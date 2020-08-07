Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 296-ФЗ "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О рекламе"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в статью 21 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2011, N 30, ст. 4566; 2012, N 30, ст. 4170; 2014, N 30, ст. 4236; 2015, N 1, ст. 43) изменение, дополнив ее частью 9 следующего содержания:

"9. Положения настоящей статьи в отношении рекламы вина и игристого вина (шампанского), произведенных в Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда, применяются также в отношении рекламы вина и игристого вина (шампанского), произведенных в государствах - членах Евразийского экономического союза из выращенного на территориях соответствующих государств - членов Евразийского экономического союза винограда, при условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке, установленном правом Евразийского экономического союза.".

Президент Российской Федерации В. Путин