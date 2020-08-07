Дитрих: Строительство ВСМ Москва-Петербург может начаться в 2022 году

Реализация масштабного проекта по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может начаться уже в 2022 году. Об этом заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"РЖД на данный момент проектируют ВСМ Москва - Санкт-Петербург, к непосредственной реализации проекта планируется приступить в 2022 году", - сообщил Евгений Дитрих.

Как ранее сообщала "РГ", первый поезд по высокоскоростной магистрали, проложенной между двумя столицами, планируется запустить в декабре 2026 года.