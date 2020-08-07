Потерпевший крушение в Индии самолет приземлялся во время дождя

Лайнер авиакомпании Air India, потерпевший крушение в штате Керала, совершал посадку во время дождя, заявил министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури. Было ли это причиной катастрофы, он не уточнил.

"Рейс номер AXB-1344, летевший из Дубая в Кожикоде, в дождливую погоду пересек взлетно-посадочную полосу и упал со склона в 35 футов, а затем разбился на две части", - передает РИА Новости слова индийского чиновника.

По словам Пури, расследование обстоятельств катастрофы начнется в ближайшие часы - следователи из Управления аэропортов Индии и Бюро по расследования авиационных происшествий, а также авиакомпании уже направились к месту аварии.

Напомним, что направлявшийся в город Кожикоде из Дубая лайнер местной бюджетной авиакомпании Air India Express после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части. Пилоты вовремя выключили двигатели, благодаря чему удалось избежать крупного пожара. На борту самолета было 190 пассажиров, включая 10 детей. По меньшей мере 147 пассажиров получили ранения, из них 73 в тяжелом состоянии в больницах. Не менее 20 скончались. Все они, как уведомил главный министр индийского штата Керала Пинарайи Виджаян, госпитализированы в больницы в Малапураме и Кожикоде. На месте ЧП спасательная операция закончилась.

Как ожидается, расшифровка черных ящиков начнется в ближайшее время. Для этого бортовые самописцы будут переданы производителю лайнера для исследований.

Air India Express flight with 174 passengers on board en route from Dubai skidded off the runway while landing at Karipur Airport in #Kerala just a while ago. Rescue operations on. Heavy rain in the region. Casualties not confirmed. pic.twitter.com/cQjtjbHyvV — DD NEWS SRINAGAR (@ddnewsSrinagar) August 7, 2020