавливается Банком России, требованиям, установленным частями 43 и 44 настоящей статьи;

3) документ, подтверждающий внесение сведений о юридическом лице в реестр лицензий на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации;";

пункт 4 дополнить словами ", перечень которых устанавливается Банком России";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) документы, подтверждающие соответствие акционеров (участников) юридического лица и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) юридического лица, определенных нормативными актами Банка России, требованиям к финансовому положению и деловой репутации, перечень которых устанавливается Банком России. Банк России устанавливает требования к оформлению и представлению документов, предусмотренных настоящей частью, в том числе требования к форматам и формам таких документов.";

д) в части 51 слово "заявителем" заменить словами "юридическим лицом";

е) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Банк России принимает решение о внесении или об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр бюро кредитных историй в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня получения заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных настоящей статьей.";

ж) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Банк России проводит проверку соблюдения юридическим лицом требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и в случае необходимости запрашивает у такого лица информацию и (или) документы, подтверждающие их соблюдение.";

з) в части 7:

пункты 1-3 изложить в следующей редакции:

"1) несоответствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа юридического лица требованиям, установленным частями 43 и 44 настоящей статьи;

2) несоответствие акционеров (участников) юридического лица и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) юридического лица, определяемых нормативными актами Банка России, требованиям к финансовому положению и деловой репутации;

3) несоответствие документов, прилагаемых к заявлению юридического лица, требованиям законодательства Российской Федерации;";

дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) представление документов и сведений, содержащих недостоверную информацию;";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) непредставление определенных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России документов, необходимых для внесения записи о юридическом лице в государственный реестр бюро кредитных историй;";

и) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Банк России исключает сведения о юридическом лице из государственного реестра бюро кредитных историй:

1) в случае прекращения деятельности юридического лица - бюро кредитных историй, в том числе в результате реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования хозяйственного общества одного вида в хозяйственное общество другого вида;

2) в случае представления в Банк России заявления бюро кредитных историй об исключении сведений о нем из государственного реестра бюро кредитных историй по форме и в порядке, которые установлены нормативным актом Банка России;

3) в случаях, указанных в части 2 статьи 141 настоящего Федерального закона.";

к) дополнить частями 101 - 107 следующего содержания:

"101. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра бюро кредитных историй в иных случаях, за исключением предусмотренных частью 10 настоящей статьи, не допускается.

102. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра бюро кредитных историй в случаях, указанных в части 10 настоящей статьи, осуществляется Банком России в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

103. В случае представления в Банк России заявления бюро кредитных историй об исключении сведений о нем из государственного реестра бюро кредитных историй Банк России исключает сведения о бюро кредитных историй из государственного реестра бюро кредитных историй в течение 45 календарных дней со дня получения соответствующего заявления бюро кредитных историй при условии выполнения требований части 104 настоящей статьи.

104. Банк России исключает сведения о бюро кредитных историй из государственного реестра бюро кредитных историй в случаях, указанных в пунктах 1-2 части 10 настоящей статьи, после реализации кредитных историй в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона на торгах или после передачи кредитных историй правопреемнику, включенному в государственный реестр бюро кредитных историй, либо передачи кредитных историй в Центральный каталог кредитных историй.

105. Кредитные истории, хранящиеся в бюро кредитных историй, исключенном из государственного реестра бюро кредитных историй по основаниям, указанным в пункте 3 части 10 настоящей статьи, в течение 10 рабочих дней со дня исключения бюро кредитных историй из указанного реестра передаются на хранение в Центральный каталог кредитных историй для дальнейшей реализации в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Федерального закона.

106. Информация об исключении юридического лица из государственного реестра бюро кредитных историй размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

107. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра бюро кредитных историй может быть обжаловано в судебном порядке.";

19) дополнить статьей 151 следующего содержания:

"Статья 151. Признание бюро кредитных историй квалифицированным

1. Бюро кредитных историй признается квалифицированным в случае его соответствия следующим критериям:

1) соблюдение установленных Банком России требований к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям квалифицированных бюро кредитных историй, в том числе к их территориальному расположению;

2) минимальный размер собственных средств бюро кредитных историй, методика определения которых устанавливается Банком России, должен составлять не менее 100 миллионов рублей;

3) наличие в бюро кредитных историй сведений в отношении не менее 30 миллионов субъектов кредитных историй.

2. Признание бюро кредитных историй квалифицированным осуществляется Банком России в установленном им порядке на основании информации, подтверждающей соответствие бюро кредитных историй установленным критериям, и письменного заявления бюро кредитных историй с приложением документов, подтверждающих соответствие бюро кредитных историй установленным критериям.

