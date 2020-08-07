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07.08.2020 00:20
Рубрика: Спорт

Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы

Текст: Артур Нанян

В четверг вечером состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. По их итогам стали известны последние участники следующей стадии плей-офф.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Днем ранее место в восьмерке лучших в Лиге Европы себе обеспечили "Копенгаген" (Дания), "Шахтер" (Украина), "Интер" (Италия) и "Манчестер Юнайтед" (Англия). А теперь к ним добавились "Севилья" (Испания), "Вулверхэмптон" (Англия), "Базель" (Швейцария) и "Байер" (Германия).

Уже известны и пары 1/4 финала. Пожалуй, самой интригующей выглядит пара "Байер" - "Интер". "МЮ" попал на "Копенгаген", "Базель" встретится с "Шахтером", а "Вулверхэмптону" будет противостоять "Севилья".

Все оставшиеся матчи турнира состоятся в Германии. Четвертьфинальные матчи запланированы на 10-11 августа, полуфинальные - 16-17 числа, а решающая встреча Лиги Европы пройдет 21 августа в Кельне.

Спорт Футбол Лига Европы Лига Европы 2019/2020

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