Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 308-ФЗ "О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" и Федеральный закон "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

В части первой статьи 22 Федерального закона от 19 июля 1997 года N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2009, N 1, ст. 17) слова "состояния плодородия земель (почв)" заменить словами "результатов оценки качества земель, состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, определенного на основании проведенных почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначения".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3399; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17, 21; 2011, N 30, ст. 4596; 2013, N 52, ст. 6961; 2016, N 15, ст. 2066; 2019, N 52, ст. 7795) следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;

2) в статье 1:

а) в абзаце четвертом слово "систематического" исключить, слова "агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных" заменить словом "мелиоративных";

б) абзацы шестой - одиннадцатый признать утратившими силу;

в) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"агрохимическое обслуживание - деятельность по обеспечению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения агрохимикатами, технологиями, техникой, а также деятельность по проведению мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения и научных исследований в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.";

3) статью 2 изложить в следующей редакции:

"Статья 2. Цель и предмет настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы государственного регулирования обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения, за исключением садовых и огородных земельных участков, земель сельскохозяйственного назначения, непосредственно занятых внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.";

4) в части второй статьи 31 слова "в рамках федеральных целевых программ" исключить;

5) в статье 4 слова "федеральных целевых программ обеспечения" заменить словами "государственных программ Российской Федерации, содержащих мероприятия в области обеспечения";

6) в наименовании главы III слова "собственников, владельцев, пользователей, в том числе арендаторов," заменить словами "собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов";

7) в статье 7:

а) в наименовании слова "собственников, владельцев, пользователей, в том числе арендаторов," заменить словами "собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов";

б) в абзаце первом слова "Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы," заменить словами "Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы";

в) абзац второй изложить в следующей редакции:

"проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения наряду с проведением обязательных мероприятий, предусмотренных статьей 8 настоящего Федерального закона;";

г) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"проводить почвенные, геоботанические и другие обследования земель сельскохозяйственного назначения наряду с проведением обязательных обследований, предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального закона;";

д) абзац третий считать абзацем четвертым;

е) абзац четвертый считать абзацем пятым и в нем слово "иметь" заменить словом "осуществлять";

8) в статье 8:

а) в наименовании слова "собственников, владельцев, пользователей, в том числе арендаторов," заменить словами "собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов";

б) в абзаце первом слова "Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы," заменить словами "Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы";

в) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего Федерального закона;";

г) абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым;

д) абзац пятый считать абзацем шестым и изложить его в следующей редакции:

"обеспечить доступ к земельным участкам представителям федерального бюджетного государственного учреждения, указанного в статье 15 настоящего Федерального закона, при проведении ими почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначения, предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального закона;";

е) абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами седьмым и восьмым;

9) в статье 11:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"разработка и реализация государственных программ Российской Федерации, содержащих мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также соответствующих государственных программ субъектов Российской Федерации;";

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"разработка планов проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения;";

в) в абзаце шестом слово "реабилитации" заменить словом "рекультивации";

10) в статье 13:

а) в наименовании слова "Целевые программы в области" заменить словами "Государственные программы в целях";

б) в части первой слова "федеральных целевых программ обеспечения" заменить словами "государственных программ Российской Федерации, содержащих мероприятия в области", слова "и региональных целевых программ в данной области" заменить словами ", и соответствующих государственных программ субъектов Российской Федерации";

в) в части второй слова "Федеральные целевые программы обеспечения" заменить словами "Государственные программы Российской Федерации, содержащие мероприятия в области", слова "формируются Правительством Российской Федерации" заменить словом ", разрабатываются";

г) в части третьей слова "Региональные целевые программы обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" заменить словами "Государственные программы субъектов Российской Федерации, содержащие мероприятия в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения,";

11) в статье 15:

а) в части второй слова "почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсикологического" заменить словами "почвенных, геоботанических и других";

б) дополнить новой частью третьей и частью четвертой следующего содержания:

"Указанные в части второй настоящей статьи обследования проводятся федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, в соответствии с планами, утвержденными этим федеральным органом исполнительной власти, на основании государственного задания. Порядок формирования планов проведения указанными учреждениями почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначения, периодичность таких обследований, а также порядок и объем их проведения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Учреждения, указанные в настоящей статье, по результатам проведения почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначения составляют план проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Требования к содержанию указанного плана и порядок его составления устанавливаются Правительством Российской Федерации. Составление указанного плана и его предоставление собственнику земельного участка, землепользователю, землевладельцу и арендатору земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения осуществляются без взимания платы.";

в) часть третью считать частью пятой;

12) статью 19 изложить в следующей редакции:

"Статья 19. Агрохимическое обслуживание

Агрохимическое обслуживание осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Указанные в части первой настоящей статьи лица в целях координации их предпринимательской деятельности, представления и защиты общих имущественных интересов вправе создавать в соответствии с гражданским законодательством ассоциации (союзы).";

13) в статье 20:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"проведение почвенных, геоботанических и других обследований и мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения;";

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

"проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения;";

в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"обеспечение собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения агрохимикатами;";

г) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"предоставление собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения техники для проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения.";

14) в статье 25:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"производство и поставки агрохимикатов собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения;";

б) абзац третий признать утратившим силу;

в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"производство оборудования и машин для проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения.".

Президент Российской Федерации В. Путин