Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Бейруте

В Бейруте полиция применила слезоточивый газ против активистов, выступающих за отставку правительства Хасана Диаба.

Как сообщает ТАСС, группа агрессивно настроенных граждан пыталась прорваться через кордоны к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль. В стражей порядка полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ полиция применила спецсредства. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

Протестующие впервые вышли на улицы Бейрута в четверг. Поводом стали недавние трагические события. Напомним, вечером 4 августа в местном морском порту прогремел мощный взрыв. Погибли 149 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки - пропали без вести. Взрывной волной были повреждены сотни зданий и жилых домов, более 300 тысяч человек остались без крова.