3. После принятия решения о признании бюро кредитных историй квалифицированным Банк России в течение семи рабочих дней:

1) включает информацию о признании бюро кредитных историй квалифицированным в государственный реестр бюро кредитных историй;

2) в письменной форме уведомляет бюро кредитных историй о признании бюро кредитных историй квалифицированным;

3) размещает информацию о признании бюро кредитных историй квалифицированным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Бюро кредитных историй считается квалифицированным со дня включения информации о признании его квалифицированным в государственный реестр бюро кредитных историй.

5. Банк России осуществляет мониторинг соблюдения квалифицированным бюро кредитных историй соответствия критериям, установленным частью 1 настоящей статьи, а также установленного Банком России в соответствии с частью 3 статьи 62 настоящего Федерального закона порядка предоставления сведений о среднемесячных платежах.

6. В случае нарушения квалифицированным бюро кредитных историй порядка предоставления сведений о среднемесячных платежах Банк России в установленном им порядке направляет указанному квалифицированному бюро кредитных историй предписание с требованием об устранении нарушения.

7. В случае несоответствия квалифицированного бюро кредитных историй на протяжении шести месяцев хотя бы одному из критериев, установленных частью 1 настоящей статьи, и (или) неоднократного в течение одного календарного года неисполнения в установленные сроки предписания Банка России, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, Банк России в установленном им порядке выносит решение о признании такого бюро кредитных историй утратившим статус квалифицированного.

8. После принятия решения о признании бюро кредитных историй утратившим статус квалифицированного Банк России в течение семи рабочих дней:

1) исключает информацию о признании бюро кредитных историй квалифицированным из реестра бюро кредитных историй;

2) в письменной форме уведомляет бюро кредитных историй о признании его утратившим статус квалифицированного;

3) размещает информацию о признании бюро кредитных историй утратившим статус квалифицированного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

20) часть 2 статьи 16 признать утратившей силу.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 1, 2, подпункты "а", "б", "г", "д", "ж", абзацы третий и четвертый подпункта "з" пункта 3, пункты 4-7, абзацы второй - пятый и восьмой подпункта "а", подпункты "б" - "д" пункта 8, пункты 9 и 10, подпункты "а" - "в", абзацы второй - девятый, одиннадцатый подпункта "г" пункта 11, абзацы четвертый - десятый, двенадцатый и тринадцатый пункта 12, пункт 13, подпункты "е", "ж", абзац третий подпункта "з", абзац пятый подпункта "и" пункта 15 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2022 года.

3. Положения частей 37, 5 и 53 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются с 1 июля 2024 года в части срока передачи соответствующей информации.

4. Положения Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (в редакции настоящего Федерального закона) в части обязанности бюро кредитных историй, не являющихся квалифицированными, рассчитывать и предоставлять индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории применяются с 1 января 2024 года.

5. Бюро кредитных историй обязаны аннулировать кредитные истории, в которых отсутствуют записи кредитной истории и (или) информация об отказах в заключении договора займа (кредита), в течение ста восьмидесяти дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

6. С 1 января 2022 года и до 1 июля 2024 года:

1) источники формирования кредитной истории представляют информационную часть кредитной истории в бюро кредитных историй без согласия субъекта кредитной истории в срок не позднее окончания третьего рабочего дня, следующего за днем получения информации, входящей в информационную часть;

2) источники формирования кредитной истории представляют информацию в бюро кредитных историй в срок, предусмотренный договором о представлении информации, но не позднее окончания третьего рабочего дня, следующего за днем совершения действия (наступления события), информация о котором входит в состав кредитной истории в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (в редакции настоящего Федерального закона), либо со дня, когда источнику формирования кредитной истории стало известно о совершении такого действия (наступлении такого события);

3) источник формирования кредитной истории, который прекращает представлять информацию в бюро кредитных историй по причине окончания срока действия (расторжения) договора об оказании информационных услуг с этим бюро кредитных историй либо в случае уступки данным источником другому лицу права требования, передает соответствующую информацию в бюро кредитных историй не позднее окончания третьего рабочего дня, следующего за днем наступления соответствующего события.

7. При проведении оценки соответствия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро кредитных историй, в том числе занимающих указанные должности на 1 января 2021 года, требованиям к деловой репутации учитываются также юридические факты, имевшие место до 1 января 2021 года и являющиеся основаниями для признания такого лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, предусмотренным частью 44 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях".

Президент Российской Федерации В. Путин