В Минтрансе назвали сроки запуска ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Первый поезд по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург проедет в декабре 2026 года, заявил заместитель министра транспорта Владимир Токарев.

"Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года", - сказал он интервью ТАСС. По его словам, проект является экономически эффективным, а операционная безубыточность может быть достигнута на первый полный год эксплуатации - в 2027 году. При этом, чистую прибыль магистраль начнет приносить на пятый год эксплуатации, в 2031 году.

Это направление является одним из самых популярных. Динамика перевезенных пассажиров по маршруту поездами дальнего следования за январь - февраль 2020 года составила 105%, отметил Токарев.

С марта по июль объем пассажирских перевозок снизился из-за ограничительных мер, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. При этом, по имеющимся расчетам, уже на четвертый год эксплуатации ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиропоток суммарно составит 23,3 млн человек, а динамика пассажиропотока при этом оценивается в среднем в +1,7% в год, отметил замглавы Минтранса.

Ранее отмечалось, что стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн рублей. В апреле 2019 года президент России Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург.