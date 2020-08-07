Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 308-ФЗ "О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" и Федеральный закон "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года
Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года
Статья 1
В части первой статьи 22 Федерального закона от 19 июля 1997 года N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2009, N 1, ст. 17) слова "состояния плодородия земель (почв)" заменить словами "результатов оценки качества земель, состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, определенного на основании проведенных почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначения".
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3399; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17, 21; 2011, N 30, ст. 4596; 2013, N 52, ст. 6961; 2016, N 15, ст. 2066; 2019, N 52, ст. 7795) следующие изменения:
1) преамбулу признать утратившей силу;
2) в статье 1:
а) в абзаце четвертом слово "систематического" исключить, слова "агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных" заменить словом "мелиоративных";
б) абзацы шестой - одиннадцатый признать утратившими силу;
в) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"агрохимическое обслуживание - деятельность по обеспечению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения агрохимикатами, технологиями, техникой, а также деятельность по проведению мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения и научных исследований в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.";
3) статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Цель и предмет настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы государственного регулирования обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения, за исключением садовых и огородных земельных участков, земель сельскохозяйственного назначения, непосредственно занятых внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.";
4) в части второй статьи 31 слова "в рамках федеральных целевых программ" исключить;
5) в статье 4 слова "федеральных целевых программ обеспечения" заменить словами "государственных программ Российской Федерации, содержащих мероприятия в области обеспечения";
6) в наименовании главы III слова "собственников, владельцев, пользователей, в том числе арендаторов," заменить словами "собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов";
7) в статье 7:
а) в наименовании слова "собственников, владельцев, пользователей, в том числе арендаторов," заменить словами "собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов";
б) в абзаце первом слова "Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы," заменить словами "Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы";
в) абзац второй изложить в следующей редакции:
"проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения наряду с проведением обязательных мероприятий, предусмотренных статьей 8 настоящего Федерального закона;";
г) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"проводить почвенные, геоботанические и другие обследования земель сельскохозяйственного назначения наряду с проведением обязательных обследований, предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального закона;";
д) абзац третий считать абзацем четвертым;
е) абзац четвертый считать абзацем пятым и в нем слово "иметь" заменить словом "осуществлять";
8) в статье 8:
а) в наименовании слова "собственников, владельцев, пользователей, в том числе арендаторов," заменить словами "собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов";
б) в абзаце первом слова "Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы," заменить словами "Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы";
в) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего Федерального закона;";
г) абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым;
д) абзац пятый считать абзацем шестым и изложить его в следующей редакции:
"обеспечить доступ к земельным участкам представителям федерального бюджетного государственного учреждения, указанного в статье 15 настоящего Федерального закона, при проведении ими почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначения, предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального закона;";
е) абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами седьмым и восьмым;
9) в статье 11:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"разработка и реализация государственных программ Российской Федерации, содержащих мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также соответствующих государственных программ субъектов Российской Федерации;";
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"разработка планов проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения;";
в) в абзаце шестом слово "реабилитации" заменить словом "рекультивации";
10) в статье 13:
а) в наименовании слова "Целевые программы в области" заменить словами "Государственные программы в целях";
б) в части первой слова "федеральных целевых программ обеспечения" заменить словами "государственных программ Российской Федерации, содержащих мероприятия в области", слова "и региональных целевых программ в данной области" заменить словами ", и соответствующих государственных программ субъектов Российской Федерации";
в) в части второй слова "Федеральные целевые программы обеспечения" заменить словами "Государственные программы Российской Федерации, содержащие мероприятия в области", слова "формируются Правительством Российской Федерации" заменить словом ", разрабатываются";
г) в части третьей слова "Региональные целевые программы обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" заменить словами "Государственные программы субъектов Российской Федерации, содержащие мероприятия в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения,";
11) в статье 15:
а) в части второй слова "почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсикологического" заменить словами "почвенных, геоботанических и других";
б) дополнить новой частью третьей и частью четвертой следующего содержания:
"Указанные в части второй настоящей статьи обследования проводятся федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, в соответствии с планами, утвержденными этим федеральным органом исполнительной власти, на основании государственного задания. Порядок формирования планов проведения указанными учреждениями почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначения, периодичность таких обследований, а также порядок и объем их проведения устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Учреждения, указанные в настоящей статье, по результатам проведения почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначения составляют план проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Требования к содержанию указанного плана и порядок его составления устанавливаются Правительством Российской Федерации. Составление указанного плана и его предоставление собственнику земельного участка, землепользователю, землевладельцу и арендатору земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения осуществляются без взимания платы.";
в) часть третью считать частью пятой;
12) статью 19 изложить в следующей редакции:
"Статья 19. Агрохимическое обслуживание
Агрохимическое обслуживание осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
Указанные в части первой настоящей статьи лица в целях координации их предпринимательской деятельности, представления и защиты общих имущественных интересов вправе создавать в соответствии с гражданским законодательством ассоциации (союзы).";
13) в статье 20:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"проведение почвенных, геоботанических и других обследований и мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения;";
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
"проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения;";
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"обеспечение собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения агрохимикатами;";
г) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"предоставление собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения техники для проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения.";
14) в статье 25:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"производство и поставки агрохимикатов собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения;";
б) абзац третий признать утратившим силу;
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"производство оборудования и машин для проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения.".
Президент Российской Федерации В. Путин