Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 287-ФЗ "О внесении изменений в статью 56 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 15 и 24 Федерального закона "О статусе военнослужащих"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Пункт 5 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2011, N 49, ст. 7061; 2012, N 24, ст. 3072; 2014, N 30, ст. 4218; 2017, N 31, ст. 4766) дополнить словами ", а также иных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2002, N 19, ст. 1794; 2003, N 46, ст. 4437; 2004, N 30, ст. 3089; N 35, ст. 3607; 2006, N 19, ст. 2062, 2067; N 29, ст. 3122; 2007, N 50, ст. 6237; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5723; 2009, N 52, ст. 6415; 2010, N 50, ст. 6600; 2011, N 51, ст. 7448; 2012, N 25, ст. 3270; N 26, ст. 3443; 2013, N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5447; N 44, ст. 5636, 5637; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6970; 2014, N 23, ст. 2930; N 48, ст. 6641; 2019, N 42, ст. 5804; N 49, ст. 6975; 2020, N 9, ст. 1121; N 24, ст. 3750; Российская газета, 2020, 16 июля) следующие изменения:

1) абзац шестнадцатый пункта 1 статьи 15 дополнить предложением следующего содержания: "Предоставление указанным военнослужащим, а также гражданам, уволенным с военной службы, и совместно проживающим с ними членам их семей земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов не является основанием для снятия их с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.";

2) абзац пятый пункта 31 статьи 24 после слов "распространяется действие" дополнить словами "абзаца шестнадцатого пункта 1 и".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений абзаца шестнадцатого пункта 1 статьи 15 и абзаца пятого пункта 31 статьи 24 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2005 года.

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, граждане, уволенные с военной службы, и совместно проживающие с ними члены их семей, лица, указанные в абзаце первом пункта 31 статьи 24 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", снятые с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основанию, указанному в пункте 5 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), при обращении в органы, в которых они состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с заявлением о восстановлении на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях восстанавливаются на указанном учете с даты их постановки на такой учет при наличии условий и оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".

Президент Российской Федерации В. Путин